Британский интернет-провайдер Virgin Media сообщил о рекордном росте трафика в связи с предзагрузкой GTA 6

Интернет-провайдер Virgin Media сообщил о «рекордных сутках» в своей британской широкополосной сети: пользователи начали массово загружать файлы игры GTA 6 — объём которых составляет около 212 ГБ (цифра может незначительно варьироваться в зависимости от платформы) — в преддверии ее выхода, запланированного на конец этого месяца.

Предыдущий рекорд по объёму трафика в вечерние часы пик — установленный во время футбольного матча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико Мадрид» — был превышен на 3,8%. Общий суточный объем переданных данных оказался на 4% выше предыдущего рекорда, зафиксированного 1 ноября 2026 года в связи с выходом «мини-сезона» в Fortnite. Вчера, в 23:05, суммарный объем загруженных данных уже превысил прежний рекорд, установленный за целые сутки.

В первый час после начала предварительной загрузки — в период с полуночи до 01:00 во вторник, 10 ноября, — Virgin Media зафиксировала рост трафика на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. К 09:00 утра общий объем загруженных данных оказался на 73,3% выше показателя за тот же промежуток времени во вторник, 3 ноября.