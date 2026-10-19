Бывший дизайнер Rockstar объяснил бессмысленность выпуска Grand Theft Auto 6 на Nintendo Switch 2

Слухи и фанатские теории о возможном релизе криминального боевика Grand Theft Auto 6 на портативной консоли Nintendo Switch 2 не имеют под собой практической основы. Бывший дизайнер открытого мира студии Rockstar Games Жереми Хартвик в интервью подкасту KIWI TALKZ подробно разобрал вероятность появления флагманского проекта на гибридном устройстве и назвал подобную затею абсолютно неоправданной как с технической, так и с коммерческой точки зрения.

Разработчик, который занимался прототипированием ранних геймплейных систем для шестой номерной части франшизы вплоть до своего ухода в 2020 году, прекрасно осведомлен о масштабах и амбициях проекта. По словам специалиста, игра изначально создается с прицелом на максимальное использование архитектуры стационарных платформ текущего поколения, поэтому перенос столь комплексного открытого мира на портативное железо неизбежно потребует колоссальных жертв.

В этом решении нет никакого смысла с точки зрения бизнеса. Аудитория GTA 6 и база пользователей Switch практически не пересекаются. Поклонники серии в любом случае приобретут подходящую домашнюю консоль или дождутся релиза на PC, поэтому тратить ресурсы ради сомнительного порта нерационально.

- Жереми Хартвик, бывший дизайнер открытого мира Rockstar Games

Хартвик подчеркнул, что ключевым препятствием для порта на Nintendo Switch 2 выступает вовсе не теоретическая невозможность запустить базовый код, а колоссальная стоимость переделки проекта. Для запуска игры на портативном чипе студии пришлось бы полностью переписать всю логику систем, переработать с нуля анимации, физику толпы, дальность прорисовки и поведение окружения. Подобные затраты сопоставимы с созданием совершенно новой игры, что делает разработку экономически нерентабельной.

Кроме того, игры калибра Grand Theft Auto традиционно выступают главными систем-селлерами индустрии. Компания Rockstar Games никогда не подстраивается под слабые платформы, поскольку ее релизы сами диктуют спрос на консоли. Разработчикам нет никакой необходимости идти на унизительные графические компромиссы и рисковать репутацией бренда, когда миллионы геймеров без колебаний готовы купить PlayStation 5 или Xbox Series X исключительно ради одной новинки.

В качестве гипотетической альтернативы прямому порту специалист упомянул облачный гейминг, однако назвал его маловероятным сценарием. Потоковые технологии до сих пор не сформировали стабильную финансовую модель для столь масштабных интерактивных блокбастеров, а крах сервиса Google Stadia наглядно продемонстрировал шаткость серверной инфраструктуры в массовом сегменте.