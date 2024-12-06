Чем больше Rockstar молчит, "тем лучше", предполагает бывший разработчик Rockstar Майк Йорк

Один бывший разработчик Rockstar Games Майк Йорк, работавший аниматором над GTA 5, немного рассказал о том, почему студия так молчала о GTA 6, и предположил, что это может быть очень умной маркетинговой тактикой.

На своем канале YouTube Майк Йорк сказал, что Rockstar «очень скрытна в том, что они делают», но это само по себе «действительно крутая тактика, в каком-то смысле». Хотя вы можете себе представить, что столь долгое ожидание выхода очередного трейлера для вашего долгожданного блокбастера может несколько убить ажиотаж, Йорк предполагает, что предоставление фанатам возможности самим себе по сути приводит к тому, что они создают маркетинг для игры, Rockstar даже не нужно шевелить и пальцем.

Говоря о скрытности Rockstar, он объясняет:

Это создаёт привлекательность, и это создаёт тайну, и это заставляет людей говорить об этом, не делая ничего, верно? Чем больше они молчат, тем лучше, потому что тем больше людей будут нервничать и хотеть говорить об этом, и у них будет такое чувство, будто они не знают, что произойдёт. Они могли бы легко опубликовать дату выхода трейлера и сказать: «Эй, вот когда выйдет трейлер», но они этого не делают, и они не делают этого намеренно.

Йорк отмечает, что это приводит к «действительно крутым теориям», которые придумывают фанаты, чтобы попытаться узнать больше информации и намёков о новых трейлерах. Он конкретно указывает на недавнюю теорию фанатов, когда они обратились к Луне в поисках ответов на вопрос о том, когда может выйти следующий трейлер GTA 6. Эта теория не сработала.

Йорк больше не работает в Rockstar, но он говорит, что со времени своей работы там он и его коллеги с удовольствием смотрели, что придумали фанаты — не только для игровых новостей, но и для постоянных загадок в выпущенных играх, как, например, легендарная тайна горы Чилиад в GTA 5.

Все разработчики там сходят с ума по этому поводу, поверьте мне.

Тем не менее, он также признает, что «многие из этих вещей похожи на троллей; это загадка, ведущая в никуда», и даже заходит так далеко, что говорит, что вышеупомянутая загадка горы Чилиад «вероятно неразрешима». В любом случае, попытки решить такие вещи и отчаянно работать над тем, когда выйдет следующий трейлер GTA 6, объединяют сообщество и поддерживают его вовлечённость и интерес на протяжении многих лет подряд.