Бывший аниматор Rockstar Games считает, что Grand Theft Auto 6 уже полностью готова и проходит финальное тестирование

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, считает, что Grand Theft Auto 6 уже полностью готова и проходит финальное тестирование. По его словам, сейчас основное внимание студии сосредоточено на поиске и исправлении багов, чтобы сделать игру максимально стабильной перед релизом.
В недавно удаленном интервью Kiwi Talkz Йорк предположил, что команда уже играет в GTA 6 от начала и до конца. Он отметил, что в таких масштабных играх, как Grand Theft Auto, сложно предсказать все возможные сценарии поведения игроков, что делает процесс отладки особенно сложным.
«Скорее всего, они уже нашли кучу багов и сейчас заняты их устранением. Игры Rockstar не похожи на другие: игроки могут устраивать хаос, и разработчики должны предвидеть это», — поделился он.
Йорк также вспомнил, что во время работы над GTA 5 сотрудники тестировали игру по 8–10 часов в день, что, вероятно, сейчас происходит и с GTA 6.
Таким образом, по мнению бывшего разработчика, игра уже в финальной стадии, и Rockstar остается лишь полировать детали перед релизом, который запланирован на осень 2025 года.
Тут же не будет Rtx по умолчанию?
на пука вообще ничего не будет
А смысл без него делать? Если уже все, и даже приставки перешли на Лучи. ))
Да мы даже и не сомневаемся в этом! )))
Ммм… очередной бред из разряда «бабуля руководителя рокстар давно не видела его у себя за пирожками - это признак, что жта 6 готова»
Конечно бред, ведь если б она была готова, у руководителя рокстар появилось бы время заглянуть к бабуле
Почему-то лучше всех всегда о ходе дел осведомлены всякие "бывшие ко-ко-ко". Должно быть, тяжело одновременно работать и нести бремя этого чудовищного знания.
Не, на самом деле инфа была бы полезная, правда не при отсутствии любой другой
Так тем, кто ещё работает над игрой, запрещено разглашать информацию
Ага. А те, кто над игрой не работают, к информации не допущены. Ну вот и опять как обычно немой сказал глухому что слепой видел, как безногий ходил по воде.
ну круто) моя про уже готова