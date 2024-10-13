Бывший технический директор Rockstar считает, что ПК-версия GTA 6 выйдет в 2027 году

В следующем году должна выйти Grand Theft Auto 6, возможно, одноа из самых ожидаемых игр всех времен. Однако, похоже, что геймерам на ПК придется подождать куда дольше, чтобы получить игру в свои руки.

Как и в случае с последними несколькими играми Rockstar, GTA 6 сначала выйдет только на консолях, а версия для ПК выйдет позже. Хотя Rockstar еще не назвала дату, игра может выйти на этой платформе только в 2027 году.

Информацию об этом сообщил Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar. «Боюсь, 2027 год для вас», — сказал разработчик в ответ пользователю, который утверждает, что не против подождать игру на ПК.

Боюсь, что для вас это 2027 год. Преимущество одновременного запуска в том, что издателю нужно будет провести только одну маркетинговую кампанию. Это большие расходы.



Преимущество поэтапного выпуска в том, что команда может сосредоточиться на одном выпуске за раз. Версия для ПК сильно отличается от других благодаря управлению с помощью мыши, дополнительным функциям игрового процесса и разнообразному оборудованию. Это также означает, что рабочая нагрузка тестировщиков распределена.



Я думаю, что одновременный выпуск тоже рискован. Версия для ПК, как правило, имеет много технических проблем из-за различных конфигураций (память, процессор, видеокарта). Эти проблемы могут создать репутацию забагованной игры. Это, скорее всего, подпортит консольную версию, даже если она чистая в плане багов.



Для GTA 5 разрыв составил 18 месяцев. Я уверен, что они бы с удовольствием сократили его для GTA 6, так как это отстой для ПК-геймеров. С другой стороны, игра будет продаваться долго, они не будут торопиться.

GTA 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series S|X.