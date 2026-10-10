CYBERLEEK пообещал выложить полную сборку GTA 6 с сюжетом до титров, если капитализация достигнет $30 млн

История с CYBERLEEK получила продолжение. Ранее автор проекта пообещал публиковать всё более откровенные материалы с Лусией в зависимости от капитализации своего мемкоина: при $2 млн — бикини, при $3 млн — топлес, при $4 млн — полностью обнажённую героиню, а при $6 млн — крупные планы в 4K.

Теперь CYBERLEEK озвучил куда более серьёзное условие. По его словам, если рыночная капитализация проекта достигнет $30 млн, в открытый доступ будет выложена сборка с полным сюжетным режимом, который якобы можно пройти до самого конца, включая финальные титры.

Автор также предложил сомневающимся самостоятельно запросить подтверждение наличия полноценного сюжета. По его утверждению, пользователи могут попросить показать интересующий их фрагмент, после чего соответствующие материалы будут предоставлены.

Одновременно CYBERLEEK назвал условие, при котором Take-Two якобы ещё может остановить публикацию сборки. От компании требуют выпустить физические диски и принести публичные извинения.

По словам автора проекта, Take-Two может согласиться на эти условия в любой момент — либо рискнуть и предположить, что CYBERLEEK просто блефует.

Все знают, какой вариант они выберут,

— резюмировал автор сообщения.