Бывший разработчик GTA 5 представил масштаб GTA 6: "Она должна быть просто гигантской"

Бывший продюсер Rockstar Games Джон Риккио, работавший над Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption и Max Payne 3, поделился ожиданиями от GTA 6. По его словам, новая игра студии может стать самым масштабным проектом в истории серии.

В интервью YouTube-каналу Kiwi Talkz разработчика спросили, хотел бы он принять участие в создании GTA 6. Риккио признался, что даже представить сложно, какого размера получилась новая часть, учитывая подход Rockstar к развитию своих игр.

«Каждый раз, когда они выпускают новую GTA, она становится невероятно больше предыдущей», — отметил бывший сотрудник студии. По его мнению, GTA 6 должна быть либо «монструозной» по масштабу, либо значительно более детализированной, чем прошлые проекты компании.

Риккио объяснил свои ожидания тем, что Rockstar всегда стремилась расширять свои игровые миры. Он напомнил, что GTA 5 заметно превзошла GTA 4 по размеру, а серия Red Dead Redemption также постепенно развивалась в сторону более крупных и насыщенных локаций.

При этом бывший продюсер отметил, что создание таких проектов становится все сложнее для команды разработчиков. По его словам, работа над играми Rockstar требует огромных усилий и превращается в один из самых тяжелых периодов карьеры, несмотря на то что итоговая реакция игроков делает этот труд «волшебным и очень награждающим».

Хотя Риккио уже не участвует в разработке GTA 6, его комментарии отражают ожидания многих игроков: новая часть серии должна не просто повторить успех GTA 5, а снова поднять планку детализации и масштаба открытого мира.