Бывший директор говорит, что GTA 6 не будет работать с 60 FPS на текущих консолях без сокращения визуальных эффектов

По словам бывшего технического директора, работавшего над GTA 5 и Red Dead Redemption, грядущая Grand Theft Auto 6 от Rockstar может не поддерживать 60 кадров в секунду на консолях. Это значит, что фанатам не стоит надеяться на то, что Rockstar выпустит GTA следующего поколения с поддержкой 60 кадров в секунду на существующих платформах.

Рис «Kiwi Talkz» Рейли недавно опубликовал подкаст с участием продюсера Rockstar Джона Риччио, в котором они обсудили проблемы поддержания высокой частоты кадров на оборудовании текущего поколения, учитывая масштаб и амбициозность игры. Слухи о режиме производительности с частотой 60 кадров в секунду ходят уже довольно давно, но комментарии Риччио ставят под сомнение возможность достичь этой цели без ущерба для визуальной точности, на что Rockstar не пойдет. По сути, Rockstar придется выбирать между графической достоверностью и плотностью объектов и общей частотой кадров в игре. По мнению Риччио, Rockstar, скорее всего, сделает выбор в пользу графической достоверности и плотности объектов.

Согласно многочисленным утечкам и информации от розничных продавцов, GTA 6 может выйти с режимами 30 и 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако Rockstar пока не подтвердила эти детали, а у разработчика уже есть опыт ограничения частоты кадров в крупных играх до 30 кадров в секунду на консолях с последующим выпуском режима 60 кадров в секунду через несколько лет после релиза. PS5 Pro с ее повышенной мощностью может оказаться единственной системой, способной стабильно выдавать 60 кадров в секунду при разрешении 4K, но, учитывая ресурсы Rockstar и время, потраченное на разработку GTA 6, вполне вероятно, что в конечном итоге мы увидим 60 кадров в секунду на консолях PS5 Pro и Xbox Series X.

По мере приближения ноябрьского релиза споры о том, что важнее — производительность или качество, будут только усиливаться. Следующая игра Rockstar с открытым миром обещает стать самой амбициозной в истории студии, и вопрос о том, выйдет ли она на консолях с плавным 60 FPS, остается открытым. Но если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что Rockstar останется верна своим традиционным 30 FPS и сделает упор на графику высокого уровня и повышенную плотность объектов.