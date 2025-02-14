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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 957 оценок

Бывший глава Blizzard: "Все перенесут свои игры из-за GTA 6"

Simple Jack

Бывший президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра высказался о будущем релизе Grand Theft Auto 6. По его мнению, как только Take-Two Interactive анонсирует дату выхода долгожданного экшена, остальные издатели перенесут свои игры.

GTA 6 — король. Им [Rockstar и Take-Two] всё равно, кто что анонсирует. Все отодвинут свои релизы с дороги, когда будет объявлена дата выхода GTA 6. Сегодня это единственная игра, которая способна это сделать.

Официально GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По слухам, это произойдёт 17 сентября — в годовщину релиза GTA 5. При этом авторитетный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер уверен, что игру перенесут, как было с предыдущими крупными релизами Rockstar. Разработчики это не комментируют, а также пока молчат о ПК-версии, хотя намёки на неё уже нашли в резюме сотрудников студии.

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21
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
KabbalisticJerry

Вот назначат дату выхода GTA6, все перенесут свои релизы. Потом перенесут релиз GTA6 на новую дату, все снова перенесут свои релизы, а потом опять и опять... Я бы на это посмотрел)) Главное выбирать даты релиза GTA6 с наибольшим количеством релиза других контор для пущего эффекта!

25
D3KU

GTA6 в глазах "аналитиков"

12
Лицо со шрамом

Главное чтоб саму ГТА 6 не перенесли , остальное не важно.

8
K0t Felix

Эт да. Но мне, все равно придется ждать ПК-версию)

3
Лицо со шрамом K0t Felix

Мне сначала нужно будет ждать выхода на ПК а потом снижения цен на видеокарты.

0
Wing42
GTA 6 — король. Им [Rockstar и Take-Two] всё равно, кто что анонсирует. Все отодвинут свои релизы с дороги, когда будет объявлена дата выхода GTA 6. Сегодня это единственная игра, которая способна это сделать.

Майку Ибарре с таким королевским заглотом в порно бы сниматься пойти. Его там наверняка уже заждались. Релиз GTA VI, несомненно, великое событие, но всё же есть вероятность, что игра может пасть жертвой завышенных ожиданий. Особенно если внезапно окажется, что актуальное поколение консолей не справляется с ней. Вряд ли, конечно.

4
CT3H

Да хорош уже слова Шраера упоминать в каждой теме.. Лишь бы все высасывания из пальца в один блог впихнуть..

3
Axel Denisenko

Кир эти все? Они сейчас в одной комнате с тобой?

Заявление громкое, но есть громадное кол-во жанров и игроков которым просто пофигу на GTA серию. Да, они почитают новости, посмеются над мемчиками и всё, никакого продолжения и покупки GTA6 у них не будет.

*Тем более на PC не выходит, а консоли есть не у всех.

3
WerGC

логично

1
grobor root
Бывший глава Blizzard: "Все перенесут свои игры из-за GTA 6"

Что ты несёшь? эту срань для детей, выйдет сперва на мусорную платформу, так что нечего боятся, от этого ты ещё выиграешь

0
5upZiro

Даже черепахи отложат все свои яйца на потом.

0
Бэтмен из Блавикена

Какое 17 сентября? За неделю до их же Борды 4? Не будет релиза раньше конца октября, а то и начала ноября.

0
bsww

не вижу смысла бояться её, если правильно воспользоваться моментом

0
X_O_MAX_O_X

А кто не перенесёт тот -ЛОХ!

0
211186

Придется больничный брать на 2 недели

0
novoegovnovoe
-1
MadPyramus

Оно вернулось... и написало о себе.

-1
novoegovnovoe MadPyramus
Оно вернулось... и написало о себе.

wtf?

Ведь логично: разрабы переносят игры подальше т.е. в жопу, чтоб не оказаться в жопе из-за жта

1
lokdogg

Ну по по факту база

-1
StrelitziaReg

Это график когда вышла старфилд в стиме в день релиза.
Синее - Процент игроков которые пошли чекать Хайп Старфилда
Красное - Процент игроков играли во что то другое.

Вот и думайте.

-1
MunchkiN 616

у жта думаю синя чать будет раза в 3-4 выше если статистика у консей

0
Nodas

Разве что 3 Half-Life было бы насрать на ГТА )))

-2
Azimut zvuk

Да че ты чешишь я свою не буду переносить в один день с ними выпущу Шредер несчастный.

-3
Кей Овальд

Причём даже не важно какой игра выйдет, хавать будут все.

-3
Brazz20000

С дороги мальки GTA6 идет)

-4
grobor root

Но не на ПК, так что не перед кем расступаться

-1
ThoughtfulGerardo

да нет

-5
Snake Snaake Snaaaaaake

от каждой такой новости ПК-ждунам не по себе ))

-9
My life is a game

мне тут люди подсказали, что можно будет плойку арендовать и подключить к компу и играть с клаво мыши, думаешь реально?
не хочу ждать год и больше

-8