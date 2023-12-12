Бывший аниматор GTA 5 и RDR 2 объяснил, почему Rockstar не выпустит ПК-версию Grand Theft Auto 6 вместе с консольными

Grand Theft Auto VI выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S только в 2025 году. Предполагается, что версия для ПК появится, но это может произойти только через несколько лет после запуска. Это открытие побудило PC Gamer опубликовать статью под названием «Rockstar не может объяснить, почему версия GTA 6 для ПК не выйдет вместе с консольной версией». Теперь бывший аниматор GTA объясняет, почему порты для ПК не выпускаются одновременно с консольными версиями.

По словам Майка Йорка, который работал с Rockstar Games над такими играми, как Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, есть две основные причины, по которым порт GTA 6 на ПК займёт некоторое время: сосредоточение внимания на том, что продаётся, и большой объем кропотливой и тяжелой работы, которую нужно выполнить в версии игр для ПК.

Ниже приведены основные тезисы того, что сказал Йорк в недавнем видео на YouTube: