Британский интернет-магазин по продаже сантехники предупреждает о риске для здоровья в преддверии выхода GTA VI

Ажиотаж вокруг выхода новой части невероятно популярной серии видеоигр Grand Theft Auto стал поводом для неожиданного предупреждения: эксперты обеспокоены тем, как игровой процесс может отразиться на здоровье игроков, а точнее — на состоянии их мочевого пузыря.

Многие обсуждают тот факт, что ради релиза, намеченного на четверг, 19 ноября, фанаты берут выходные на работе — лишь бы начать играть сразу после выхода игры. Однако теперь возникли опасения по поводу того, что игроки могут пренебрегать естественными потребностями организма.

Компания Victorian Plumbing провела расчеты: на прохождение игры, которое, по оценкам, займет около 80 часов, игрокам потребуется сделать до 35 перерывов на посещение туалета. Существует риск, что фанаты, ожидавшие шестую часть серии целое десятилетие, будут терпеть до последнего, что чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Регулярное откладывание походов в туалет и недостаточное потребление воды повышают риск развития инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Когда вы пьете мало жидкости, мочи вырабатывается меньше, из-за чего бактерии не вымываются из организма должным образом, — объясняет Алекс Вудс из Victorian Plumbing. — Кроме того, если долго удерживать мочу, у бактерий появляется больше возможностей для размножения, что может привести к инфекции. Поэтому важно поддерживать водный баланс и посещать туалет при первых же позывах, а не терпеть.

Еще одним негативным последствием привычки терпеть может стать ослабление мышц мочевого пузыря.

«Если регулярно и подолгу удерживать мочу, мочевой пузырь может чрезмерно растянуться. Со временем это сказывается на силе и тонусе его мышц: им становится сложнее сокращаться и полностью опорожнять орган. В результате, когда вы наконец доберетесь до туалета, вам может быть трудно полностью опорожнить мочевой пузырь», — отмечает Вудс.

Если же игроки, стремясь не прерывать игровой процесс, еще и ограничивают себя в питье, возникает риск обезвоживания. Это не только вредит здоровью, но и мешает получать удовольствие от игры, поскольку дефицит жидкости в организме негативно влияет на внимание и когнитивные способности.

Возможно, в преддверии выхода Grand Theft Auto VI геймеры и не задумывались о состоянии своего мочевого пузыря, зато к планированию самого дня они подошли весьма основательно. По данным компании HR-компании Employment Hero, по состоянию на четверг, 12 ноября — за неделю до выхода игры, — количество заявок на ежегодный отпуск, приходящихся на четверг, 19 ноября, выросло на 29%. Основной вклад в этот рост внесли мужчины в возрасте от 18 до 44 лет.

Ожидается, что число заявок на отпуск будет расти по мере приближения даты релиза, однако на данный момент заметного увеличения количества отпусков на следующий день после выхода игры — пятницу, 20 ноября, — не наблюдается.

«В случае с событием, которое пользуется огромной популярностью в данной демографической группе — например, выходом Grand Theft Auto VI, — можно сделать определенные выводы о том, что именно могло спровоцировать такой рост», — отмечает Лиза Коуи, руководитель направления глобальной аналитики в Employment Hero.

«Хорошая новость для работодателей заключается в том, что сотрудники планируют всё заранее и подают заявления на отпуск за несколько недель. Это дает руководителям время найти замену на день, который, судя по всему, станет для многих настоящим праздником видеоигр».