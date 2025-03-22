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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 003 оценки

Бывший разработчик GTA 6 рассказал о проблемах открытых миров: "Игроки не знают, что выбрать"

IKarasik IKarasik

На недавно прошедшей конференции GDC (Game Developers Conference) бывший разработчик GTA 6 и Red Dead Online Кэмерон Уильямс поделился инсайдами о проблемах, с которыми сталкиваются современные игры с открытым миром. В настоящее время Уильямс работает в Absurd Ventures — новой студии, основанной Дэном Хаузером, сооснователем Rockstar Games, однако его опыт работы над крупнейшими игровыми франшизами позволяет глубже понять основные сложности жанра.

По слухам, второй трейлер Grand Theft Auto 6 выйдет совсем скоро

В ходе дискуссии, освещённой PC Gamer, Уильямс подчеркнул, что современные открытые миры становятся слишком большими и перегруженными контентом, из-за чего игроки часто испытывают "аналитический паралич" — состояние, когда обилие вариантов мешает сделать выбор и мешает активному исследованию мира.

«Игроки просто не исследуют, верно?» — объясняет Уильямс. «Либо им неинтересно, либо игра требует слишком много времени и сил. В условиях растущего числа бесплатных и сервисных игр, которые отнимают всё больше внимания, это становится серьёзной проблемой».

По его словам, игроки часто задаются вопросами:

  • «Как далеко мне нужно идти до следующей цели?»
  • «Стоит ли тратить время на исследование?»

Когда пространство возможностей становится слишком обширным, игроки теряются и не знают, за что взяться в первую очередь. Это приводит к тому, что многие из них просто перестают исследовать и прибегают к быстрым перемещениям, пропуская значительную часть контента.

Один из руководителей PlayStation считает, что релиз GTA 6 станет масштабным толчком для всей индустрии

Особенно сложной ситуация становится для так называемых "beeliners" — игроков, предпочитающих быстро продвигаться по основному сюжету, не отвлекаясь на побочные квесты и второстепенные активности. Для них слишком большие миры и разрозненные задачи превращают прохождение в рутину, что снижает удовольствие от игры.

«Этим игрокам неинтересно тратить время на побочные миссии. Они хотят узнать историю, завершить её и перейти к следующему приключению», — говорит Уильямс.

В Absurd Ventures команда осознаёт эту проблему и активно работает над её устранением. Их цель — создавать миры, в которых игроки не будут чувствовать себя потерянными и всегда будут понимать, что делать дальше.

Уильямс отметил, что важно не только создавать насыщенные миры, но и предлагать игрокам понятные и мотивирующие цели, чтобы каждое действие чувствовалось значимым и полезным.

Уильямс упомянул, что проблема слишком больших миров ярко проявляется в недавно вышедшей Assassin’s Creed Shadows. Несмотря на высокое качество игры, многие игроки сталкиваются с усталостью от открытого мира: огромные расстояния между задачами и необходимость постоянно использовать быстрое перемещение превращают исследование мира в скучную обязанность.

Этот пример подчёркивает, насколько важно находить баланс между размером мира и удобством исследования.

Перенос релиза GTA 6 может привести к краху компаний, считают эксперты

Инсайды Кэмерона Уильямса дают понять, что разработчики сталкиваются с серьёзной задачей — создавать увлекательные и доступные открытые миры, где игрокам легко ориентироваться и интересно исследовать.

Команда Absurd Ventures планирует переосмыслить подход к этому жанру, чтобы дать игрокам осмысленный выбор и избавить их от ощущения перегруженности. Если им удастся реализовать эту идею, возможно, мы увидим новую эру открытых миров, где масштаб и удобство будут идеально сбалансированы.

75
129
Комментарии: 129
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

чтобы было интересно исследовать мир надо быть уверенным что в нём можно что-то найти, в той-же гта ты найдёшь максимум 2.5 пасхалки и пару магазинчиков на ограбление!

51
NochnoiGid

Полностью согласен. События не должны генерироваться игроком. Игрок должен быть в поиске сам. Это и есть - приключение. Как в старой доброй Морровин/Скайриме, когда идя к цели ты мог (зачастую просто без шанса не встретить) найти пару пещер, алтарей, интересных мест с историей окружения. И это ИНТЕРЕСНО. А когда ты бегаешь по искусственному миру, который генерирует истории с тобой, где бы ты ни был - это больше ломает погружение. Тот же Но Менс Скай. Миллиарды планет, где летают абсолютно одинаковые дроны, стоят абсолютно одинаковые аванпосты, руины и т.д. Такой мир просто не интересно исследовать.

21
Real Slim Shady

Пасхалки это не признак хорошей игры, скорее даже наоборот. Чем больше пасхалок - тем беднее издатель игры.

13
Челодой моловек 94

Не согласен, в гта обычно играют просто покататься, там идеальная физика машин где просто перемещаться по городу кайфово, ну и сам открытый мир почти в ручную делается, каждый дом не похож на другую, в AC unity например делали дома по конвейнерному типу.

-15
Pravdarub NochnoiGid

Не люблю игры где нужно развлекать себя самому. Если на карте нет отметки значит там ничего нет.

Мне не интересно играть в игры без цели.

7
Lvinomord

Кстати в GTA Сан Андреас мне было интересно исследовать мир,много чего было прикольного,а вот в 4 части с этим уже было грустненько...

0
0ncnjqybr

Херня. Размер игровой карты тут вообще не при чем. В Скайриме огромный открытый мир, и что-то его размеры никому не мешают годами играть в эту игру.

Просто игры по формуле GTA/ubisoft уже конкретно задолбали. Что толку возиться в ваших играх, если все их наполнение это 2-3 повторяющиеся активности, убогонькие вопросики или вообще сундуки с лутом. Делайте интересные миры и люди будут в них играть.

30
AndralStormborn

Вот именно, в плане интересности исследования открытого мира, Скайрим никто не превзошел, разве что Elden Ring почти приблизился

-1
sapov AndralStormborn

В элдене не интересно исследовать мир из-за того, что в игре 2 подземелья и 3 боса в нем

8
AndralStormborn sapov

Это не точно не про ER, там десятки подземелий и множество боссов

-1
0ncnjqybr AndralStormborn

Да, Skyrim это величайший из открытых миров. Я вообще не понимаю, почему никто так и не скопировал TESовскую формулу открытого мира. Это же буквально эталон, бери и делай.

2
M0208 0ncnjqybr

Очевидно, жы, потому-что, в игровой индустрии разработчики набраны по квотам, и их основной "скилл" это ныть в интернетах о том какие они обиженные, и что на работе их заставляют РАБОТАТЬ. Эти бездари не могут использовать чужие хорошие идеи, не говоря уже о том, чтобы создать что-то свое.

6
Sneaky Pete

Понаделали пустых открытых миров и удивляются

24
Dj NordSound

Ето правда

Щас игры с открытым миром мало нормальные есть

Из последних рдр2 и киберпанк норм

-4
Almost G Dj NordSound

А это точно из последних ты из 2020 что ли? Вот в BG3 c открытыми локациями знаешь почему хорош? потому что разработчики не боятся прятать контент,

Я вот шел куда то свернул и попал на 20 минут кат сцен с какими то разборками, а я сижу и думаю , вот я же случайно сюда зашел, я что если мимо прошел, и вот такой подход вызывает интерес, игрока побуждает что он потеряет контент а не как в Ассасине или фаркрай специально оббегаешь вопросик чтоб его не зацепить

0
Dj NordSound Almost G

Я не люблю рпг игры такие как bg3

Плюс как всегда нет локализации в ней

0
barfly89 Almost G

Так в БГ3 не открытый мир. По этому прятать контент проще, там сложно что то пропустить. А в открытых мирах разрабы боятся что то прятать, если игроки будут пропускать контент на который они ресурсы потратили. Отсюда эти значки исследовательские.

1
worys

Чет у меня наоборот, я вечно ударяюсь в побочные активности и исследование мира и если они слишком скучные то порой так и забиваю на игру не пройдя ее основной сюжет. В общем как по мне меньше однотипных активностей на карте мол найди или собери то в размере 100500 штук, куда как интересней когда тебе рассказывают мини истории через окружение, чтоб хоть какой то смысл был в этом самом открытом мире ползти "ни знаю куда не знаю зачем" ну и интересные побочки опять же через которые тебе больше рассказывают о мире игры и его устройстве. А когда вся побочная активность это однотипные задания убей - принеси которые худо прописаны и худо геймплейно поставлены а исследование мира сводиться к найди 100500 сундуков или какой нить хрени то что удивляться что многим игрокам такое мягко говоря не заходит.

6
MadDarkGuard

Похожая ситуация, я не могу играть в игру, не пропылесосив ее полностью, поэтому за эти большие открытые миры часто даже не берусь, поскольку понимаю, что пылесосить будет скучно и не интересно.

1
Ди Гы

Ну так он прав! Проблема открытых миров заключается в том, что разработчики не могут соблюсти баланс в предоставляемом контенте так, чтобы игрок не задушился, и весь игровой процесс для него не стал очередной работой. Как правило, если игрок получает свободу действия в игре, он сразу же будет завален миллиардами активностями что является критической ошибкой. Ибо всё его внимание отводиться от основного повествования, из-за чего игрок теряет нить происходящего, а так же угасает его интерес к самой игре (из-за однотипности игрового процесса). Нужно давать контент порциями, не отвлекая игрока на длительное время от основного повествования. Помимо этого, квесты должны быть подвязаны к повествованию, чтобы они не были в отрывке от событий. Активности не должны сводится "Ой я слишком старая чтобы сама добыть ингредиенты для супа, можешь мне добыть 30 клыков дьявола, а так же убить владыку демонов? А я тебе дам взамен грязный носок, и корень палыни". Доп-Квесты должны быть проработаны так, чтобы игрок сам желал начать их, в надежде увидеть очередное приключение на свою пятую точку, а не однотипный и написаный на коленке квест, где нпс с каменным лицом даёт тебе задание убить злыдня. Как правило разработчики используют открытый мир, для маскировки плохого сценария, закидывая игрока однообразными активностями, с вечным бэктрекингом с целью заставить игрока больше проводить время в игре не акцинтрируя внимание на то, что игрока тупо кинули на деньги. По сути, если взять какой нибудь Final Fantasy 4 (1991г) и сравнить с новыми играми то, открытый мир в них так и не эволюционировал с того момента. Как были пустыми, так и остались. Единственное что теперь пустые огромные миры графический проработаны, и не более. Почему так происходит? Зачем замарачиваться на наполнением и качеством, если можно завалить количеством и посредственным качеством ввиду экономии времени и ресурсов.

5
MadDarkGuard

Многие со мной не согласятся, но я считаю очень хорошим опенворлд в Дейс Гане. Там он просто как декорация к сюжету, без сотни ненужных активностей. Поэтому вообще не надо тратить время на его исследование, он просто есть и ты в нем что-то делаешь по квестам истории.

1
Lyс

Раздутые миры с кучей пустого места без контента - да, проблема. А вот где он избыток выбора активностей нашёл для меня загадка. Да и активности не равно исследованию мира, в AC и ведьмак есть активности и вопросики, но почти нет исследования мира. В бэтменах кстати тоже интересных активностей много, а мир исследовать не интересно.

По мне последней идеальной игрой с открытым миром была Обла - хочешь сюжетку иди делай, хочешь гильдию или другую, хочешь наиди квест в городе по слухам, хочешь лазь по пещерам и руинам, хочешь ищи святилища даэдра, хочешь купи дом и обнаружь там квестик. В скайрим мир тоже хорош для побродить поисследовать, но квесты не интересные. В ведьмаке есть хорошие квесты и атмосферные охоты, но мир исследовать не интересно. Элден ринг мир исследовать интересно, есть секретки, но квестов и разнообразия активностей почти нет.

Что до Гта и Рдр2 миры как раз таки раздутые, активностей мало, мир исследовать не интересно, хотя воспроизведены эти миры круто.

4
MunchkiN 616

избыток выбора это грубо говоря роявляешся в мире и на карте туда пойди сюди пойди там что то есть сходи проверь и игрок такой ааааа не знанаю что мне делать чем лучше занатся. беспокойсво. подука я луче поишраю в старую добрую знакому доту 2.
еще короче есть такие игроки, которые боятся получить плохое развите событие в рпг играх. типа им вываливаешь много вариантов ответа и игрок такой ааааа не знаю что выбрать. страшна-страшна-страшна. и это походу не шутка вполне.

1
ЕвМи

Мир тоже должен изучать игрока. Как "Темные События" в ХСОМ2, когда противники дают дебаф, штраф не на месяц, а до конца игры, потому что ты выбрал устранить один из 3х штрафов на выбор и применился один из оставшихся двух.

Это создает ощущение, что мир живет вместе с игроком, занимается своей жизнью, а не статично ждет, пока игрок исследует его каждый уголок. Как раз последнее предложение напоминает подход девушки: "Изучи каждый сантиметр моей кожи" (пока я просто полежу). Роли должны меняться, чтобы было интересно.

О побочных "вопросиках". Мне нравится система миссий, как в XCOM2. Когда есть "вылазки", а вопросики на глобальной карте мира ограничены по времени. Они сами исчезают. Их не бывает более 5. Не успел? Живой НПС или Сигнал пропал... ушел заниматься своими делами.

3
MadDarkGuard

Это на любителя, не стал проходить хком как раз из-за того, что постоянно надо куда-то торопиться и что-то надо пропускать.

2
ConsiderateGiselle

проблема не в объёмах и расстояниях, а в том, что 99% разрабов насыщают эти миры какой-то унылой рутиной

3
Sneaky Pete

Принести 38 дедушкиных молотков из Черносранска. Такие квесты.

1
MrDork

А что исследовать в пустом мире? Мы до сих пор застряли на этапе, где здания всего лишь декорации, а деревянную гнилую дверь не взорвешь даже реактивной установкой, способной снести полгорода.

3
SuperciliousGoodwin

Рдр 2 единственная игра где хочется не просто проходить сюжет, а по полному изучать ВЕСЬ Открытый мир) Ещё раз спасибо разработчикам, за эту ШИКАРНУЮ Игру)))

3
Costollom
«Этим игрокам неинтересно тратить время на побочные миссии. Они хотят узнать историю, завершить её и перейти к следующему приключению», — говорит Уильямс.

Надо так, чтобы "на золото" тебе нужно было несколько раз полностью перепроходить длинные миссии (10-25 минут) состоящие из болтовни в дороге и кат-сцен. А для "100 % прохождения" собирать по карте мусор.

2
Light of Tfuth

Ну тогда ААА игры уйдут на свалку истории и упадут на уровень польского треша

1
Raees786

как в batman arkham knight чтобы "узнать историю" нужно выполнить все активности на карте решить все задачки

2
jax baron

ну как бы я знаю что хочу - всё что было онлайн и микроменеджмент в оффлайн + война банд - и сюжет чтоб на это строился. короче смесь saints row 2, 3 + гта 5(+онлайн) + пей дей или crime boss: rockay city (в них много мелких вещей было) и всё и я доволен.

1
0ncnjqybr

Сайнтс Ров это, кмк, эталон GTA-подобного мира, там реально интересные побочки. Было классно завоевывать город у банд, видя, как там, где еще недавно были враждебные бандосы, сейчас повсюду стоят твои быки.

3
jax baron 0ncnjqybr

да там много чё было.

0
Fenharell

Если мир как в ТЕС или Фолыче наполнен, то никакой проблемы нет. Проблемы начинаются когда в мире кроме собирательства всякой херни для коллекций или ачивок ничего нет. Либо 100500 вопросиков на карте как в Ведьмаке3

1
M0208

100500 вопросиков на карте как в Ведьмаке, ты хотя, бы, не позорился в очередной раз, в Ведьмаке хоть, есть смысл исследовать, поиграй последних ассасинов и шестой фар край 6.

-1
Fenharell M0208

так а в чем позор? смысла исследовать эти вопросы ровно никакого, тк сетовые вещи в сто раз лучше рыжего хлама с сундуков, к тому же он еще и повторяется постоянно. Я всю карту во всех локациях зачистил - это полнейшее дерьмище, а не геймплей.

-1
M0208 Fenharell

Маладца, ты зачистил, но в куче мест есть интересные истории(я о ведьмаке) где описание вещи и откуда оная появилась, и почему она в сундуке, но для фанатика инквизиции главное зачистить.

2
Fenharell M0208

для меня главное не зачистить. Мне было интересно почему все так дрочат на ведьмака. И мне это до сих пор не понятно, никаких там интересных историй нет, максимум 1 записка лежит на 3 строчки или квест, причем однотипный, на чувака который куда то та ехал, не доехал и его труп в 5 метрах от сундука лежит и такое повторяется из раза в раз.

По сравнению с ТЕС это полнейшая ссанина.

0
M0208 Fenharell

Бля, извини, я, просто забыл, что для тебя "это другое"

2
VenomTRat

Сейчас играю в эваут, и как же круто тут исследовать мир. Будто в зельду попал или Марио. Если видишь пещеру, там точно что-то будет. Плюс карты локаций небольшие, куча секреток и потайных ходов. В той же гта , сколько не пытался, почти ничего не нашел. Вот рдр2 исследовал тоже с удовольствием, так как, хоть меньше плотность, но все равно , частенько можно было что-то найти. Но тут решает и сеттинг. Не думаю, что в гта6 исследовать мир будет интереснее чем в гта5, и точно не дойдет до уровня рдр2

1
NochnoiGid

Что за "Эваут"?

0
sapov NochnoiGid

Абоба наверное от обсидиан

0
NochnoiGid sapov

-___- Можно нормально название игры написать?

0
sapov NochnoiGid

Avowed

0
NochnoiGid sapov

Спасибо.

0
Lyс
По его словам, игроки часто задаются вопросами:

«Как далеко мне нужно идти до следующей цели?»
«Стоит ли тратить время на исследование?»

Игрок вообще не должен задаваться этими вопросами если речь идёт об исследовании мира. Для исследования игрок не должен знать как далеко следующая цель (читай вопросик), а просто идти и встречать что-то интересное, что затруднительно в раздутые мирах. Игрок не должен задавать я вопросом стоит ли тратить время на исследование, потому что в хорошей игре ответ должен быть однозначно стоит

1
tvorog8088

Опять кучу соревновательных активностей добавят в которые и играть не будешь, но их значками всю карту изгадят, достаточно только сюжета и сайдов, остальное нафиг не надо.

1
barfly89

Сюжет, сайды и мини активности с интерактивным миром.

0
MunchkiN 616

когда та мне морровинд казался слишком большим и перегруженным и там досих пор есть територии которые я почти не иследовал и когда я в него недавно играл нашел в город в котором я никогда небыл и не знал про его сущесвование. а позже откртый мир типа морровинда перестал мне казатся большим. так и жта сан андреас по налу она казалась бюольшой но потом стало ясно что это хитрая иилюзия. жта3 когда я начинал ее в нее играть после убогих коридорных шутанцов казалась очень большой и крутой но когда я смог осознать ее и пермемешатся по ней просто мысленно она стала похожа на детскую песочницу. и скорее всего чем больше подсовывать открытый мир тем больше к этому будет привыкать игрок.
эталоном гаме дизайна по наполнению на воспринмаемы размеры наверно для меня первый ту волдс.
а так тоу у открытх миров есть только одна проблема это то что игрук может попасть куда то и найти что-то раньше, чем это предплагал бы сюжет. это накладвает на сюжет ограничения. но по моему это нормальная плата за возможность пойти куда угодно чем бежать как крыса по трубе.
а так что наверно хорошая игра которая достаточно большая что ее невозможно заэксплоририть и все там чекнуть. ну или этой уйдет много времени и игра просто надоест. захочется других так поибегать.

1
raspisnoy1

Это говорит только об одном-или школота тупая стала или мир генерит ИИ. В мире сделанном с любовью и руками всё интересно исследовать.

1
Playr One

как по мне главная проблема гташек напротив в отсутствии вариотивности на миссиях

1
FairUlu

Проблема открытого мира: игроки не знают куда ... идти.

1
шестиорка

Подскажите как пройти в библиотеку?

0
FairUlu шестиорка

Сначала пройти в папку с установленной игрой, далее всё ниже и ниже по каталогу.

0
Xonar
Когда пространство возможностей становится слишком обширным, игроки теряются и не знают, за что взяться в первую очередь. Это приводит к тому, что многие из них просто перестают исследовать и прибегают к быстрым перемещениям, пропуская значительную часть контента.

Ну как писали ниже - нужны достойные награды и интерес. Помнится, в одной игре: "Златогорье", можно было найти помимо обычных вещей, легендарные - со своей историей (можно было книги по ним писать), фишками и плюшками которые не всегда были очевидными пока не наденешь, а порой может быть и не снимешь, потому что, на ней оказывается проклятье; и вот начинается головная боль вместе с нежданным квестом - как эту хрень снять или переделать. И вот порой, каждую бочку на локации @роч*шь, что бы раздобыть такую вещь, хотя-бы чисто для коллекции...

1
JustA_NiceGuy

А всё потому, что не учатся у гача игр. Вот в них даже самый мелкий уголок будут исследовать))

0
AndralStormborn

В гачах очень тупо сделано - там не исследуют, а зачищают карту от сундуков ради круток. Именно поэтому я перестал играть гачи, ничего там хорошего, не получаешь настоящего удовольствия просто от процесса игры, без необходимости гриндить мусор на крутки, с которых тебе все равно выпадет мусор

1
Смеагол
6
Sneaky Pete

После геншина с гачей завязал с любой навсегда. жаль потраченного времени

0
Dj NordSound

Ну так не надо было уходить в гта онлайн а розвивати одиночку а не рокстар просто кинула ее на произвол сюдьбы

0
Odesseet

Третья Готика споткнулась об опыт открытого мира)

0
MunchkiN 616

готика 3 стала больше просто и там сделали несколько биомов разнобразных. но в какой то степени наверно да. в готиках был бесячий элемент - это маленьканькие карты переплненные врагами. в готике 3 я певым делом спрыгнул в море плоплый 5 минут и вылез в пустыне и такой чооо и весь некстген? а 3 биома меджу прочим типа тама север тама холодно тама юг жарко арбузы растут и 2-3 километра между ними. дждал жва года. пек-пек. так что откртый мир наверно подвел игру.

0
RealFintan

Перегружены контентом.. Ха Ха.

0
Бенедикт Вольфрамович

Проблема многих открытых миров в неинтересном однообразном контенте. И в недостаточной живости/симуляции.

Еще одна проблема, как и проблема второстепенных квестов и активностей в целом, в том, что они...второстепенны, и, обычно, не влияют на главный сюжет, а значит в них немного смысла для искушенного игрока.

0
RecklessWoody

ждем выход че

0
Janekste

Все проблемы открытых миров легко искоренить одним простым решением: удалите нафиг из открытых миров ВСЕ знаки вопросики! Чтоб игрок заранее не знал, сколько в игре контента. Чтоб за ручку не водили. Тогда игрок будет исследовать мир на своих двоих и радоваться каждому открытию. Тот же Kingdom Come Deliverance 2 имеет огромный мир, но при этом у игрока не возникает вопроса - зачем его исследовать? А всё потому, что в мире игры нет вопросиков, к которым ведут за руку. Игрок большинство открытий совершает самостоятельно. Ну или та же Dragon’s Dogma 2 - в игре за исследование мира даже НЕ предусмотрены награды, но игроки всё равно с удовольствием мир исследуют, потому что в мире НЕТ направляющих знаков... Игрок лезет внутрь пещеры, потому что хочет туда внутрь войти, а не потому что пещера была отмечена вопросиком. Как заставить игрока без вопросиков исследовать мир? Ответ: сделать крутой дизайн мира. В том же Призраке Цусимы всё завязано на крутом дизайне и поэтому мир интересно исследовать, даже не смотря на некоторую пустоту.

Скажем так. Проблема большинства современных открытых миров заключается в слишком большом количестве подсказок, из-за которых выветривается магия "сюрприза". Игрок видит знак вопросика и понимает, что там точно лежит сундук. Зная это заранее, исследовать мир становится не всегда интересно. Игроку нужна магия "сюрприза", чтоб найти сундук с сокровищами самостоятельно, а не потому что на точке стоял знак вопросика.

Недостатка в качественном контенте в современных открытых мирах уже давно нет. Но игроку не дают этот контент находить самостоятельно. Игроку сразу весь контент отмечают на карте. И поэтому у игрока распухает голова... Но самое главная проблема в том, что в целом игроки сами не понимают, чего хотят от открытых миров. Под словом "живой мир" у среднестатистического игрока подразумевается всё что угодно, но только не "живой мир". Потому что на самом деле игроки хотят ИНТЕРЕСНЫЙ мир, а живой ли мир или пустой, не имеет значение. Главное, чтобы было интересно. Точка.

0
Pastoral

Школота не умеет думать , и поэтому им не интересно играть в игру где надо думать ,а им легче просто ходить по знакам вопросов.

0
MadDarkGuard

С цусимой не соглашусь, те же сотни вопросов и одинаковые активности, юбисофт в Японии, прошел ее ещё на пс4 и так и не понял, что в ней такого необычного.

0
barfly89

В Kingdom Come Deliverance 2 есть значки и зоны исследования. Драгонс Догме 2 не хватило разнообразия, была бы имба игра.

0
Аристов--Черный

Да. По этому я не смог оценить Fallout 4. Просто меня не смогли сориентировать в мире и мне очень быстро стало похер.

0
Scorpion_GamePlay

Да тому пример RDR2, очень многие не хотят играть ибо много.

0
grendel777

Вся ценность исследования - что-то найти уникальное. Если этого не дают - игра дохнет. Путь Division 2 - всё за реальное бабло, скин за 10 зелёных ))) ну вот как их не кошмарить? ))) Всех англо-саксов и всех причастных? ))) Кошмарить до полного уничтожения )))

0
Legioner999

если игрокам не интересно иследовать интересные вещи то это и не игроки, а так ерундой страдатели

0
шестиорка

Жду второй трейлер шестой части!

0
TrustingVayne

Шел 2027 год)))

1
Kalpachok

Так я пытаюсь играть в хорайзон запретный запад блин

0
TrustingVayne

Отлично пойду поиграю во Wreckfest 2

youtube.com/watch?v=wEHFrUwU7XU&t=59s

0
JKaso asd

Чушь собачья, не зря его попёрли из рокстара

0
Marlock4441

Ну да, это вам на Ведьмак 3.

0
K.G.B

Смотря чем заполнен мир, если он однотипен, то играть в это конечно никто не захочет, но если он разнообразен, то большой открытый мир это +

0
Олежанчикчик

Ну естественно кому интересно от края до края карты бегать, выполняя сухие квестики.

выпуск релиза на пловки принесёт к величайшему краху компании. они ваще страх потеряли там оттягивать выход игры.

0
Anefion

раньше миры были меньше, но интереснее, игр было меньше, но они были интереснее.

0
sapov

Может то что исследование мира приводит в никуда? Последняя игра где было интересно исследовать мир это был прости Господи Скайрим. Ведьмак скучен без заданий, киберпанк...... Старфилд стерилен. Бг3 просто рельсы ведущие тебя в 3 развилки.

-1
NochnoiGid

Мне из последнего было интересно лазить по Дивинити Ориджинал Син 2. Там действительно много интересного разбросано по закоулкам карты.

0
AndralStormborn

Да, Скайрим никто не переплюнул в этом плане, но в Элден Ринге почти также интересно исследовать

-3
Lvinomord AndralStormborn

Насчет Elden Ring согласен.Мне лично очень доставляет ползать по карте даже уже в исследованных землях,а вдруг что то пропустил...и как правило да
- пропустил.;)

0
M0208

Наверное я играл в другого ведьма и КП.

0
sapov M0208

А что там в ведьмаке за квеста и интересный мир? Тысячи вопросников это не интересный мир. В киберпанк даже вопросик только в текстовых журналах интересны.

0
Челодой моловек 94

Согласен

-1
ElectricWatson

в рдо вообще делать нечего) теперь понятно почему

-1
grendel777

Открытый мир - это не огромная пустая карта. Открытый мир, будет тогда открытым в играх, когда разработчики озаботятся об уникальных находках, развитии сюжета, прогрессе игрока в этом самом мире, и не стационарных, которые все могут найти, а уникальные для каждого прохождения )) Для тупых - чтобы ни одно сохранение другого пользователя не подходило тебе )))

-1
sa1958

Это так.

-2
Gridon

пусть в тетрис играет. открытый мир на то и открытый, чтобы в нем было дофига всего. не нравится - иди по сюжетке, кто заставляет все облазить? а если хочется исследовать, то какая разница, сколько там контента? наоборот, круто, когда есть чем заняться. нытик.

-2
Unmuted
что современные открытые миры становятся слишком большими и перегруженными контентом, из-за чего игроки часто испытывают "анализ паралича" — состояние, когда обилие вариантов мешает сделать выбор и мешает активному исследованию мира.

Чего б****?
Игроки давно и прекрасно знают чего они хотят!
Например я дня не вижу и дождаться не могу, что бы открытый мир в GTA ощущался по настоящему открытым, не линейным, более интерактивным (и под этим я не имею виду гениталии, которые реагируют на холод, или трупы которые пздц как реалистично разлагаются).
Давно мечтаю, что бы вместо коробок для фона в GTA были действительно дома/квартиры, что бы можно вломиться и ограбить (не только по заскриптованных миссиях), что бы в игре не было тупых квестов аля собери 50 чего-то там за 100500 часов игры и ты получишь... вау - уникальную шкурку на оружие. В конце-концов хочется серьезного, нелинейного сюжета больше чем на 6 часов, а не такого что для дебилов как в GTA V.
И еще много-много чего хочу я и другие, но мы этого не получаем. Разрабам дешевле и лучше же усеять го вном карту в виде "??????????????????" и выдавать это за пздц какой контент... А все что могло бы быть действительно интересным и разнообразить гемлей - вырезать, запихнуть в DLC и пришить к онлайн.

-2
Миханик Шестеренкин

Ох уж эти влажные мечты про - "зайти в каждое здание"! А по итогу, зашли бы в пару-тройку зданий и забили бы навсегда на эту затею, впрочем, как метро в Кибербаге.

-1
Unmuted Миханик Шестеренкин

Вот по этому мы такое не получаем сразу из коробки, потому что 200 лямов, или сколько уже там - дал6аебы купили GTA V и тешатся тем что есть однообразием больше 10 лет.
P.S В киберпанке хотя бы квесты написаны и срежиссированные отлично, там с контентом все в порядке и без интерактивности окружения, хотя даже этого там побольше чем в жы-ты-а.

0
r0b0tf00t

Получается кроме Скайрима и КингдомКама нифига нет интересного?

-2
Real Slim Shady

Полностью соглашусь, так как GTA6 это игра которая даст леща любому издателю, мне кажется из-за этого рокстар снизошли до этих челядей и не выкладывают точную дату релиза, ибо если они скажут в 4-квартале 2025 года то ни одна игра не выйдет в этот промежуток. Все издатели игр должны молить на коленях что бы GTA6 вдруг не вышла в момент выхода их игр.

-3
M0208

Даю 146%, что игра даст всем фанатикам ГТА за щеку и под хвост, можете скринить, ибо новая часть будет "прогрессивной" и я с нетерпением жду, как фанатики будут защищать эту поделку.

0
Real Slim Shady M0208

А минусы будут? Мне негры нравятся, особенно те которые рубят самураев японских.

0
PaPa Sierra

Проблема открытого мира в том что это миф - иллюзия) В любом произведении - кино, книге и т.д. мы следуем задумке автора, создателя. Там где закрыто и нет доступа мы додумываем, фантазируем, размышляем - в этом есть большой плюс и смысл. Но мы двигаемся вместе с автором. Поэтому всегда удивляли так называемемые геймеры, которые хаят и унижают "коридорные игры". А что вам дает открытый мир?) Его же надо наполнить, дать цель и смысл, написать музыку. Это получается тот же коридор только расширенный) Какой толк таскаться по огромной территории если в этом нет задумки, если это не в канве сюжета? Это мнимая свобода. Бродилка для убития времени. Господа, для вас у меня лучшее предложение. Бросьте игры и идите путешествуйте - мир открыт. Лазь где хошь и Бог наполнил это всё пространство удивительными вещами, ну а музыку возьмите из ваших телефонов.

-8
SheriffKo

Это иллюзия только в формате того, что разработчик линейно проектирует и создаёт шаблон игры, по которому ты будешь идти - это касается как песочниц, в которых мгновенно выявляется "мета", так и какие-либо сюжетные приключения с дополнительной открытостью. Сам открытый мир не имеет к шаблону игры никакого отношения - это конкретная структура мира, причём достаточно устаревшая в том виде, в котором она на сегодняшний день применяется и подаётся. Тебя даже в опенворлде подгоняют под рамки, либо искусственно навязанные, либо геймдизайновые, чтобы ты проходил контент в некоторой последовательности, иначе будешь терять выгоду.

0
Kalaka Whitewing

Чёт не вижу в продаже космических кораблей... как космос-то исследовать?

0