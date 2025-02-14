Бывший глава Blizzard: "Все перенесут свои игры из-за GTA 6"

Бывший президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра высказался о будущем релизе Grand Theft Auto 6. По его мнению, как только Take-Two Interactive анонсирует дату выхода долгожданного экшена, остальные издатели перенесут свои игры.
GTA 6 — король. Им [Rockstar и Take-Two] всё равно, кто что анонсирует. Все отодвинут свои релизы с дороги, когда будет объявлена дата выхода GTA 6. Сегодня это единственная игра, которая способна это сделать.
Официально GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По слухам, это произойдёт 17 сентября — в годовщину релиза GTA 5. При этом авторитетный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер уверен, что игру перенесут, как было с предыдущими крупными релизами Rockstar. Разработчики это не комментируют, а также пока молчат о ПК-версии, хотя намёки на неё уже нашли в резюме сотрудников студии.
Вот назначат дату выхода GTA6, все перенесут свои релизы. Потом перенесут релиз GTA6 на новую дату, все снова перенесут свои релизы, а потом опять и опять... Я бы на это посмотрел)) Главное выбирать даты релиза GTA6 с наибольшим количеством релиза других контор для пущего эффекта!
GTA6 в глазах "аналитиков"
Главное чтоб саму ГТА 6 не перенесли , остальное не важно.
Эт да. Но мне, все равно придется ждать ПК-версию)
Мне сначала нужно будет ждать выхода на ПК а потом снижения цен на видеокарты.
Майку Ибарре с таким королевским заглотом в порно бы сниматься пойти. Его там наверняка уже заждались. Релиз GTA VI, несомненно, великое событие, но всё же есть вероятность, что игра может пасть жертвой завышенных ожиданий. Особенно если внезапно окажется, что актуальное поколение консолей не справляется с ней. Вряд ли, конечно.
Да хорош уже слова Шраера упоминать в каждой теме.. Лишь бы все высасывания из пальца в один блог впихнуть..
Кир эти все? Они сейчас в одной комнате с тобой?
Заявление громкое, но есть громадное кол-во жанров и игроков которым просто пофигу на GTA серию. Да, они почитают новости, посмеются над мемчиками и всё, никакого продолжения и покупки GTA6 у них не будет.
*Тем более на PC не выходит, а консоли есть не у всех.
логично
Что ты несёшь? эту срань для детей, выйдет сперва на мусорную платформу, так что нечего боятся, от этого ты ещё выиграешь
Даже черепахи отложат все свои яйца на потом.
Какое 17 сентября? За неделю до их же Борды 4? Не будет релиза раньше конца октября, а то и начала ноября.
не вижу смысла бояться её, если правильно воспользоваться моментом
А кто не перенесёт тот -ЛОХ!
Придется больничный брать на 2 недели
Оно вернулось... и написало о себе.
wtf?
Ведь логично: разрабы переносят игры подальше т.е. в жопу, чтоб не оказаться в жопе из-за жта
Ну по по факту база
Это график когда вышла старфилд в стиме в день релиза.
Синее - Процент игроков которые пошли чекать Хайп Старфилда
Красное - Процент игроков играли во что то другое.
Вот и думайте.
у жта думаю синя чать будет раза в 3-4 выше если статистика у консей
Разве что 3 Half-Life было бы насрать на ГТА )))
Да че ты чешишь я свою не буду переносить в один день с ними выпущу Шредер несчастный.
Причём даже не важно какой игра выйдет, хавать будут все.
С дороги мальки GTA6 идет)
Но не на ПК, так что не перед кем расступаться
да нет
от каждой такой новости ПК-ждунам не по себе ))
мне тут люди подсказали, что можно будет плойку арендовать и подключить к компу и играть с клаво мыши, думаешь реально?
не хочу ждать год и больше