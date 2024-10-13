Бывший технический директор Rockstar считает, что ПК-версия GTA 6 выйдет в 2027 году

В следующем году должна выйти Grand Theft Auto 6, возможно, одноа из самых ожидаемых игр всех времен. Однако, похоже, что геймерам на ПК придется подождать куда дольше, чтобы получить игру в свои руки.
Как и в случае с последними несколькими играми Rockstar, GTA 6 сначала выйдет только на консолях, а версия для ПК выйдет позже. Хотя Rockstar еще не назвала дату, игра может выйти на этой платформе только в 2027 году.
Информацию об этом сообщил Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar. «Боюсь, 2027 год для вас», — сказал разработчик в ответ пользователю, который утверждает, что не против подождать игру на ПК.
Боюсь, что для вас это 2027 год. Преимущество одновременного запуска в том, что издателю нужно будет провести только одну маркетинговую кампанию. Это большие расходы.
Преимущество поэтапного выпуска в том, что команда может сосредоточиться на одном выпуске за раз. Версия для ПК сильно отличается от других благодаря управлению с помощью мыши, дополнительным функциям игрового процесса и разнообразному оборудованию. Это также означает, что рабочая нагрузка тестировщиков распределена.
Я думаю, что одновременный выпуск тоже рискован. Версия для ПК, как правило, имеет много технических проблем из-за различных конфигураций (память, процессор, видеокарта). Эти проблемы могут создать репутацию забагованной игры. Это, скорее всего, подпортит консольную версию, даже если она чистая в плане багов.
Для GTA 5 разрыв составил 18 месяцев. Я уверен, что они бы с удовольствием сократили его для GTA 6, так как это отстой для ПК-геймеров. С другой стороны, игра будет продаваться долго, они не будут торопиться.
GTA 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series S|X.
не знаю почему, в первый раз когда не жду новую часть ГТА
Повзрослел походу
Потому что она тебе не светит, у тебя не плойки не будет, не ПК который потянет, теперь ГТА только для избранных, а не для новорега который раз в год в компы ходит с пивасом ( без негатива , чисто факты )
Как раз к тому времени выйдет TES 6 и Говард скажет перед тем как создать эту игру я эту идею вынашивал тоже 25лет как было со Старфилом.Мы не забили на оптимизацию просто слыш купи RTX 6090.
Так если она уже в разработке и на том же двигле, то 100% шляпой будет, их движок на помойку пора уже как лет 10 отправить, лучше бы юзали ue4-5 и не позорились
А чё мелочиться, может в 2035?!) А то быстро прям)
Время покажет.
Как раз к тому времени выйдет RTX 6090
То есть чел намекает что придётся долго ждать, 2027 уже наверно выйдет пс6, а если вспомнить прошлое поколения то гта 5 вышла позже на пк где то через 6 мес, после выхода игры на ps4 и xbox one.
Новости. // Алексей Шадрин
судя по тому что в трейлере показали будет угта и похуже даже средней паршивости пятой части