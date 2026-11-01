Букмекеры и трейдеры оценили шансы GTA 6 на Metacritic: в исторический рекорд никто не верит

Несмотря на колоссальный уровень ожидания Grand Theft Auto VI, пользователи платформы предсказаний Polymarket скептически оценивают шансы грядущего блокбастера Rockstar Games получить идеальные оценки от критиков. По мнению трейдеров, вероятность того, что игра повторит исторический рекорд серии, крайне мала.

Согласно актуальным котировкам, вероятность того, что средний балл GTA 6 на агрегаторе Metacritic составит 98 или выше, оценивается всего в 22%. Участники рынка не сомневаются, что проект Rockstar станет хитом, но планка в 98 баллов кажется им недостижимой.

На платформе ставки пользователей на итоговый рейтинг распределились следующим образом:

• 90 или выше — вероятность 96%

• 92 или выше — вероятность 95%

• 94 или выше — вероятность 88%

• 96 или выше — вероятность 75%

• 97 или выше — вероятность 35%

• 98 или выше — вероятность 22%

Большинство трейдеров сходятся во мнении, что GTA 6 гарантированно преодолеет отметку в 90–95 баллов, однако планка в 96–97 пунктов уже вызывает сомнения, а оценка 98+ и вовсе выглядит маловероятной. Текущий скепсис рынка — это не неверие в успех самого проекта, а трезвый взгляд на реалии современной игровой журналистики, где получить заветный высший балл в эпоху полярных мнений стало практически невозможно.

Впрочем, эти цифры отражают лишь текущие настроения пользователей платформы, и по мере приближения релиза коэффициенты будут меняться. Главная интрига заключается в том, удастся ли грядущему блокбастеру совершить невозможное и заставить аналитиков пожалеть о своей осторожности.

Сможет ли новая часть побить рекорд культовой GTA 4, которая с её 98 баллами до сих пор удерживает звание самой высокооцененной игры в серии, или же планка прошлых лет так и останется недосягаемой для Rockstar Games — покажет только время. Битва за оценки начнется в день выхода обзоров, и этот финал обещает стать не менее захватывающим, чем сама игра.