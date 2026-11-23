GTA 6 уже вышла и казалось бы градус безумных фейков вокруг игры должен был уже поутихнуть, но всё оказалось наоборот. Запуск игры принес Rockstar Games астрономические $3,79 миллиарда выручки за первые же сутки продаж, побив все мыслимые рекорды развлекательной индустрии. Однако, несмотря на безоговорочный коммерческий триумф и миллионы активных игроков, сетевое обсуждение проекта столкнулось с явлением, которое уже окрестили как «эффект плоскоземельцев».

Суть проблемы заключается в том, что в трендах социальных сетей и агрегаторы пользовательских отзывов оказались заложниками откровенно абсурдных вбросов и провокаций. В соцсети X (бывший Twitter) и на Metacritic завирусились сотни постов, на полном серьезе утверждающих, что игра стала «полным провалом», а миллионы пользователей якобы массово оформляют возвраты средств.

Одно из самых глупых таких сообщений гласит, что разработчики GTA 6 якобы запретили "угонять машины". А на агрегаторе Metacritic отзывы игры наводнили негативные оценки от странных активистов, клеймящих новинку «левацкой пропагандой» и насмешливо называющих ее «симулятором подкаблучника» лишь из-за возможности купить игровой героине букет цветов - хотя это лишь одна из многих пропускаемых возможностей.

В итоге здравомыслящие геймеры приравняли это явления к дискуссиями о плоской Земле. Когда уровень интернет-дискурса задают деструктивные провокаторы, нормальное обсуждение плюсов и реальных недостатков игры подменяется бесконечным опровержением нелепых выдумок. Блогерам и изданиям приходится буквально доказывать очевидные базовые вещи вместо глубокого анализа игровых механик, проработки открытого мира или физики Вайс-Сити.

При этом аналитики подчеркивают, что разгоняемая в сети «культурная война» практически не имеет точек соприкосновения с реальным положением дел. Подавляющее большинство аудитории проекта не обращает внимания на сетевые баталии, наслаждаясь масштабным криминальным блокбастером, а рекордная статистика продаж лучше любых споров доказывает оторванность подобных интернет-скандалов от реальности.