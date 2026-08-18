Бывшие сотрудники Rockstar призвали не бойкотировать Grand Theft Auto 6 из-за массовых увольнений

Бывшие сотрудники Rockstar, уволенные на фоне конфликта вокруг попыток создать профсоюз, неожиданно попросили игроков не бойкотировать GTA 6.
В прошлом году Rockstar уволила 31 сотрудника. Бывшие разработчики утверждали, что причиной стали их попытки объединиться в профсоюз. История вызвала широкую поддержку со стороны игроков и других работников игровой индустрии, а некоторые фанаты призывали отказаться от покупки GTA 6 в знак протеста.
Однако сами уволенные разработчики считают такой бойкот неправильным. По их словам, они потратили годы на создание GTA 6 и хотят, чтобы игроки смогли насладиться результатом их работы.
«Мы вложили годы своей жизни в создание этой игры. Мы не хотим, чтобы вы бойкотировали её. Мы хотим, чтобы вы помогли нам добиться справедливости», — заявил бывший сотрудник Rockstar Джек Хоксби.
Вместо отказа от GTA 6 разработчики предлагают поддержать их финансово. В следующем месяце в суде продолжится разбирательство между бывшими сотрудниками и Rockstar, а судебные расходы для уволенных разработчиков становятся серьёзной проблемой.
Они призывают игроков покупать официальную атрибутику профсоюза IWGB — деньги с продаж пойдут на поддержку уволенных сотрудников и их юридическую борьбу.
Взрослые люди, а ведут себя как дети. Пытаться диктовать условия руководству огромной корпорации - тухлый номер, это даже я понимаю.
На данный момент это как бойкотировать воду или воздух, это самый ожидаемый продукт в истории вообще всей индустрии развлечений (кино, игры и тд.)
Пусть идут в другие студии, где платят за ничего не делание, в Рокстар нужно работать как раб на галере по 80 часов в неделю, они знали на что идут. Это цена за сжимание яичек коня на морозе, и кучу других мелочей которые никак не улучшают геймплей.