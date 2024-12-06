Чем больше Rockstar молчит, "тем лучше", предполагает бывший разработчик Rockstar Майк Йорк

Один бывший разработчик Rockstar Games Майк Йорк, работавший аниматором над GTA 5, немного рассказал о том, почему студия так молчала о GTA 6, и предположил, что это может быть очень умной маркетинговой тактикой.
На своем канале YouTube Майк Йорк сказал, что Rockstar «очень скрытна в том, что они делают», но это само по себе «действительно крутая тактика, в каком-то смысле». Хотя вы можете себе представить, что столь долгое ожидание выхода очередного трейлера для вашего долгожданного блокбастера может несколько убить ажиотаж, Йорк предполагает, что предоставление фанатам возможности самим себе по сути приводит к тому, что они создают маркетинг для игры, Rockstar даже не нужно шевелить и пальцем.
Говоря о скрытности Rockstar, он объясняет:
Это создаёт привлекательность, и это создаёт тайну, и это заставляет людей говорить об этом, не делая ничего, верно? Чем больше они молчат, тем лучше, потому что тем больше людей будут нервничать и хотеть говорить об этом, и у них будет такое чувство, будто они не знают, что произойдёт. Они могли бы легко опубликовать дату выхода трейлера и сказать: «Эй, вот когда выйдет трейлер», но они этого не делают, и они не делают этого намеренно.
Йорк отмечает, что это приводит к «действительно крутым теориям», которые придумывают фанаты, чтобы попытаться узнать больше информации и намёков о новых трейлерах. Он конкретно указывает на недавнюю теорию фанатов, когда они обратились к Луне в поисках ответов на вопрос о том, когда может выйти следующий трейлер GTA 6. Эта теория не сработала.
Йорк больше не работает в Rockstar, но он говорит, что со времени своей работы там он и его коллеги с удовольствием смотрели, что придумали фанаты — не только для игровых новостей, но и для постоянных загадок в выпущенных играх, как, например, легендарная тайна горы Чилиад в GTA 5.
Все разработчики там сходят с ума по этому поводу, поверьте мне.
Тем не менее, он также признает, что «многие из этих вещей похожи на троллей; это загадка, ведущая в никуда», и даже заходит так далеко, что говорит, что вышеупомянутая загадка горы Чилиад «вероятно неразрешима». В любом случае, попытки решить такие вещи и отчаянно работать над тем, когда выйдет следующий трейлер GTA 6, объединяют сообщество и поддерживают его вовлечённость и интерес на протяжении многих лет подряд.
...тем больше постов из ничего тут будет.
По типу твоего
до первого трейлера вроде 250 постов на PG уже было...
По факту, потому что игроки для больших компаний превратились из любимых детей в обезличенные циферки в графах отчётов.
Вместо общения с аудиторией теперь принято делиться охватом, онлайном, сколько там нафармили мобов, завалили боссов на ЗБТ и прочими мусорными статистиками, а не как уж общением с игроками, конференциями и открытыми обсуждениями... зато поголовно ловят дизмораль, плачут и обвиняют во всех невзгодах в соцсетях, призывая отказать от какой-либо коммуникации с фанатами, которые, на минуточку, им и приносят деньги на которые они работают и существуют.
Посмотрите какой болт забили разработчики Hollow Knight! Сколько времени прошло с последнего ролика? Сколько времени прошло с какой-либо информации от официальных представительств? Неужели так трудно раз в пару месяцев показывать скриншоты, механики, скиллы, скинчики мобов и объяснять с какими трудностями столкнулись разработчики, как их решают и на каком этапе проект?
*я не фанат Hollow Knight, даже не играл в него, просто для меня это действительно странно, когда твоё сообщество уже ржёт и клепает мемасики про отмену игры.
Больше похоже что игра не готова, а до релиза осталось по идеи год, молчания ещё больше вопросов создаёт.
когда интересно рокстары делали иначе?
Думаю Rockstar уже начинали чувствовать подгорание у фанатов когда они делали очередное "переиздание" GTA V на новые поколения консолей.
В начале прошлого года они сделали офф. анонс того что игра в разработке, а после слива трейлера в сеть в начале декабря 23 года всё же выложили и первый трейлер игры.
Не совсем понимаю их стратегию но сомневаюсь что она заключается в том что бы дразнить фанатов. Скорее они могут выкатить его ближе к праздникам
что там не понимать, это классика маркетинга, они всегда придерживались этой стратегии, "загадки, тайны, мистика" в посте все обьяснено
Чем больше голодают, тем больше хочется жрать - такая политика у Rockstar. Жестко, но это всяко лучше, чем когда тебе маркетологи пихают 20 трейлеров игры в неделю, от которой уже блевать тянет еще до ее выхода.
и весь геймплей с сюжетом по 10му разу
Потому что на больше фантазии не хватает, вот и не показывают геймплей
годы меняются, а релизы гта нет, что не может не радовать, всё еще компанией рулят те самые ребята или ребяТ в одном числе
Мне нравится подход фромов к рекламе
Короткий тизер, через год трейлер, через пол года геймплей, в течение полугода маркетинговая атака, релиз
RockStar пала в битве против пробуждения!
Сообщается, что после ухода Дэна Хаузера, Майкла Ансворта и Лазло Джонса компания полностью погрузилась в инклюзивность и разнообразие.
По словам источника, в последние годы Rockstar заставляла своих сотрудников проходить тесты на свои предубеждения, связанные с темами расизма. Так зайдя на страницу студии в Linkedin, можно заметить, что тест пройден 60 сотрудниками, а всего тест прошли чуть более 445 тысяч человек, что дает нам понять - тест используют не только в RockStar либо в других игровых студиях, но и в остальных сферах деятельности.
К тому же за последние 2 года в компанию пришло много новых разработчиков из другой студии под названием Behavior Interective, которая базируется в том же городе, где находится офис Sweet Baby Inc. Эта команда разработчиков занималась такими играми, как MK1, Rainbow Six Extraction, Dead By Daylight, Immortals Of Aveum и другими. Но самое интересное, что Behavior Interective спонсирует написание книг по разнообразию и инклюзивности. Так стало известно, что женщина Сильвия Декворд стала одной из подобных авторок, написавшая книги про восхваление черных. И даже выпустила потом детские книжки, рассказывающие детям про трансгендерность через картинки. Всё это финансируется Behaviour Interactive!
Если вы думали, что это конец - нет, это только начало. Венди Енрикез, так же работавшая ранее в Behaviour Interactive, сейчас находится в RockStar и возглавляет отдел кадров. И все эти люди сразу появляются после ухода Дена Хаузера и остальных видных сотрудников студии, не странно ли это? Вдобавок у Венди есть сестра, которая пишет статьи и диссертации про то, как надо бороться с расизмом во всём мире.
Тем не менее некоторые сотрудники RockStar даже и не скрывают своих намерений, например, Апурва Шарма, работает в отделе по подбору персонала и буквально пишет в своём профиле на Linkedin, что она сторонница DEI идей, уточняя там же, что она подбирает сотрудников персонала, которые занимаются поиском технических специалистов для разработки видеоигр RockStar. "Я верю в то, что собеседования должны быть позитивными и прозрачными, чтобы отмечать кандидатов по разнообразию и инклюзивной среде. Я стремлюсь находить талантливых людей, чтобы они могли развиваться и получать достойную оплату своего труда", - добавляет она в своём профиле. Всё это технически означает, что они не хотят наблюдать у себя белых людей.
Источник так же добавляет, что помимо этих вышеперечисленных сотрудников, есть и другие, у которых так же имеются друзья в индустрии, переставшие публиковать в интернете своё мнение по тому или иному поводу, потому что столкнулись с волной негатива от пользователей, связанной со всеми известным GamerGate 2.0.
RockStar не остановилась в своём куколдничестве и вот, выпустив GTA5 на актуальные консоли, удалила все шутки и другие негативные изображения, связанные с трансгендерами, геями и другими LGBTQ+ темами. Чуть позже за этот шаг студию поблагодарила другая сотрудница RockStar по имени Эмили.
Как видите, после ухода Дена Хаузера и его лучших сотрудников вдруг из GTA5 пропали некоторые шутки про определенных персонажей, а сотрудников заставили проходить специальные тесты на терпимость, при этом компанию наводнили люди, ставящие принципы DEI выше всего остального.
И вы до сих пор ждёте и надеетесь на выход Grand Theft Auto 6?
Конечно лучше! Не треплются попусту, а просто потом покажут игру!
Это как если бы тебе пообещали пиццу, а потом бы кормили тебя одними обещаниями и говорили, что это такая хитрая тактика, чтобы ты еще больше захотел пиццы. А ты сидишь и думаешь, что тебя просто за иди ота держат.
Т.е. вместо того, чтобы что-то показать и посмотреть как отреагирует аудитория и поправить это к релизу, они предпочитают молчать. Окей. Тогда пусть не удивляются, когда добавив какую-нибудь радужную хрень, продажи игры не оправдают ожиданий.