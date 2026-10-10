Бывший разработчик The Last of Us и Uncharted боится GTA 6

Бывший разработчик The Last of Us и Uncharted 4 признался, что его пугают масштабы GTA 6 и Elder Scrolls 6, и призвал делать короткие игры

Бывший ветеран студии Naughty Dog, приложивший руку к созданию The Last of Us и Uncharted 4, признался, что его гораздо больше привлекает идея коротких игр, нежели «монолитные» блокбастеры уровня GTA 6 или The Elder Scrolls 6.

Мэтт Рэдфорд работал художником по визуальным эффектам над главными хитами Naughty Dog, после чего открыл собственную независимую студию под названием 5th Corner. Недавно в интервью он подробно порассуждал о главных достоинствах компактных видеоигр.

Мне 38 лет, — делится Рэдфорд. — И меня, честно говоря, пугает сама мысль о грядущей GTA 6 или, например, новой части The Elder Scrolls. Лично я сейчас ищу более короткие, сфокусированные игры, от которых можно просто получить удовольствие. Такие проекты зажигают меня гораздо сильнее

Отчасти его логика строится на банальной нехватке времени — как у него самого, так и у других игроков. Игры, прохождение которых занимает от 50 часов и более, становятся огромной «черной дырой» для личного времени. У огромного числа людей просто нет физической возможности доползти до финальных титров. В то же время короткие сюжетные кампании можно спокойно пройти и получить массу удовольствия всего за одни-два выходных.

Даже The Last of Us Part II, на мой взгляд, была слишком затянутой… Я искренне любил первые части Uncharted, когда они пробегались за 6–8 часов — добавляет разработчик.

Вторая сторона медали — это раздувающиеся до небес бюджеты на разработку. Производство современных AAA-игр обходится компаниям в космические 200 или даже 300 миллионов долларов. По мнению Рэдфорда, эти расходы можно было бы существенно снизить, если бы студии сосредоточились на создании более компактных и концентрированных проектов.

GTA 6 будет невероятной, я в этом уверен, — подытожил он. — И я думаю, что мы, как индустрия в целом, очень хотим, чтобы она преуспела. Ни один геймер не обрадуется её провалу, ведь это станет крайне тревожным сигналом для всего игрового бизнеса