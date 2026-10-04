Четыре героя, смертельный выбор и грязные копы: Раскрыты детали отменённой версии сюжета GTA 6

Разработка Grand Theft Auto VI — процесс долгий и сложный, в ходе которого многие идеи отправляются в корзину. Недавно соруководитель Rockstar Норт Роб Нельсон в свежих превью подлил масла в огонь, подтвердив: изначально разработчики планировали четырех главных героев, но от этой идеи пришлось отказаться, так как игрокам было бы сложно установить эмоциональную связь с таким количеством персонажей.

Вслед за этим заявлением в сети всплыли подробности того самого отменённого сюжета, слитые инсайдерами с GTAForums. И сценарий, судя по всему, был крайне мрачным и закрученным.

Согласно слитым данным, история должна была вращаться вокруг четырех играбельных персонажей: уже знакомой нам парочки - Джейсона и Лусии, а также двух коррумпированных полицейских.

Смертельный выбор: В середине игры происходил масштабный сюжетный поворот. Из-за рокового решения, принятого Джейсоном и Лусией, один из грязных копов погибал.

Опасная охота: Вторая половина игры полностью меняла вектор оставшийся в живых коп-напарник начинал бескомпромиссную вендетту и устраивал настоящую охоту за Джейсоном и Лусией.

В конечном итоге история стала настолько перегруженной, запутанной и сложной для восприятия, что в Rockstar решили полностью переписать сценарий и сосредоточиться исключительно на истории «Бонни и Клайда».