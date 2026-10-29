Бывший художник GTA доволен тем, что GTA 6 сохраняет элементы его фирменного стиля

Стивен Блисс, бывший художник Rockstar Games, признался, что ему приятно видеть влияние своих работ на оформление Grand Theft Auto 6. Хотя он не участвовал в создании обложки новой игры, в ней сохранились элементы дизайна, которые он помог сделать узнаваемыми для серии.

В интервью IGN на фестивале Lucca Comics and Games Блисс обратил внимание на фирменную сеточную композицию обложки и вертолёт в верхнем левом углу. По его словам, именно он разработал этот визуальный приём, поэтому ему особенно приятно видеть, что художественное наследие продолжает жить даже спустя годы после его ухода из Rockstar.

При этом художник подчеркнул, что не претендует на значительный вклад в оформление GTA 6. Он считает, что новая обложка обладает собственным визуальным языком, а знакомые детали лишь отсылают к прежним работам. Блисс также отметил заслуги других художников Rockstar, в том числе Энтони Макбейна и Стивена Олдса.

Блисс работал в Rockstar Games с 2001 по 2016 год и сыграл важную роль в формировании комиксного стиля рекламных материалов Grand Theft Auto. Характерная сеточная композиция со временем стала одним из наиболее узнаваемых элементов оформления франшизы.

После ухода из студии художник продолжил развивать собственный творческий стиль. Однако он по-прежнему с благодарностью вспоминает работу над GTA и рад тому, что её визуальные решения сохраняются в новых играх серии.