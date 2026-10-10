CyberLeek пообещал геймплей с полностью голой Лусией, если капитализация его мемкоина достигнет 4 миллионов долларов

Скандальный ликер GTA 6 под ником CyberLeek вернулся с новой акцией. Он напрямую привязал степень откровенности будущих сливов геймплея к рыночной капитализации своего мемкоина $CYBERLEEK. В объявлении, опубликованном 10 октября 2026 года, указаны четкие уровни:

$2 млн капитализации - бикини;

$3 млн - топлес;

$4 млн - полностью обнаженная Лусия;

$6 млн - 4K-крупные планы полностью обнаженной Лусии.

Вчера был запущен живой опрос, где держатели токена голосуют, какой именно фрагмент выйдет следующим. На момент публикации лидирует "свободный режим за Лусию от третьего лица" с 71% голосов.

По словам наблюдателей, это попытка реанимировать практически "мертвый" мемкоин на фоне приближающегося официального релиза GTA 6 - игра выходит уже через несколько недель, 19 ноября. Несмотря на заявления CyberLeek о наличии большого количества неизданного материала, интерес к таким сливам заметно упал. Публика все чаще пишет, что просто хочет играть в готовую игру, а не смотреть очередные утечки.

Изначально CyberLeek говорил, что сливает геймплей в знак протеста против исчезновения физических дисков. Но потом он выпустил мемкоин, начал продавать контент по уровням капитализации и собирать донаты. Так что теперь это уже не протест, а обычная спекуляция на том, что он знает больше остальных.