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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 213 оценок

CyberLeek пообещал геймплей с полностью голой Лусией, если капитализация его мемкоина достигнет 4 миллионов долларов

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Скандальный ликер GTA 6 под ником CyberLeek вернулся с новой акцией. Он напрямую привязал степень откровенности будущих сливов геймплея к рыночной капитализации своего мемкоина $CYBERLEEK. В объявлении, опубликованном 10 октября 2026 года, указаны четкие уровни:

  • $2 млн капитализации - бикини;
  • $3 млн - топлес;
  • $4 млн - полностью обнаженная Лусия;
  • $6 млн - 4K-крупные планы полностью обнаженной Лусии.

Вчера был запущен живой опрос, где держатели токена голосуют, какой именно фрагмент выйдет следующим. На момент публикации лидирует "свободный режим за Лусию от третьего лица" с 71% голосов.

Cyberleek запустил очередной опрос по GTA 6 - фанаты выбирают следующий слив геймплея

По словам наблюдателей, это попытка реанимировать практически "мертвый" мемкоин на фоне приближающегося официального релиза GTA 6 - игра выходит уже через несколько недель, 19 ноября. Несмотря на заявления CyberLeek о наличии большого количества неизданного материала, интерес к таким сливам заметно упал. Публика все чаще пишет, что просто хочет играть в готовую игру, а не смотреть очередные утечки.

Изначально CyberLeek говорил, что сливает геймплей в знак протеста против исчезновения физических дисков. Но потом он выпустил мемкоин, начал продавать контент по уровням капитализации и собирать донаты. Так что теперь это уже не протест, а обычная спекуляция на том, что он знает больше остальных.

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Комментарии:  74
Ваш комментарий
Авраам Линкольн
CyberLeek пообещал геймплей с полностью голой Лусией

И вот как Люсия предварительно будет выглядеть в самой игре, а не на скринах с влажными фантазиями от ИИ: