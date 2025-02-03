Бывший аниматор Rockstar Games считает, что Grand Theft Auto 6 уже полностью готова и проходит финальное тестирование

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, считает, что Grand Theft Auto 6 уже полностью готова и проходит финальное тестирование. По его словам, сейчас основное внимание студии сосредоточено на поиске и исправлении багов, чтобы сделать игру максимально стабильной перед релизом.

В недавно удаленном интервью Kiwi Talkz Йорк предположил, что команда уже играет в GTA 6 от начала и до конца. Он отметил, что в таких масштабных играх, как Grand Theft Auto, сложно предсказать все возможные сценарии поведения игроков, что делает процесс отладки особенно сложным.

«Скорее всего, они уже нашли кучу багов и сейчас заняты их устранением. Игры Rockstar не похожи на другие: игроки могут устраивать хаос, и разработчики должны предвидеть это», — поделился он.

Йорк также вспомнил, что во время работы над GTA 5 сотрудники тестировали игру по 8–10 часов в день, что, вероятно, сейчас происходит и с GTA 6.

Таким образом, по мнению бывшего разработчика, игра уже в финальной стадии, и Rockstar остается лишь полировать детали перед релизом, который запланирован на осень 2025 года.