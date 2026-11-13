Бюджет разработки GTA 6 лишь немного уступает стоимости строительства небоскрёба "Бурдж-Халифа" - 1,5 млрд долларов

Точный бюджет разработки GTA 6 остаётся строгой тайной, однако компания Rockstar Games привела весьма необычное сравнение: в беседе с Bloomberg представители студии отметили, что затраты на создание игры лишь немного меньше 1,5 млрд долларов — суммы, потраченной на строительство дубайского небоскрёба «Бурдж-Халифа».

Как сообщает Bloomberg, ни сама Rockstar, ни ее материнская компания Take-Two Interactive не раскрывают точный бюджет разработки Grand Theft Auto 6, выход которой запланирован на 19 ноября. Тем не менее, по оценкам большинства экспертов отрасли, этот проект стал самой дорогой видеоигрой в истории.

Для сравнения: разработка типичного крупнобюджетного AAA-проекта обычно обходится в несколько сотен миллионов долларов. Совокупные затраты на создание Grand Theft Auto III, IV и V составляют лишь малую часть той суммы, которую Rockstar вложила в GTA VI.

Одной из причин столь внушительного бюджета стал масштаб штата Rockstar: сейчас в компании работает более 4700 человек — почти вдвое больше, чем на момент начала разработки.

На рост расходов повлиял и масштаб самой игры. Действие GTA 6 разворачивается в вымышленной версии Майами и прилегающих к нему территорий, представленных в виде обширного открытого мира. По данным Bloomberg, ещё одним фактором, увеличившим затраты, стало стремление разработчиков к максимальной реалистичности визуального ряда и использование технологий захвата движений с участием актёров в специальных костюмах.

Кроме того, работа над проектом заняла значительно больше времени, чем над предыдущими частями серии. Grand Theft Auto 6 выходит спустя 13 лет после релиза предыдущей номерной части; как отмечает Bloomberg, столь длительный срок разработки отчасти обусловлен высокими техническими амбициями создателей.

Реализовать столь дорогостоящий проект Rockstar позволила коммерческая успешность ее прошлых игр. Суммарные продажи серии Grand Theft Auto по всему миру достигли примерно 500 миллионов копий, причём на долю одной только GTA V приходится около 230 миллионов.

Ещё одним важным источником дохода стала GTA Online. По информации Bloomberg, за 13 лет, прошедших с момента выхода GTA V, этот многопользовательский режим приносил в среднем около 500 миллионов долларов ежегодно. По прогнозам некоторых отраслевых аналитиков, за первые четыре месяца после выхода на рынок Grand Theft Auto 6 может принести до 3 миллиардов долларов выручки.

Эти расходы приходятся на непростой для игровой индустрии в целом период. Как отмечает Bloomberg, рост затрат на разработку привел к закрытию студий и сокращению десятков тысяч рабочих мест за последние три-четыре года.