на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 238 оценок

Бывший аниматор GTA 5 и RDR 2 объяснил, почему Rockstar не выпустит ПК-версию Grand Theft Auto 6 вместе с консольными

monk70
Новости

Grand Theft Auto VI выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S только в 2025 году. Предполагается, что версия для ПК появится, но это может произойти только через несколько лет после запуска. Это открытие побудило PC Gamer опубликовать статью под названием «Rockstar не может объяснить, почему версия GTA 6 для ПК не выйдет вместе с консольной версией». Теперь бывший аниматор GTA объясняет, почему порты для ПК не выпускаются одновременно с консольными версиями.

По словам Майка Йорка, который работал с Rockstar Games над такими играми, как Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, есть две основные причины, по которым порт GTA 6 на ПК займёт некоторое время: сосредоточение внимания на том, что продаётся, и большой объем кропотливой и тяжелой работы, которую нужно выполнить в версии игр для ПК.

Ниже приведены основные тезисы того, что сказал Йорк в недавнем видео на YouTube:

  • Разработчики хотят сделать ПК-версию как можно лучше. Им приходится исправлять различные маленькие ошибки, над которыми они ещё не работали — они отложили их в сторону, они их ещё не видели.
  • Rockstar расставляет приоритеты в том, что продаётся. Большую часть времени, особенно в прошлом, PlayStation пользовалась большим спросом, PlayStation была той консолью, которую нужно было иметь. Разработчик должен сосредоточить всю свою энергию на том, чтобы убедиться, что игра для PlayStation работают действительно хорошо. Затем, они как бы портируют игру на Xbox — обычно они делают это одновременно. Версия для ПК — это что-то вроде версии, которая находится в фоновом режиме, запускает две версии и собирает их.
  • Всегда существует версия игры для ПК, но она не совсем доработана. Она просто подпитывает другие игры и заставляет их работать. Когда игра очень хорошо выглядит на PlayStation, в неё очень хорошо играют, у нее хороший FPS, очень мало ошибок, теперь можно сосредоточиться на порте для ПК.
  • В ПК-версию можно добавить дополнительные улучшения, с которыми не справятся консоли: добавить немного тумана, больше персонажей, улучшить листву и т.д.
  • Одна из основных причин, почему порт для ПК занимает так много времени, заключается в том, что у него другая архитектура и другие типы компонентов. PlayStation и Xbox имеет одну видеокарту, и это одна и та же видеокарта, та же архитектура внутри коробки, что и у каждой отдельной PlayStation, поставляемой миллионам игроков. Но когда дело доходит до ПК, у каждого человека свой компьютер, они используют его по-разному, у них разное оборудование, разные процессоры и видеокарты.
  • Использование памяти и различные действия, которые игра делает в фоновом режиме, иногда могут давать сбой в различных конфигурациях. Разработчикам нужно больше тестировать игру на ПК, чем на Xbox или PlayStation.
9
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Sigaretro

Вообщем Майк Йорк наплескал банальную жижу, тактично не ответив что так решили Большие ПАПЫ в руководстве..

5
Alex Row

Хз- ждать несколько лет, в то время, как весь мир будет играть- ну такое. Как по мне, именно для таких случаев и нужна консоль. Тем более что примерно под релиз ГТА выйдет прошка. Так что да, я "потестирую" игру- и если она действительно окажется шедевром, возьму ее и на ПК. Когда выходят такие громкие проекты, я предпочитаю играть, а не строчить желчные комменты и выискивать субъективные недостатки , глядя на Ютубе прохождение.

2
Spillik

Это называется "нелох". Страх оказаться лохом дает возможность разработчикам и издателям проводить такие махинации. Чем больше раз игру купил - тем больше нелох.

5
Макс Макс 007

порт GTA 6 на ПК займёт некоторое время: консольный БЕТА-тест

1
pksm

Игры пишутся на ПК, но для ПК версии нужно больше времени чтобы её облизать, хорошая отговорка

0
Antoxanotdance

Не думаю что задержка будет большой так как разработке уже много лет, пол года будет нормой, а так конечно это чтобы игра продалась на консолях хорошо, это очевидно

0
ZNGRU

Ну подождем 1 или 2 года.
Так же было и с GTA 5.

0
Spillik

Всё просто - кто-то забашлял за временную эксклюзивность.

UPD:Список жалких оправданий

-1
Mr_Bredman

Окей, вы говорите что выделяите доп.время на доработку ПК версий. Тогда почему порт RDR2 вышел таким кривым ?

-1
NAMIDA

Думаю ожидание будет того стоить. Ну для тех кто не может ждать всегда можно купить консоль, причем в 2024 выйдет Ps5 Pro.

-1
GayFish

Почему только его форсят? будто других бывшых сотрудников R* нет.

-1
FlufflePuff

Да ну покупать консоль для одной игры? Да еще играть в нее на геймпаде? Я лучше подожду.

-1
Юрец Одесса

Ну как было сказано "Консоли просто тестируют" а нормальные игроки получают уже готовый продукт.

Спойлер

Сейчас взорвутся :D Консольщики, против вас ни чего плохого не имею.

-2
Lelik_mc_kawai

Если бы пк геймеры не пиратили, может быть, тогда пк геймеры получили игру своевременно, все что я понял из этой статьи! во всем виноваты пираты!

-7
Spillik

Понял из статьи то, чего там нет. Молодец.

2
-zotik- Spillik

Ну а ты поверил бывшесу сотруднику мтс что есть код бесплатно звонить.

-2
Spillik -zotik-

Шо

-1
Lelik_mc_kawai Spillik

есть спрос есть предложение

если бы пекарня покупала игры так же как консольщики, то и пекарня получила бы релиз

для слепых вырву из контекста

Rockstar расставляет приоритеты в том, что продаётся. Большую часть времени, особенно в прошлом, PlayStation пользовалась большим спросом, PlayStation была той консолью, которую нужно было иметь. Разработчик должен сосредоточить всю свою энергию на том, чтобы убедиться, что игра для PlayStation работают действительно хорошо. Затем, они как бы портируют игру на Xbox — обычно они делают это одновременно. Версия для ПК — это что-то вроде версии, которая находится в фоновом режиме, запускает две версии и собирает их.

PS. каждый минус моему коментарию обозначает нищебродность, жадность и воровство людей! как только кокстаровцы раздали игру бесплатно так сразу все налетели, а как купить так нет, не будем, мы ж бедные несчастные у нас не найдется пару баксов на игру

0