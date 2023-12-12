Бывший аниматор GTA 5 и RDR 2 объяснил, почему Rockstar не выпустит ПК-версию Grand Theft Auto 6 вместе с консольными

Grand Theft Auto VI выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S только в 2025 году. Предполагается, что версия для ПК появится, но это может произойти только через несколько лет после запуска. Это открытие побудило PC Gamer опубликовать статью под названием «Rockstar не может объяснить, почему версия GTA 6 для ПК не выйдет вместе с консольной версией». Теперь бывший аниматор GTA объясняет, почему порты для ПК не выпускаются одновременно с консольными версиями.
По словам Майка Йорка, который работал с Rockstar Games над такими играми, как Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, есть две основные причины, по которым порт GTA 6 на ПК займёт некоторое время: сосредоточение внимания на том, что продаётся, и большой объем кропотливой и тяжелой работы, которую нужно выполнить в версии игр для ПК.
Ниже приведены основные тезисы того, что сказал Йорк в недавнем видео на YouTube:
- Разработчики хотят сделать ПК-версию как можно лучше. Им приходится исправлять различные маленькие ошибки, над которыми они ещё не работали — они отложили их в сторону, они их ещё не видели.
- Rockstar расставляет приоритеты в том, что продаётся. Большую часть времени, особенно в прошлом, PlayStation пользовалась большим спросом, PlayStation была той консолью, которую нужно было иметь. Разработчик должен сосредоточить всю свою энергию на том, чтобы убедиться, что игра для PlayStation работают действительно хорошо. Затем, они как бы портируют игру на Xbox — обычно они делают это одновременно. Версия для ПК — это что-то вроде версии, которая находится в фоновом режиме, запускает две версии и собирает их.
- Всегда существует версия игры для ПК, но она не совсем доработана. Она просто подпитывает другие игры и заставляет их работать. Когда игра очень хорошо выглядит на PlayStation, в неё очень хорошо играют, у нее хороший FPS, очень мало ошибок, теперь можно сосредоточиться на порте для ПК.
- В ПК-версию можно добавить дополнительные улучшения, с которыми не справятся консоли: добавить немного тумана, больше персонажей, улучшить листву и т.д.
- Одна из основных причин, почему порт для ПК занимает так много времени, заключается в том, что у него другая архитектура и другие типы компонентов. PlayStation и Xbox имеет одну видеокарту, и это одна и та же видеокарта, та же архитектура внутри коробки, что и у каждой отдельной PlayStation, поставляемой миллионам игроков. Но когда дело доходит до ПК, у каждого человека свой компьютер, они используют его по-разному, у них разное оборудование, разные процессоры и видеокарты.
- Использование памяти и различные действия, которые игра делает в фоновом режиме, иногда могут давать сбой в различных конфигурациях. Разработчикам нужно больше тестировать игру на ПК, чем на Xbox или PlayStation.
Вообщем Майк Йорк наплескал банальную жижу, тактично не ответив что так решили Большие ПАПЫ в руководстве..
Хз- ждать несколько лет, в то время, как весь мир будет играть- ну такое. Как по мне, именно для таких случаев и нужна консоль. Тем более что примерно под релиз ГТА выйдет прошка. Так что да, я "потестирую" игру- и если она действительно окажется шедевром, возьму ее и на ПК. Когда выходят такие громкие проекты, я предпочитаю играть, а не строчить желчные комменты и выискивать субъективные недостатки , глядя на Ютубе прохождение.
Это называется "нелох". Страх оказаться лохом дает возможность разработчикам и издателям проводить такие махинации. Чем больше раз игру купил - тем больше нелох.
порт GTA 6 на ПК займёт некоторое время: консольный БЕТА-тест
Игры пишутся на ПК, но для ПК версии нужно больше времени чтобы её облизать, хорошая отговорка
Не думаю что задержка будет большой так как разработке уже много лет, пол года будет нормой, а так конечно это чтобы игра продалась на консолях хорошо, это очевидно
Ну подождем 1 или 2 года.
Так же было и с GTA 5.
Всё просто - кто-то забашлял за временную эксклюзивность.
UPD:Список жалких оправданий
Окей, вы говорите что выделяите доп.время на доработку ПК версий. Тогда почему порт RDR2 вышел таким кривым ?
Думаю ожидание будет того стоить. Ну для тех кто не может ждать всегда можно купить консоль, причем в 2024 выйдет Ps5 Pro.
Почему только его форсят? будто других бывшых сотрудников R* нет.
Да ну покупать консоль для одной игры? Да еще играть в нее на геймпаде? Я лучше подожду.
Ну как было сказано "Консоли просто тестируют" а нормальные игроки получают уже готовый продукт.
Сейчас взорвутся :D Консольщики, против вас ни чего плохого не имею.
Если бы пк геймеры не пиратили, может быть, тогда пк геймеры получили игру своевременно, все что я понял из этой статьи! во всем виноваты пираты!
Понял из статьи то, чего там нет. Молодец.
Ну а ты поверил бывшесу сотруднику мтс что есть код бесплатно звонить.
Шо
есть спрос есть предложение
если бы пекарня покупала игры так же как консольщики, то и пекарня получила бы релиз
для слепых вырву из контекста
PS. каждый минус моему коментарию обозначает нищебродность, жадность и воровство людей! как только кокстаровцы раздали игру бесплатно так сразу все налетели, а как купить так нет, не будем, мы ж бедные несчастные у нас не найдется пару баксов на игру