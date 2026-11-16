Бывший исследователь Rockstar рассказал, как разработчики GTA внедрялись в банды ради реализма

Rockstar Games отправляла сотрудников в опасные районы Лос-Анджелеса, знакомила их с настоящими гангстерами и даже брала интервью у бывших участников наркокартелей, чтобы сделать мир Grand Theft Auto максимально реалистичным. Бывший исследователь студии Грегори Джонсон рассказал IGN о необычных экспедициях, которые помогали создавать GTA 5 и GTA 6.

Во время работы над GTA 5 Джонсон вместе с полицейскими патрулировал восточные районы Лос-Анджелеса поздно ночью. В какой-то момент исследователи стали свидетелями того, как местные банды организовали систему наблюдения за передвижениями правоохранителей. С крыш раздавались свистки, а несколько мотоциклистов выехали из переулков и начали сопровождать полицейскую машину, заглядывая внутрь через окна.

«Когда мы увидели, как район оживает, стало понятно, насколько удивительно было бы перенести это в игру. Но когда находишься там на самом деле, думаешь: “Все может закончиться плохо”», — вспоминает Джонсон. Он старался сохранять спокойствие среди коллег из Великобритании и Ирландии, которые никогда прежде не сталкивались с подобной обстановкой.

Джонсон присоединился к Rockstar благодаря опыту работы в музыкальной журналистике, в том числе 16 годам в журнале Vibe, посвященном хип-хопу. Он помогал студии изучать различные субкультуры, знакомил разработчиков с представителями музыкальной индустрии и готовил внутренние репортажи о жизни городов, которые Rockstar собиралась воссоздать в своих играх. Исследования охватывали самые разные темы — от ямайских банд и мафии до якудза и нелегальных уличных гонок.

Одним из наиболее необычных собеседников команды стал контрабандист, лично знакомый с Пабло Эскобаром и участвовавший в наркоторговле эпохи «Кокаиновых ковбоев». По словам Джонсона, его рассказы могли повлиять на создание ограбления острова Кайо-Перико в GTA Online. Мужчина рассказывал о перевозке наркотиков на подводных лодках, выплатах Эскобару и собственном похищении конкурентами. При этом исследователь признавался, что даже встреча с таким человеком вызывала опасения: «Мне казалось, что в любой момент его может настигнуть месть. И нас не станут отделять от него».

Rockstar также приглашала настоящих представителей преступных группировок для записи диалогов и небольших ролей. Они помогали актерам и сценаристам правильно передавать современный сленг и манеру общения. Некоторые участники подобных встреч были известны благодаря ролям в криминальных фильмах Лос-Анджелеса. По словам Джонсона, даже самые тщательно подготовленные сценарии не могли заменить знания людей, которые действительно жили в подобной среде.

Во время работы над GTA 6 исследовательская команда отправилась на вертолете из Майами в Ки-Уэст, пролетая над островами на небольшой высоте и фотографируя окружающую местность. Сотрудники Rockstar посещали тюрьмы, общались с агентами ФБР, гонщиками и представителями криминального мира, собирая материал для разработчиков. Все это помогало передать не только внешний вид городов, но и их атмосферу.

Джонсон покинул Rockstar в середине разработки GTA 6, однако уверен, что подобные исследования остаются важной частью работы студии. Компания даже создала отдельную команду для написания реплик случайных прохожих, стремясь сделать виртуальные города максимально живыми. GTA 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.