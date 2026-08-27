Будущее CYBERLEEK под вопросом: создателя мемкоина обвиняют в скрытой продаже токенов на $126 000

Сообщество Solana и пользователи Reddit обнаружили признаки крупной продажи токенов $CYBERLEEK, которую связывают с создателем мемкоина. По данным независимых ончейн-аналитиков, через ранее не ассоциированный с разработчиком кошелёк были проданы токены примерно на $126 000. На фоне сделки стоимость монеты резко снизилась, ударив по покупателям, рассчитывавшим на дальнейший рост проекта.

Предполагается, что токены могли быть заранее распределены по нескольким адресам, после чего часть из них вывели на рынок в период повышенного интереса к $CYBERLEEK. При этом прямого подтверждения того, что обнаруженный кошелёк принадлежит самому создателю, в представленных данных нет, поэтому утверждать о намеренном мошенничестве пока преждевременно.

На Reddit ситуацию уже называют soft rug pull — схемой, при которой связанные с проектом лица постепенно продают свои активы за счёт ликвидности, обеспеченной другими участниками рынка. Пользователи также обвиняют создателя $CYBERLEEK в том, что он воспользовался ажиотажем вокруг проекта и доверием покупателей.

Если связь кошелька с разработчиком будет подтверждена, история станет серьёзным ударом по репутации $CYBERLEEK. Пока же имеющиеся данные говорят о подозрительной транзакционной активности, но сами по себе ещё не доказывают мошеннический умысел.