Бывший разработчик Rockstar предсказывает появление возможности зарабатывать реальные деньги в GTA 6 Online

Не так давно инсайдеры сообщали, что многопользовательский компонент следующей части Grand Theft Auto может перенять многие успешные элементы пользовательского контента — в частности, сетевые возможности в духе Fortnite. Теперь эти предположения получили дополнительное развитие со стороны ветерана студии Rockstar Games.

Бывший ведущий сотрудник отдела по созданию кат-сцен Джо Рубино, приложивший руку к GTA 5, Red Dead Redemption и Max Payne 3, в интервью порталу Eldorado.gg выразил уверенность, что в GTA 6 Online игрокам могут предоставить официальные инструменты для заработка реальных денег на создании ролевого контента. По его мнению, эволюция сообщества неизбежно подтолкнет издателя к монетизации фанатских историй, сценариев и виртуальных предприятий:

Если разработчики смогут создать безопасные инструменты, удерживающие творчество игроков в рамках допустимого, Rockstar определенно рассмотрит такой шаг. Почему бы не дать фанатам стать единым сообществом, которое создает контент, монетизирует его и получает за это заслуженную долю прибыли?

— прокомментировал Рубино.

При этом разработчик отметил, что любой подобный редактор получит строгие ограничения для защиты интеллектуальной собственности студии и каноничных персонажей. Кроме того, Рубино сомневается, что такая функция станет приоритетом на самом старте: базовый мир Леониды сам по себе предложит колоссальный объем контента.

Тем не менее интерес компании к экосистеме пользовательского творчества очевиден. Напомним, Rockstar ранее открывала вакансии для специалистов с глубоким пониманием модели Fortnite, где авторы получают процент от популярности своих островов и режимов.

Пока эксперты и инсайдеры рассуждают о будущем сетевого режима, старая гвардия готовится проводить предыдущую часть: ранее стало известно, что актеры главных героев GTA 5 воссоединятся для финального прохождения игры перед релизом GTA 6.

Официальные представители Rockstar Games и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подчеркивают, что детальные подробности о новом сетевом режиме появятся еще нескоро, поэтому сейчас игроки могут спокойно ждать релиза GTA 6 в ноябре.