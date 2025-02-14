Бывший глава Blizzard: "Все перенесут свои игры из-за GTA 6"

Бывший президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра высказался о будущем релизе Grand Theft Auto 6. По его мнению, как только Take-Two Interactive анонсирует дату выхода долгожданного экшена, остальные издатели перенесут свои игры.

GTA 6 — король. Им [Rockstar и Take-Two] всё равно, кто что анонсирует. Все отодвинут свои релизы с дороги, когда будет объявлена дата выхода GTA 6. Сегодня это единственная игра, которая способна это сделать.

Официально GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По слухам, это произойдёт 17 сентября — в годовщину релиза GTA 5. При этом авторитетный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер уверен, что игру перенесут, как было с предыдущими крупными релизами Rockstar. Разработчики это не комментируют, а также пока молчат о ПК-версии, хотя намёки на неё уже нашли в резюме сотрудников студии.