GTA 6 уже вышла и казалось бы градус безумных фейков вокруг игры должен был уже поутихнуть, но всё оказалось наоборот. Запуск игры принес Rockstar Games астрономические $3,79 миллиарда выручки за первые же сутки продаж, побив все мыслимые рекорды развлекательной индустрии. Однако, несмотря на безоговорочный коммерческий триумф и миллионы активных игроков, сетевое обсуждение проекта столкнулось с явлением, которое уже окрестили как «эффект плоскоземельцев».
Суть проблемы заключается в том, что в трендах социальных сетей и агрегаторы пользовательских отзывов оказались заложниками откровенно абсурдных вбросов и провокаций. В соцсети X (бывший Twitter) и на Metacritic завирусились сотни постов, на полном серьезе утверждающих, что игра стала «полным провалом», а миллионы пользователей якобы массово оформляют возвраты средств.
Одно из самых глупых таких сообщений гласит, что разработчики GTA 6 якобы запретили "угонять машины". А на агрегаторе Metacritic отзывы игры наводнили негативные оценки от странных активистов, клеймящих новинку «левацкой пропагандой» и насмешливо называющих ее «симулятором подкаблучника» лишь из-за возможности купить игровой героине букет цветов - хотя это лишь одна из многих пропускаемых возможностей.
В итоге здравомыслящие геймеры приравняли это явления к дискуссиями о плоской Земле. Когда уровень интернет-дискурса задают деструктивные провокаторы, нормальное обсуждение плюсов и реальных недостатков игры подменяется бесконечным опровержением нелепых выдумок. Блогерам и изданиям приходится буквально доказывать очевидные базовые вещи вместо глубокого анализа игровых механик, проработки открытого мира или физики Вайс-Сити.
При этом аналитики подчеркивают, что разгоняемая в сети «культурная война» практически не имеет точек соприкосновения с реальным положением дел. Подавляющее большинство аудитории проекта не обращает внимания на сетевые баталии, наслаждаясь масштабным криминальным блокбастером, а рекордная статистика продаж лучше любых споров доказывает оторванность подобных интернет-скандалов от реальности.
Какая там оценка сейчас на метакритик от игроков?)
плачь обиженного сонибоя))да,игроки на метакритик действительно разносят игру за абсолютно нелепые механики и геймплей несовместимый с гта и их критику удаляют что бы искуственно завысить оценку от игроков.сами же активисты в свою очередь бегут мстить за свою гташечку зельде и делают ревьюбомбинг там.в некоторых их отзывах так и написано что они делают ревью бомбинг в отместку за гта (боже,какие клоуны).в этом вся суть левачков.1 шаг- обосратся.2-придумать себе оправдание что это все заговор и травля.3-делать то в чем обвиняешь других.идти устраивать заговор и травлю
А правда, как всегда где-то по середине. Ибо когда отбросишь всю эту маркетинговую шелуху и найдёшь её.
Ревью-бомбинг имеет место быть, но объявлять всех, кто критикует игру, "странными активистами" и "провокаторами"- это мягко говоря, дико, и отдает душком фанбойства. По мне так игра вполне заслуженно получает пинки за оценку в 99 баллов, которой не в силах соответствовать.