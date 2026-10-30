Capcom выпустит коллекционное издание по GTA 6 в Японии за 100 тысяч иен - без самой игры

Capcom анонсировала в Японии необычное коллекционное издание Grand Theft Auto VI, посвящённое Vice City и вымышленному штату Леонида. Набор The Goodtime State – Vice City Collection поступит в продажу через официальный магазин e-Capcom. Предзаказы откроются 30 октября в полдень по японскому времени.

Стоимость коллекции составит 99 980 иен — около 50 000 рублей. Тираж будет ограниченным, но точное количество экземпляров Capcom пока не раскрыла. Отправку заказов планируют начать 19 ноября 2026 года — в день запланированного выхода GTA 6. Впрочем, есть важный нюанс: копии игры в комплекте нет, её придётся приобретать отдельно.

Всего коллекция включает 11 видов предметов, вдохновлённых миром Rockstar. Среди наиболее заметных — фигурка аллигатора Макки со спрятанным тайником, солнцезащитные очки Oakley Frogskins, кепка New Era 9FORTY и сумка через плечо с символикой Леониды. Также покупатели получат бокал с изображением ламантина Чанки, брелок в форме бритвы, барменскую ложку, девять металлических значков, магнитное зеркало, набор наклеек и двустороннюю карту штата с плакатом.

Таким образом, Capcom предлагает японским фанатам не столько полноценное игровое издание, сколько дорогой набор сувениров для коллекционеров. Цена почти в 100 тысяч иен без самой GTA 6 делает покупку довольно нишевым предложением, рассчитанным прежде всего на самых преданных поклонников серии.