Бывший директор говорит, что GTA 6 не будет работать с 60 FPS на текущих консолях без сокращения визуальных эффектов

По словам бывшего технического директора, работавшего над GTA 5 и Red Dead Redemption, грядущая Grand Theft Auto 6 от Rockstar может не поддерживать 60 кадров в секунду на консолях. Это значит, что фанатам не стоит надеяться на то, что Rockstar выпустит GTA следующего поколения с поддержкой 60 кадров в секунду на существующих платформах.
Рис «Kiwi Talkz» Рейли недавно опубликовал подкаст с участием продюсера Rockstar Джона Риччио, в котором они обсудили проблемы поддержания высокой частоты кадров на оборудовании текущего поколения, учитывая масштаб и амбициозность игры. Слухи о режиме производительности с частотой 60 кадров в секунду ходят уже довольно давно, но комментарии Риччио ставят под сомнение возможность достичь этой цели без ущерба для визуальной точности, на что Rockstar не пойдет. По сути, Rockstar придется выбирать между графической достоверностью и плотностью объектов и общей частотой кадров в игре. По мнению Риччио, Rockstar, скорее всего, сделает выбор в пользу графической достоверности и плотности объектов.
Согласно многочисленным утечкам и информации от розничных продавцов, GTA 6 может выйти с режимами 30 и 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако Rockstar пока не подтвердила эти детали, а у разработчика уже есть опыт ограничения частоты кадров в крупных играх до 30 кадров в секунду на консолях с последующим выпуском режима 60 кадров в секунду через несколько лет после релиза. PS5 Pro с ее повышенной мощностью может оказаться единственной системой, способной стабильно выдавать 60 кадров в секунду при разрешении 4K, но, учитывая ресурсы Rockstar и время, потраченное на разработку GTA 6, вполне вероятно, что в конечном итоге мы увидим 60 кадров в секунду на консолях PS5 Pro и Xbox Series X.
По мере приближения ноябрьского релиза споры о том, что важнее — производительность или качество, будут только усиливаться. Следующая игра Rockstar с открытым миром обещает стать самой амбициозной в истории студии, и вопрос о том, выйдет ли она на консолях с плавным 60 FPS, остается открытым. Но если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что Rockstar останется верна своим традиционным 30 FPS и сделает упор на графику высокого уровня и повышенную плотность объектов.
Сейчас набегут пекари которым отказали в кредите на пс5 и начнут: Ахахах, мда, консольщики в очередной раз соснули. Будут играть в 30 FPS, а вот мы-то на ПК подождем лучшую версию и как заметим в 4К и 120 FPS.
Правда, непонятно, кто эти «мы», потому что большинство владельцев ПК до сих пор сидят на всяких джокерах по типу GTX 1060. У них не то что 4К/120 FPS не будет они и 20 FPS в 720p с трудом увидят.
В тесноте, да не в обиде. Это пукаброды жадные на фэпэсы смертный грех нарушают.
НЕТ, ВЕРИМ В РОКОВ, ПС5 МОЩНЕЕ 5090, ГТА БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЛУЧАМИ В 8k 120 ФПС, НА КОРОБКЕ ЖЕ НАПИСАНО!!!
Уахахахахахахахаххахахахахахах То о чём я и говорил, выкусите консольщики, как же хорошо то!! Буду с кайфом играть на ПК в 120 фпс, а вы плакайте на релизе, что игра хреново работает, ведь вас ждёт игра которая еле, еле, вывозит 30 фпс, удачи Б Р О Д Я Г И
Ню вот уже и на переиздания задел под PS6.