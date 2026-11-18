После громких утечек от хакера CyberLeak, слившего в сеть кадры с полностью обнажёнными Джейсоном и Люсией в GTA 6, в сети разгорелись споры: неужели Rockstar действительно покажет героев без одежды? Портал TechTudo, уже протестировавший GTA 6, поставил точку в этом вопросе - и заодно прошёлся по всем местам в игре, где вообще есть хоть какая-то нагота.

Слух о том, что Джейсона и Люсию можно раздеть догола, оказался мифом. Да, протагонисты появляются без одежды - например, в сценах в ванной, - но речь идёт лишь о частичном обнажении: видны ягодицы и грудь, не более. Rockstar подошла к интимным моментам главных героев с подчёркнутой деликатностью, подав их обыденно и даже целомудренно. Именно слитые CyberLeak кадры с голыми героями и породили путаницу - в финальной версии игры такого нет.

Журналисты насчитали два типа локаций с откровенным контентом:

Зоны нудизма - небольшие безымянные сообщества, разбросанные по карте Вайс-Сити. Встретить их можно несколько раз за прохождение.

- небольшие безымянные сообщества, разбросанные по карте Вайс-Сити. Встретить их можно несколько раз за прохождение. Три стриптиз-клуба - найти их легко через раздел "Бары" в меню активностей:



1. NINE1NINE - клуб высокого класса в Вайс-Сити для богатых и знаменитых. Приватный танец - 300 долларов, чаевые - 50 долларов.

2. Jack of Hearts - тоже в Вайс-Сити, с уклоном в хип-хоп и студией лейбла Only Raw Records. Танец - 1 000 долларов, чаевые - 500 долларов.

3. Delights Cabaret - единственный клуб за пределами Вайс-Сити, в Порт-Геллхорне. Скромнее: танец - 40 долларов, чаевые - 10 долларов.

Внутри можно заказывать чувственные танцы и давать чаевые, чтобы танцовщицы снимали одежду. Но предел откровенности - снятый верх бикини. До "финальной стадии" с проститутками журналисты во время теста так и не добрались.

Любопытная деталь: водить героев в стриптиз-клубы можно как вместе, так и по отдельности - и это не вызывает проблем в паре. Более того, совместные походы, по наблюдениям TechTudo, даже укрепляют отношения. Пара может остаться просто друзьями, но если игрок поддерживает высокий уровень любви, в квартире героев случаются сцены секса. Правда, ни одна из них не является откровенной: камера сохраняет интимные места, а управлять персонажами в эти моменты нельзя - только смотреть.

CyberLeak соврал - или, как минимум, выдал желаемое за действительное. Полностью голых Джейсона и Люсию в GTA 6 не покажут. Зато игра предлагает частичную наготу в сюжетных сценах, нудистские зоны, три стриптиз-клуба с разными ценами и целомудренные секс-сцены, зависящие от отношений героев. Rockstar выбрала деликатность вместо шока - и, судя по всему, не прогадала.