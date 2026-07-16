Бывший глава PlayStation призвал индустрию привлекать геймеров, равнодушных к GTA 6

Бывший руководитель игрового подразделения Sony PlayStation Шон Лейден выступил с важным заявлением на отраслевой конференции Gamescom Asia. В своей речи эксперт затронул тему грядущего релиза долгожданного блокбастера Grand Theft Auto 6 от студии Rockstar Games. Лейден открыто признал, что эта амбициозная криминальная песочница выйдет с великой силой и окажет колоссальное влияние на весь мировой рынок развлечений.

Grand Theft Auto 6 выйдет и ударит с великой силой и мощью, но нам всё равно нужно достучаться до людей, которым на это наплевать.

Однако ключевой посыл ветерана индустрии заключался в необходимости поиска новых векторов развития для других создателей контента. Шон Лейден настоятельно призвал разработчиков сфокусировать свои усилия на привлечении внимания той огромной аудитории людей, которая совершенно не интересуется франшизой GTA. По мнению спикера, современная индустрия слишком сильно увлеклась производством однотипных крупнобюджетных хитов, забывая о жанровом разнообразии.

Эксперт подчеркнул, что бесконечное создание похожих друг на друга приключений про зомби-апокалипсис или фантастических боевиков о космических десантниках загоняет рынок в тупик. Для расширения общей пользовательской базы студиям жизненно необходимо рисковать и инвестировать в создание уникальных инновационных концептов. Только появление абсолютно новых форматов интерактивного искусства позволит вовлечь в игровой процесс тех людей, которые сейчас полностью игнорируют видеоигры.

Мы должны вернуть в индустрию удивление и восторг, а также протянуть руку людям, которые сегодня даже не смотрят в сторону видеоигр.