Бывший разработчик GTA 6 рассказал о проблемах открытых миров: "Игроки не знают, что выбрать"

На недавно прошедшей конференции GDC (Game Developers Conference) бывший разработчик GTA 6 и Red Dead Online Кэмерон Уильямс поделился инсайдами о проблемах, с которыми сталкиваются современные игры с открытым миром. В настоящее время Уильямс работает в Absurd Ventures — новой студии, основанной Дэном Хаузером, сооснователем Rockstar Games, однако его опыт работы над крупнейшими игровыми франшизами позволяет глубже понять основные сложности жанра.
В ходе дискуссии, освещённой PC Gamer, Уильямс подчеркнул, что современные открытые миры становятся слишком большими и перегруженными контентом, из-за чего игроки часто испытывают "аналитический паралич" — состояние, когда обилие вариантов мешает сделать выбор и мешает активному исследованию мира.
«Игроки просто не исследуют, верно?» — объясняет Уильямс. «Либо им неинтересно, либо игра требует слишком много времени и сил. В условиях растущего числа бесплатных и сервисных игр, которые отнимают всё больше внимания, это становится серьёзной проблемой».
По его словам, игроки часто задаются вопросами:
- «Как далеко мне нужно идти до следующей цели?»
- «Стоит ли тратить время на исследование?»
Когда пространство возможностей становится слишком обширным, игроки теряются и не знают, за что взяться в первую очередь. Это приводит к тому, что многие из них просто перестают исследовать и прибегают к быстрым перемещениям, пропуская значительную часть контента.
Особенно сложной ситуация становится для так называемых "beeliners" — игроков, предпочитающих быстро продвигаться по основному сюжету, не отвлекаясь на побочные квесты и второстепенные активности. Для них слишком большие миры и разрозненные задачи превращают прохождение в рутину, что снижает удовольствие от игры.
«Этим игрокам неинтересно тратить время на побочные миссии. Они хотят узнать историю, завершить её и перейти к следующему приключению», — говорит Уильямс.
В Absurd Ventures команда осознаёт эту проблему и активно работает над её устранением. Их цель — создавать миры, в которых игроки не будут чувствовать себя потерянными и всегда будут понимать, что делать дальше.
Уильямс отметил, что важно не только создавать насыщенные миры, но и предлагать игрокам понятные и мотивирующие цели, чтобы каждое действие чувствовалось значимым и полезным.
Уильямс упомянул, что проблема слишком больших миров ярко проявляется в недавно вышедшей Assassin’s Creed Shadows. Несмотря на высокое качество игры, многие игроки сталкиваются с усталостью от открытого мира: огромные расстояния между задачами и необходимость постоянно использовать быстрое перемещение превращают исследование мира в скучную обязанность.
Этот пример подчёркивает, насколько важно находить баланс между размером мира и удобством исследования.
Инсайды Кэмерона Уильямса дают понять, что разработчики сталкиваются с серьёзной задачей — создавать увлекательные и доступные открытые миры, где игрокам легко ориентироваться и интересно исследовать.
Команда Absurd Ventures планирует переосмыслить подход к этому жанру, чтобы дать игрокам осмысленный выбор и избавить их от ощущения перегруженности. Если им удастся реализовать эту идею, возможно, мы увидим новую эру открытых миров, где масштаб и удобство будут идеально сбалансированы.
чтобы было интересно исследовать мир надо быть уверенным что в нём можно что-то найти, в той-же гта ты найдёшь максимум 2.5 пасхалки и пару магазинчиков на ограбление!
Полностью согласен. События не должны генерироваться игроком. Игрок должен быть в поиске сам. Это и есть - приключение. Как в старой доброй Морровин/Скайриме, когда идя к цели ты мог (зачастую просто без шанса не встретить) найти пару пещер, алтарей, интересных мест с историей окружения. И это ИНТЕРЕСНО. А когда ты бегаешь по искусственному миру, который генерирует истории с тобой, где бы ты ни был - это больше ломает погружение. Тот же Но Менс Скай. Миллиарды планет, где летают абсолютно одинаковые дроны, стоят абсолютно одинаковые аванпосты, руины и т.д. Такой мир просто не интересно исследовать.
Пасхалки это не признак хорошей игры, скорее даже наоборот. Чем больше пасхалок - тем беднее издатель игры.
Не согласен, в гта обычно играют просто покататься, там идеальная физика машин где просто перемещаться по городу кайфово, ну и сам открытый мир почти в ручную делается, каждый дом не похож на другую, в AC unity например делали дома по конвейнерному типу.
Не люблю игры где нужно развлекать себя самому. Если на карте нет отметки значит там ничего нет.
Мне не интересно играть в игры без цели.
Кстати в GTA Сан Андреас мне было интересно исследовать мир,много чего было прикольного,а вот в 4 части с этим уже было грустненько...
Херня. Размер игровой карты тут вообще не при чем. В Скайриме огромный открытый мир, и что-то его размеры никому не мешают годами играть в эту игру.
Просто игры по формуле GTA/ubisoft уже конкретно задолбали. Что толку возиться в ваших играх, если все их наполнение это 2-3 повторяющиеся активности, убогонькие вопросики или вообще сундуки с лутом. Делайте интересные миры и люди будут в них играть.
Вот именно, в плане интересности исследования открытого мира, Скайрим никто не превзошел, разве что Elden Ring почти приблизился
В элдене не интересно исследовать мир из-за того, что в игре 2 подземелья и 3 боса в нем
Это не точно не про ER, там десятки подземелий и множество боссов
Да, Skyrim это величайший из открытых миров. Я вообще не понимаю, почему никто так и не скопировал TESовскую формулу открытого мира. Это же буквально эталон, бери и делай.
Очевидно, жы, потому-что, в игровой индустрии разработчики набраны по квотам, и их основной "скилл" это ныть в интернетах о том какие они обиженные, и что на работе их заставляют РАБОТАТЬ. Эти бездари не могут использовать чужие хорошие идеи, не говоря уже о том, чтобы создать что-то свое.
Понаделали пустых открытых миров и удивляются
Ето правда
Щас игры с открытым миром мало нормальные есть
Из последних рдр2 и киберпанк норм
А это точно из последних ты из 2020 что ли? Вот в BG3 c открытыми локациями знаешь почему хорош? потому что разработчики не боятся прятать контент,
Я вот шел куда то свернул и попал на 20 минут кат сцен с какими то разборками, а я сижу и думаю , вот я же случайно сюда зашел, я что если мимо прошел, и вот такой подход вызывает интерес, игрока побуждает что он потеряет контент а не как в Ассасине или фаркрай специально оббегаешь вопросик чтоб его не зацепить
Я не люблю рпг игры такие как bg3
Плюс как всегда нет локализации в ней
Так в БГ3 не открытый мир. По этому прятать контент проще, там сложно что то пропустить. А в открытых мирах разрабы боятся что то прятать, если игроки будут пропускать контент на который они ресурсы потратили. Отсюда эти значки исследовательские.
Чет у меня наоборот, я вечно ударяюсь в побочные активности и исследование мира и если они слишком скучные то порой так и забиваю на игру не пройдя ее основной сюжет. В общем как по мне меньше однотипных активностей на карте мол найди или собери то в размере 100500 штук, куда как интересней когда тебе рассказывают мини истории через окружение, чтоб хоть какой то смысл был в этом самом открытом мире ползти "ни знаю куда не знаю зачем" ну и интересные побочки опять же через которые тебе больше рассказывают о мире игры и его устройстве. А когда вся побочная активность это однотипные задания убей - принеси которые худо прописаны и худо геймплейно поставлены а исследование мира сводиться к найди 100500 сундуков или какой нить хрени то что удивляться что многим игрокам такое мягко говоря не заходит.
Похожая ситуация, я не могу играть в игру, не пропылесосив ее полностью, поэтому за эти большие открытые миры часто даже не берусь, поскольку понимаю, что пылесосить будет скучно и не интересно.
Ну так он прав! Проблема открытых миров заключается в том, что разработчики не могут соблюсти баланс в предоставляемом контенте так, чтобы игрок не задушился, и весь игровой процесс для него не стал очередной работой. Как правило, если игрок получает свободу действия в игре, он сразу же будет завален миллиардами активностями что является критической ошибкой. Ибо всё его внимание отводиться от основного повествования, из-за чего игрок теряет нить происходящего, а так же угасает его интерес к самой игре (из-за однотипности игрового процесса). Нужно давать контент порциями, не отвлекая игрока на длительное время от основного повествования. Помимо этого, квесты должны быть подвязаны к повествованию, чтобы они не были в отрывке от событий. Активности не должны сводится "Ой я слишком старая чтобы сама добыть ингредиенты для супа, можешь мне добыть 30 клыков дьявола, а так же убить владыку демонов? А я тебе дам взамен грязный носок, и корень палыни". Доп-Квесты должны быть проработаны так, чтобы игрок сам желал начать их, в надежде увидеть очередное приключение на свою пятую точку, а не однотипный и написаный на коленке квест, где нпс с каменным лицом даёт тебе задание убить злыдня. Как правило разработчики используют открытый мир, для маскировки плохого сценария, закидывая игрока однообразными активностями, с вечным бэктрекингом с целью заставить игрока больше проводить время в игре не акцинтрируя внимание на то, что игрока тупо кинули на деньги. По сути, если взять какой нибудь Final Fantasy 4 (1991г) и сравнить с новыми играми то, открытый мир в них так и не эволюционировал с того момента. Как были пустыми, так и остались. Единственное что теперь пустые огромные миры графический проработаны, и не более. Почему так происходит? Зачем замарачиваться на наполнением и качеством, если можно завалить количеством и посредственным качеством ввиду экономии времени и ресурсов.
Многие со мной не согласятся, но я считаю очень хорошим опенворлд в Дейс Гане. Там он просто как декорация к сюжету, без сотни ненужных активностей. Поэтому вообще не надо тратить время на его исследование, он просто есть и ты в нем что-то делаешь по квестам истории.
Раздутые миры с кучей пустого места без контента - да, проблема. А вот где он избыток выбора активностей нашёл для меня загадка. Да и активности не равно исследованию мира, в AC и ведьмак есть активности и вопросики, но почти нет исследования мира. В бэтменах кстати тоже интересных активностей много, а мир исследовать не интересно.
По мне последней идеальной игрой с открытым миром была Обла - хочешь сюжетку иди делай, хочешь гильдию или другую, хочешь наиди квест в городе по слухам, хочешь лазь по пещерам и руинам, хочешь ищи святилища даэдра, хочешь купи дом и обнаружь там квестик. В скайрим мир тоже хорош для побродить поисследовать, но квесты не интересные. В ведьмаке есть хорошие квесты и атмосферные охоты, но мир исследовать не интересно. Элден ринг мир исследовать интересно, есть секретки, но квестов и разнообразия активностей почти нет.
Что до Гта и Рдр2 миры как раз таки раздутые, активностей мало, мир исследовать не интересно, хотя воспроизведены эти миры круто.
избыток выбора это грубо говоря роявляешся в мире и на карте туда пойди сюди пойди там что то есть сходи проверь и игрок такой ааааа не знанаю что мне делать чем лучше занатся. беспокойсво. подука я луче поишраю в старую добрую знакому доту 2.
еще короче есть такие игроки, которые боятся получить плохое развите событие в рпг играх. типа им вываливаешь много вариантов ответа и игрок такой ааааа не знаю что выбрать. страшна-страшна-страшна. и это походу не шутка вполне.
Мир тоже должен изучать игрока. Как "Темные События" в ХСОМ2, когда противники дают дебаф, штраф не на месяц, а до конца игры, потому что ты выбрал устранить один из 3х штрафов на выбор и применился один из оставшихся двух.
Это создает ощущение, что мир живет вместе с игроком, занимается своей жизнью, а не статично ждет, пока игрок исследует его каждый уголок. Как раз последнее предложение напоминает подход девушки: "Изучи каждый сантиметр моей кожи" (пока я просто полежу). Роли должны меняться, чтобы было интересно.
О побочных "вопросиках". Мне нравится система миссий, как в XCOM2. Когда есть "вылазки", а вопросики на глобальной карте мира ограничены по времени. Они сами исчезают. Их не бывает более 5. Не успел? Живой НПС или Сигнал пропал... ушел заниматься своими делами.
Это на любителя, не стал проходить хком как раз из-за того, что постоянно надо куда-то торопиться и что-то надо пропускать.
проблема не в объёмах и расстояниях, а в том, что 99% разрабов насыщают эти миры какой-то унылой рутиной
Принести 38 дедушкиных молотков из Черносранска. Такие квесты.
А что исследовать в пустом мире? Мы до сих пор застряли на этапе, где здания всего лишь декорации, а деревянную гнилую дверь не взорвешь даже реактивной установкой, способной снести полгорода.
Рдр 2 единственная игра где хочется не просто проходить сюжет, а по полному изучать ВЕСЬ Открытый мир) Ещё раз спасибо разработчикам, за эту ШИКАРНУЮ Игру)))
Надо так, чтобы "на золото" тебе нужно было несколько раз полностью перепроходить длинные миссии (10-25 минут) состоящие из болтовни в дороге и кат-сцен. А для "100 % прохождения" собирать по карте мусор.
Ну тогда ААА игры уйдут на свалку истории и упадут на уровень польского треша
как в batman arkham knight чтобы "узнать историю" нужно выполнить все активности на карте решить все задачки
ну как бы я знаю что хочу - всё что было онлайн и микроменеджмент в оффлайн + война банд - и сюжет чтоб на это строился. короче смесь saints row 2, 3 + гта 5(+онлайн) + пей дей или crime boss: rockay city (в них много мелких вещей было) и всё и я доволен.
Сайнтс Ров это, кмк, эталон GTA-подобного мира, там реально интересные побочки. Было классно завоевывать город у банд, видя, как там, где еще недавно были враждебные бандосы, сейчас повсюду стоят твои быки.
да там много чё было.
Если мир как в ТЕС или Фолыче наполнен, то никакой проблемы нет. Проблемы начинаются когда в мире кроме собирательства всякой херни для коллекций или ачивок ничего нет. Либо 100500 вопросиков на карте как в Ведьмаке3
100500 вопросиков на карте как в Ведьмаке, ты хотя, бы, не позорился в очередной раз, в Ведьмаке хоть, есть смысл исследовать, поиграй последних ассасинов и шестой фар край 6.
так а в чем позор? смысла исследовать эти вопросы ровно никакого, тк сетовые вещи в сто раз лучше рыжего хлама с сундуков, к тому же он еще и повторяется постоянно. Я всю карту во всех локациях зачистил - это полнейшее дерьмище, а не геймплей.
Маладца, ты зачистил, но в куче мест есть интересные истории(я о ведьмаке) где описание вещи и откуда оная появилась, и почему она в сундуке, но для фанатика инквизиции главное зачистить.
для меня главное не зачистить. Мне было интересно почему все так дрочат на ведьмака. И мне это до сих пор не понятно, никаких там интересных историй нет, максимум 1 записка лежит на 3 строчки или квест, причем однотипный, на чувака который куда то та ехал, не доехал и его труп в 5 метрах от сундука лежит и такое повторяется из раза в раз.
По сравнению с ТЕС это полнейшая ссанина.
Бля, извини, я, просто забыл, что для тебя "это другое"
Сейчас играю в эваут, и как же круто тут исследовать мир. Будто в зельду попал или Марио. Если видишь пещеру, там точно что-то будет. Плюс карты локаций небольшие, куча секреток и потайных ходов. В той же гта , сколько не пытался, почти ничего не нашел. Вот рдр2 исследовал тоже с удовольствием, так как, хоть меньше плотность, но все равно , частенько можно было что-то найти. Но тут решает и сеттинг. Не думаю, что в гта6 исследовать мир будет интереснее чем в гта5, и точно не дойдет до уровня рдр2
Что за "Эваут"?
Абоба наверное от обсидиан
-___- Можно нормально название игры написать?
Avowed
Спасибо.
Игрок вообще не должен задаваться этими вопросами если речь идёт об исследовании мира. Для исследования игрок не должен знать как далеко следующая цель (читай вопросик), а просто идти и встречать что-то интересное, что затруднительно в раздутые мирах. Игрок не должен задавать я вопросом стоит ли тратить время на исследование, потому что в хорошей игре ответ должен быть однозначно стоит
Опять кучу соревновательных активностей добавят в которые и играть не будешь, но их значками всю карту изгадят, достаточно только сюжета и сайдов, остальное нафиг не надо.
Сюжет, сайды и мини активности с интерактивным миром.
когда та мне морровинд казался слишком большим и перегруженным и там досих пор есть територии которые я почти не иследовал и когда я в него недавно играл нашел в город в котором я никогда небыл и не знал про его сущесвование. а позже откртый мир типа морровинда перестал мне казатся большим. так и жта сан андреас по налу она казалась бюольшой но потом стало ясно что это хитрая иилюзия. жта3 когда я начинал ее в нее играть после убогих коридорных шутанцов казалась очень большой и крутой но когда я смог осознать ее и пермемешатся по ней просто мысленно она стала похожа на детскую песочницу. и скорее всего чем больше подсовывать открытый мир тем больше к этому будет привыкать игрок.
эталоном гаме дизайна по наполнению на воспринмаемы размеры наверно для меня первый ту волдс.
а так тоу у открытх миров есть только одна проблема это то что игрук может попасть куда то и найти что-то раньше, чем это предплагал бы сюжет. это накладвает на сюжет ограничения. но по моему это нормальная плата за возможность пойти куда угодно чем бежать как крыса по трубе.
а так что наверно хорошая игра которая достаточно большая что ее невозможно заэксплоририть и все там чекнуть. ну или этой уйдет много времени и игра просто надоест. захочется других так поибегать.
Это говорит только об одном-или школота тупая стала или мир генерит ИИ. В мире сделанном с любовью и руками всё интересно исследовать.
как по мне главная проблема гташек напротив в отсутствии вариотивности на миссиях
Проблема открытого мира: игроки не знают куда ... идти.
Подскажите как пройти в библиотеку?
Сначала пройти в папку с установленной игрой, далее всё ниже и ниже по каталогу.
Ну как писали ниже - нужны достойные награды и интерес. Помнится, в одной игре: "Златогорье", можно было найти помимо обычных вещей, легендарные - со своей историей (можно было книги по ним писать), фишками и плюшками которые не всегда были очевидными пока не наденешь, а порой может быть и не снимешь, потому что, на ней оказывается проклятье; и вот начинается головная боль вместе с нежданным квестом - как эту хрень снять или переделать. И вот порой, каждую бочку на локации @роч*шь, что бы раздобыть такую вещь, хотя-бы чисто для коллекции...
А всё потому, что не учатся у гача игр. Вот в них даже самый мелкий уголок будут исследовать))
В гачах очень тупо сделано - там не исследуют, а зачищают карту от сундуков ради круток. Именно поэтому я перестал играть гачи, ничего там хорошего, не получаешь настоящего удовольствия просто от процесса игры, без необходимости гриндить мусор на крутки, с которых тебе все равно выпадет мусор
После геншина с гачей завязал с любой навсегда. жаль потраченного времени
Ну так не надо было уходить в гта онлайн а розвивати одиночку а не рокстар просто кинула ее на произвол сюдьбы
Третья Готика споткнулась об опыт открытого мира)
готика 3 стала больше просто и там сделали несколько биомов разнобразных. но в какой то степени наверно да. в готиках был бесячий элемент - это маленьканькие карты переплненные врагами. в готике 3 я певым делом спрыгнул в море плоплый 5 минут и вылез в пустыне и такой чооо и весь некстген? а 3 биома меджу прочим типа тама север тама холодно тама юг жарко арбузы растут и 2-3 километра между ними. дждал жва года. пек-пек. так что откртый мир наверно подвел игру.
Перегружены контентом.. Ха Ха.
Проблема многих открытых миров в неинтересном однообразном контенте. И в недостаточной живости/симуляции.
Еще одна проблема, как и проблема второстепенных квестов и активностей в целом, в том, что они...второстепенны, и, обычно, не влияют на главный сюжет, а значит в них немного смысла для искушенного игрока.
ждем выход че
Все проблемы открытых миров легко искоренить одним простым решением: удалите нафиг из открытых миров ВСЕ знаки вопросики! Чтоб игрок заранее не знал, сколько в игре контента. Чтоб за ручку не водили. Тогда игрок будет исследовать мир на своих двоих и радоваться каждому открытию. Тот же Kingdom Come Deliverance 2 имеет огромный мир, но при этом у игрока не возникает вопроса - зачем его исследовать? А всё потому, что в мире игры нет вопросиков, к которым ведут за руку. Игрок большинство открытий совершает самостоятельно. Ну или та же Dragon’s Dogma 2 - в игре за исследование мира даже НЕ предусмотрены награды, но игроки всё равно с удовольствием мир исследуют, потому что в мире НЕТ направляющих знаков... Игрок лезет внутрь пещеры, потому что хочет туда внутрь войти, а не потому что пещера была отмечена вопросиком. Как заставить игрока без вопросиков исследовать мир? Ответ: сделать крутой дизайн мира. В том же Призраке Цусимы всё завязано на крутом дизайне и поэтому мир интересно исследовать, даже не смотря на некоторую пустоту.
Скажем так. Проблема большинства современных открытых миров заключается в слишком большом количестве подсказок, из-за которых выветривается магия "сюрприза". Игрок видит знак вопросика и понимает, что там точно лежит сундук. Зная это заранее, исследовать мир становится не всегда интересно. Игроку нужна магия "сюрприза", чтоб найти сундук с сокровищами самостоятельно, а не потому что на точке стоял знак вопросика.
Недостатка в качественном контенте в современных открытых мирах уже давно нет. Но игроку не дают этот контент находить самостоятельно. Игроку сразу весь контент отмечают на карте. И поэтому у игрока распухает голова... Но самое главная проблема в том, что в целом игроки сами не понимают, чего хотят от открытых миров. Под словом "живой мир" у среднестатистического игрока подразумевается всё что угодно, но только не "живой мир". Потому что на самом деле игроки хотят ИНТЕРЕСНЫЙ мир, а живой ли мир или пустой, не имеет значение. Главное, чтобы было интересно. Точка.
Школота не умеет думать , и поэтому им не интересно играть в игру где надо думать ,а им легче просто ходить по знакам вопросов.
С цусимой не соглашусь, те же сотни вопросов и одинаковые активности, юбисофт в Японии, прошел ее ещё на пс4 и так и не понял, что в ней такого необычного.
В Kingdom Come Deliverance 2 есть значки и зоны исследования. Драгонс Догме 2 не хватило разнообразия, была бы имба игра.
Да. По этому я не смог оценить Fallout 4. Просто меня не смогли сориентировать в мире и мне очень быстро стало похер.
Да тому пример RDR2, очень многие не хотят играть ибо много.
Вся ценность исследования - что-то найти уникальное. Если этого не дают - игра дохнет. Путь Division 2 - всё за реальное бабло, скин за 10 зелёных ))) ну вот как их не кошмарить? ))) Всех англо-саксов и всех причастных? ))) Кошмарить до полного уничтожения )))
если игрокам не интересно иследовать интересные вещи то это и не игроки, а так ерундой страдатели
Жду второй трейлер шестой части!
Шел 2027 год)))
Так я пытаюсь играть в хорайзон запретный запад блин
Отлично пойду поиграю во Wreckfest 2
youtube.com/watch?v=wEHFrUwU7XU&t=59s
Чушь собачья, не зря его попёрли из рокстара
Ну да, это вам на Ведьмак 3.
Смотря чем заполнен мир, если он однотипен, то играть в это конечно никто не захочет, но если он разнообразен, то большой открытый мир это +
Ну естественно кому интересно от края до края карты бегать, выполняя сухие квестики.
выпуск релиза на пловки принесёт к величайшему краху компании. они ваще страх потеряли там оттягивать выход игры.
раньше миры были меньше, но интереснее, игр было меньше, но они были интереснее.
Может то что исследование мира приводит в никуда? Последняя игра где было интересно исследовать мир это был прости Господи Скайрим. Ведьмак скучен без заданий, киберпанк...... Старфилд стерилен. Бг3 просто рельсы ведущие тебя в 3 развилки.
Мне из последнего было интересно лазить по Дивинити Ориджинал Син 2. Там действительно много интересного разбросано по закоулкам карты.
Да, Скайрим никто не переплюнул в этом плане, но в Элден Ринге почти также интересно исследовать
Насчет Elden Ring согласен.Мне лично очень доставляет ползать по карте даже уже в исследованных землях,а вдруг что то пропустил...и как правило да
- пропустил.;)
Наверное я играл в другого ведьма и КП.
А что там в ведьмаке за квеста и интересный мир? Тысячи вопросников это не интересный мир. В киберпанк даже вопросик только в текстовых журналах интересны.
Согласен
в рдо вообще делать нечего) теперь понятно почему
Открытый мир - это не огромная пустая карта. Открытый мир, будет тогда открытым в играх, когда разработчики озаботятся об уникальных находках, развитии сюжета, прогрессе игрока в этом самом мире, и не стационарных, которые все могут найти, а уникальные для каждого прохождения )) Для тупых - чтобы ни одно сохранение другого пользователя не подходило тебе )))
Это так.
пусть в тетрис играет. открытый мир на то и открытый, чтобы в нем было дофига всего. не нравится - иди по сюжетке, кто заставляет все облазить? а если хочется исследовать, то какая разница, сколько там контента? наоборот, круто, когда есть чем заняться. нытик.
Чего б****?
Игроки давно и прекрасно знают чего они хотят!
Например я дня не вижу и дождаться не могу, что бы открытый мир в GTA ощущался по настоящему открытым, не линейным, более интерактивным (и под этим я не имею виду гениталии, которые реагируют на холод, или трупы которые пздц как реалистично разлагаются).
Давно мечтаю, что бы вместо коробок для фона в GTA были действительно дома/квартиры, что бы можно вломиться и ограбить (не только по заскриптованных миссиях), что бы в игре не было тупых квестов аля собери 50 чего-то там за 100500 часов игры и ты получишь... вау - уникальную шкурку на оружие. В конце-концов хочется серьезного, нелинейного сюжета больше чем на 6 часов, а не такого что для дебилов как в GTA V.
И еще много-много чего хочу я и другие, но мы этого не получаем. Разрабам дешевле и лучше же усеять го вном карту в виде "??????????????????" и выдавать это за пздц какой контент... А все что могло бы быть действительно интересным и разнообразить гемлей - вырезать, запихнуть в DLC и пришить к онлайн.
Ох уж эти влажные мечты про - "зайти в каждое здание"! А по итогу, зашли бы в пару-тройку зданий и забили бы навсегда на эту затею, впрочем, как метро в Кибербаге.
Вот по этому мы такое не получаем сразу из коробки, потому что 200 лямов, или сколько уже там - дал6аебы купили GTA V и тешатся тем что есть однообразием больше 10 лет.
P.S В киберпанке хотя бы квесты написаны и срежиссированные отлично, там с контентом все в порядке и без интерактивности окружения, хотя даже этого там побольше чем в жы-ты-а.
Получается кроме Скайрима и КингдомКама нифига нет интересного?
Полностью соглашусь, так как GTA6 это игра которая даст леща любому издателю, мне кажется из-за этого рокстар снизошли до этих челядей и не выкладывают точную дату релиза, ибо если они скажут в 4-квартале 2025 года то ни одна игра не выйдет в этот промежуток. Все издатели игр должны молить на коленях что бы GTA6 вдруг не вышла в момент выхода их игр.
Даю 146%, что игра даст всем фанатикам ГТА за щеку и под хвост, можете скринить, ибо новая часть будет "прогрессивной" и я с нетерпением жду, как фанатики будут защищать эту поделку.
А минусы будут? Мне негры нравятся, особенно те которые рубят самураев японских.
Проблема открытого мира в том что это миф - иллюзия) В любом произведении - кино, книге и т.д. мы следуем задумке автора, создателя. Там где закрыто и нет доступа мы додумываем, фантазируем, размышляем - в этом есть большой плюс и смысл. Но мы двигаемся вместе с автором. Поэтому всегда удивляли так называемемые геймеры, которые хаят и унижают "коридорные игры". А что вам дает открытый мир?) Его же надо наполнить, дать цель и смысл, написать музыку. Это получается тот же коридор только расширенный) Какой толк таскаться по огромной территории если в этом нет задумки, если это не в канве сюжета? Это мнимая свобода. Бродилка для убития времени. Господа, для вас у меня лучшее предложение. Бросьте игры и идите путешествуйте - мир открыт. Лазь где хошь и Бог наполнил это всё пространство удивительными вещами, ну а музыку возьмите из ваших телефонов.
Это иллюзия только в формате того, что разработчик линейно проектирует и создаёт шаблон игры, по которому ты будешь идти - это касается как песочниц, в которых мгновенно выявляется "мета", так и какие-либо сюжетные приключения с дополнительной открытостью. Сам открытый мир не имеет к шаблону игры никакого отношения - это конкретная структура мира, причём достаточно устаревшая в том виде, в котором она на сегодняшний день применяется и подаётся. Тебя даже в опенворлде подгоняют под рамки, либо искусственно навязанные, либо геймдизайновые, чтобы ты проходил контент в некоторой последовательности, иначе будешь терять выгоду.
Чёт не вижу в продаже космических кораблей... как космос-то исследовать?