Бывший генеральный директор Take-Two Interactive Бен Федер считает, что GTA 6 станет последней крупной игрой, созданной по традиционной модели разработки до широкого распространения искусственного интеллекта. По его мнению, проект Rockstar Games подведёт итог целой эпохе в игровой индустрии, поскольку ИИ может существенно изменить сам подход к созданию игр.

В статье для Fortune Федер назвал будущий релиз потенциальным шедевром и заявил, что игра станет «последней в своём роде». При этом речь не идёт о снижении качества работы Rockstar или о том, что ИИ просто сделает разработку быстрее и дешевле. Федер считает, что GTA 6 представляет собой кульминацию творческой модели, которую искусственный интеллект вскоре может перевернуть.

Он обращает внимание на то, насколько дорого разработчикам обходится отказ от первоначальных идей или изменение направления проекта: это требует дополнительных затрат времени и ресурсов. ИИ, по мнению Федера, снизит стоимость таких решений и позволит командам гораздо свободнее экспериментировать в процессе производства.

Чтобы объяснить возможные перемены, бывший руководитель Take-Two сравнил появление ИИ с распространением фотографии в эпоху живописи. Тогда художники опасались потерять работу из-за новой технологии, и рынок заказных портретов действительно сократился. Однако другие авторы увидели в этом возможность искать новые способы самовыражения, что в итоге способствовало появлению импрессионизма, кубизма и абстракционизма.

Федер предположил, что будущие историки культуры будут рассматривать GTA 6 примерно так же, как искусствоведы — работы последних великих художников-реалистов. По его словам, игра станет наиболее полным воплощением одной творческой модели перед тем, как границы индустрии расширятся и откроют дорогу совершенно новым формам.

При этом стоит учитывать, что сейчас Федер является управляющим партнёром TIRTA Ventures — инвестиционного фонда, который вкладывает средства в перспективные проекты на стыке ИИ, цифровых развлечений и творческих платформ. Этот факт может влиять на его оценку будущего технологии в игровой индустрии.