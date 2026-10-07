Бывший разработчик рассказал об идее миссии с тигром для GTA 6

В GTA 6 могла появиться миссия с домашним тигром. Бывший дизайнер Rockstar Games Жереми Хартвик рассказал, что во время работы над игрой предлагал разработчикам собственную идею задания с таким животным.

Хартвик поделился подробностями в интервью Рису «Kiwi Talkz» Райли. По его словам, во время разработки GTA 6 сотрудникам Rockstar предлагали самостоятельно придумывать и предлагать идеи для будущих миссий.

Разработчики могли свободно описывать свои задумки, после чего руководство решало, насколько они подходят игре. Одни идеи могли стать частью основной истории, другие — превратиться в побочные задания, а некоторые в итоге полностью отклонялись.

Именно в рамках этого процесса Хартвик предложил миссию под названием «Pet Tiger» — задание, связанное с домашним тигром. По словам разработчика, в тот момент основная сюжетная линия GTA 6 ещё находилась в процессе формирования, поэтому у подобных предложений было больше возможностей вписаться в игру.

При этом Хартвик не рассказал, что именно происходило бы в такой миссии и дошла ли его идея до полноценной разработки. Он лишь отметил, что если в GTA 6 действительно появится задание с домашним тигром или ягуаром, то именно оно вполне может быть основано на его предложении.