Бывший разработчик The Last of Us и Uncharted боится GTA 6

Бывший разработчик The Last of Us и Uncharted 4 признался, что его пугают масштабы GTA 6 и Elder Scrolls 6, и призвал делать короткие игры
Бывший ветеран студии Naughty Dog, приложивший руку к созданию The Last of Us и Uncharted 4, признался, что его гораздо больше привлекает идея коротких игр, нежели «монолитные» блокбастеры уровня GTA 6 или The Elder Scrolls 6.
Мэтт Рэдфорд работал художником по визуальным эффектам над главными хитами Naughty Dog, после чего открыл собственную независимую студию под названием 5th Corner. Недавно в интервью он подробно порассуждал о главных достоинствах компактных видеоигр.
Мне 38 лет, — делится Рэдфорд. — И меня, честно говоря, пугает сама мысль о грядущей GTA 6 или, например, новой части The Elder Scrolls. Лично я сейчас ищу более короткие, сфокусированные игры, от которых можно просто получить удовольствие. Такие проекты зажигают меня гораздо сильнее
Отчасти его логика строится на банальной нехватке времени — как у него самого, так и у других игроков. Игры, прохождение которых занимает от 50 часов и более, становятся огромной «черной дырой» для личного времени. У огромного числа людей просто нет физической возможности доползти до финальных титров. В то же время короткие сюжетные кампании можно спокойно пройти и получить массу удовольствия всего за одни-два выходных.
Даже The Last of Us Part II, на мой взгляд, была слишком затянутой… Я искренне любил первые части Uncharted, когда они пробегались за 6–8 часов — добавляет разработчик.
Вторая сторона медали — это раздувающиеся до небес бюджеты на разработку. Производство современных AAA-игр обходится компаниям в космические 200 или даже 300 миллионов долларов. По мнению Рэдфорда, эти расходы можно было бы существенно снизить, если бы студии сосредоточились на создании более компактных и концентрированных проектов.
GTA 6 будет невероятной, я в этом уверен, — подытожил он. — И я думаю, что мы, как индустрия в целом, очень хотим, чтобы она преуспела. Ни один геймер не обрадуется её провалу, ведь это станет крайне тревожным сигналом для всего игрового бизнеса
Не того он боится. Ему нужно боятся того, что GTA6 установит такие недостижимые стандарты для игр в открытом мире, что на её фоне другие игры будут выглядеть как мусор из подворотни.