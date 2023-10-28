Бывший разработчик Rockstar хотел бы, чтобы GTA 6 была меньше и плотнее

Бывший сотрудник Rockstar высказал свое мнение о том, какой по содержанию и размеру может быть GTA 6.



Все мы представляем, что амбиции Rockstar в GTA 6 превзойдут все прецеденты, однако Тони Гоулэнд, отметившийся в таких играх, как GTA Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars и даже Red Dead Redemption, признался, что надеется, что карта в игре будет "меньше и плотнее", чем в последних версиях серии.

Если говорить о том, на что я надеюсь, то лично мне хотелось бы, чтобы игра привнесла что-то новое в плане размера мира. Я думаю, что небольшая, но более густонаселенная локация могла бы вернуть ту незабываемую навигацию, которая мне нравилась в оригинале.



Единственные кадры, которые я видел, включают в себя несколько фрагментов из утечки, и я довольно быстро прекратил их смотреть. Я нахожу это действительно душераздирающим для команды, когда вся их тяжелая работа впервые показана миру в зыбком и незаконченном виде, и я предпочел бы дождаться официального трейлера.

Согласно постоянным слухам и утечкам, на которые ссылается Гоуланд, действие GTA 6 будет происходить в модернизированной и переосмысленной версии Вайс-Сити, вдохновленной Майами. Поработав над Vice City Stories, Гоуланд объясняет, почему этот город является таким культовым местом.

Забавно, не правда ли? Когда мы завершали работу над Liberty City Stories, в команде было много энтузиастов, которые говорили: "Да, теперь мы перейдем к Vice City!". Лично я считаю, что здесь нужно учитывать два момента. Во-первых, 1980-е годы - это очень запоминающаяся эпоха, которая на момент выхода игры представляла собой детство многих геймеров. Существует множество фильмов и телесериалов, прочно укоренившихся в культуре и атмосфере 80-х годов, и команды Rockstar North и New Year проделали фантастическую работу, чтобы перенести все это в игру.



Во-вторых, я думаю, что город работает очень хорошо и имеет идеальные размеры, свойственные городам с открытым миром, которые мы прошли в наши дни, где можно было выучить все наизусть. Честно говоря, я думаю, что даже сейчас, если бы вы оставили меня в любой точке Вайс-Сити и поставили задачу отправиться в определенное место, я бы смог бы полностью проложить себе путь туда.