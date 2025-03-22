Бывший разработчик GTA 6 рассказал о проблемах открытых миров: "Игроки не знают, что выбрать"

На недавно прошедшей конференции GDC (Game Developers Conference) бывший разработчик GTA 6 и Red Dead Online Кэмерон Уильямс поделился инсайдами о проблемах, с которыми сталкиваются современные игры с открытым миром. В настоящее время Уильямс работает в Absurd Ventures — новой студии, основанной Дэном Хаузером, сооснователем Rockstar Games, однако его опыт работы над крупнейшими игровыми франшизами позволяет глубже понять основные сложности жанра.

В ходе дискуссии, освещённой PC Gamer, Уильямс подчеркнул, что современные открытые миры становятся слишком большими и перегруженными контентом, из-за чего игроки часто испытывают "аналитический паралич" — состояние, когда обилие вариантов мешает сделать выбор и мешает активному исследованию мира.

«Игроки просто не исследуют, верно?» — объясняет Уильямс. «Либо им неинтересно, либо игра требует слишком много времени и сил. В условиях растущего числа бесплатных и сервисных игр, которые отнимают всё больше внимания, это становится серьёзной проблемой».

По его словам, игроки часто задаются вопросами:

«Как далеко мне нужно идти до следующей цели?»

«Стоит ли тратить время на исследование?»

Когда пространство возможностей становится слишком обширным, игроки теряются и не знают, за что взяться в первую очередь. Это приводит к тому, что многие из них просто перестают исследовать и прибегают к быстрым перемещениям, пропуская значительную часть контента.

Особенно сложной ситуация становится для так называемых "beeliners" — игроков, предпочитающих быстро продвигаться по основному сюжету, не отвлекаясь на побочные квесты и второстепенные активности. Для них слишком большие миры и разрозненные задачи превращают прохождение в рутину, что снижает удовольствие от игры.

«Этим игрокам неинтересно тратить время на побочные миссии. Они хотят узнать историю, завершить её и перейти к следующему приключению», — говорит Уильямс.

В Absurd Ventures команда осознаёт эту проблему и активно работает над её устранением. Их цель — создавать миры, в которых игроки не будут чувствовать себя потерянными и всегда будут понимать, что делать дальше.

Уильямс отметил, что важно не только создавать насыщенные миры, но и предлагать игрокам понятные и мотивирующие цели, чтобы каждое действие чувствовалось значимым и полезным.

Уильямс упомянул, что проблема слишком больших миров ярко проявляется в недавно вышедшей Assassin’s Creed Shadows. Несмотря на высокое качество игры, многие игроки сталкиваются с усталостью от открытого мира: огромные расстояния между задачами и необходимость постоянно использовать быстрое перемещение превращают исследование мира в скучную обязанность.

Этот пример подчёркивает, насколько важно находить баланс между размером мира и удобством исследования.

Инсайды Кэмерона Уильямса дают понять, что разработчики сталкиваются с серьёзной задачей — создавать увлекательные и доступные открытые миры, где игрокам легко ориентироваться и интересно исследовать.

Команда Absurd Ventures планирует переосмыслить подход к этому жанру, чтобы дать игрокам осмысленный выбор и избавить их от ощущения перегруженности. Если им удастся реализовать эту идею, возможно, мы увидим новую эру открытых миров, где масштаб и удобство будут идеально сбалансированы.