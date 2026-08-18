Бывшие сотрудники Rockstar призвали не бойкотировать Grand Theft Auto 6 из-за массовых увольнений

Бывшие сотрудники Rockstar, уволенные на фоне конфликта вокруг попыток создать профсоюз, неожиданно попросили игроков не бойкотировать GTA 6.

В прошлом году Rockstar уволила 31 сотрудника. Бывшие разработчики утверждали, что причиной стали их попытки объединиться в профсоюз. История вызвала широкую поддержку со стороны игроков и других работников игровой индустрии, а некоторые фанаты призывали отказаться от покупки GTA 6 в знак протеста.

Однако сами уволенные разработчики считают такой бойкот неправильным. По их словам, они потратили годы на создание GTA 6 и хотят, чтобы игроки смогли насладиться результатом их работы.

«Мы вложили годы своей жизни в создание этой игры. Мы не хотим, чтобы вы бойкотировали её. Мы хотим, чтобы вы помогли нам добиться справедливости», — заявил бывший сотрудник Rockstar Джек Хоксби.

Вместо отказа от GTA 6 разработчики предлагают поддержать их финансово. В следующем месяце в суде продолжится разбирательство между бывшими сотрудниками и Rockstar, а судебные расходы для уволенных разработчиков становятся серьёзной проблемой.

Они призывают игроков покупать официальную атрибутику профсоюза IWGB — деньги с продаж пойдут на поддержку уволенных сотрудников и их юридическую борьбу.