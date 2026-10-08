CBS сравнил GTA 6 с реальным Майами - Vice City оказалась почти точной копией

CBS News решил проверить, насколько внимательно Rockstar воссоздала Майами в GTA 6, и сравнил реальные улицы города с их игровыми версиями. Результат оказался впечатляющим: поклонники уже нашли более сотни локаций в Vice City, которые явно основаны на настоящих местах Южной Флориды.

В репортаже CBS показали несколько наиболее узнаваемых примеров. В частности, журналисты сопоставили улицы центра Майами с их версиями из GTA 6. По словам ведущего, человек, хорошо знакомый с городом, легко узнает многие детали — от расположения зданий до пешеходных мостов и других элементов улиц.

Отдельное внимание CBS уделил Ocean Drive. Знаменитая улица уже была частью оригинальной GTA: Vice City, но в новой игре Rockstar воссоздала её гораздо подробнее. В игре можно увидеть знакомые неоновые вывески, отели и характерную архитектуру в стиле ар-деко.

Некоторые отсылки оказались настолько точными, что разработчики перенесли в игру даже историю отдельных зданий. Например, вымышленный Hotel Boardwalk явно вдохновлён настоящим Breakwater Hotel. Рядом находится Hotel Dixon — переработанная версия Victor Hotel, построенного по проекту архитектора Л. Мюррея Диксона. Само название игрового отеля, судя по всему, является прямой отсылкой к архитектору, который сильно повлиял на исторический облик Майами.

CBS отмечает, что Rockstar старалась передать не только отдельные здания, но и общий характер Южной Флориды. В Vice City соседствуют исторические здания в стиле ар-деко и современные небоскрёбы, а окружающий мир должен передавать характерную для Майами смесь культуры, развлечений и уличной жизни.

При этом Vice City — лишь часть мира GTA 6. Rockstar превратила всю Флориду в вымышленный штат Леонида, включив в него несколько регионов: Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia и национальный парк Mount Kalaga. Помимо привычных поездок по городу игроки смогут заниматься каякингом, участвовать в уличных и внедорожных гонках и кататься на аэролодках.

Чтобы добиться такого уровня детализации, разработчики действительно проводили исследования во Флориде. Команда Rockstar изучала разные районы штата и общалась с полицейскими и представителями местных банд, стараясь понять особенности различных сообществ. Разработчики исследовали как богатые районы, так и неблагополучные кварталы, а для передачи местной атмосферы посещали даже настоящие стрип-клубы.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.