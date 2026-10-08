Cyberleek слил около 25 минут нового геймплея GTA VI с Джейсоном, Лусией, гонками и кастомизацией

После нескольких недель тишины Cyberleek вновь опубликовал крупную подборку предполагаемого геймплея GTA VI. Новый архив под названием Extended Leek содержит около 25 минут кадров и весит более 370 МБ. При этом подлинность свежей утечки пока не была независимо подтверждена, а Rockstar Games её публично не комментировала.

В ролике показывают Джейсона и Лусию, сюжетные сцены, гонки по Вайс-Сити и заезды в Thrillbilly Mud Club. Также демонстрируются кастомизация автомобилей, изменение одежды персонажей, вид от первого лица при ходьбе и вождении, а также ночные уличные гонки. В меню тюнинга видны готовые сборки, косметические и производительные улучшения, включая двигатель, впуск, наддув, трансмиссию и нитро.

Отдельное внимание привлекли сцены с обнажёнными персонажами. В утечке Джейсон некоторое время появляется полностью обнажённым, а Лусия показана в откровенной одежде. Это уже не первый случай подобного контента в материалах Cyberleek: в августе он публиковал эпизод с предполагаемой нудистской общиной.

Cyberleek впервые активно заявил о себе в августе, когда начал публиковать видео с вождением, перестрелками, взаимодействием с NPC, радиостанциями и ранее не показанными локациями GTA VI. Тогда Rockstar назвала ситуацию «душераздирающей», а Take-Two начала юридические действия, направленные на установление личности источника утечек.

Остаётся неясным, стоит ли за новой публикацией тот же человек или группа, что и за августовскими материалами. На момент публикации Rockstar Games официально не прокомментировала свежую утечку.

Сам ролик мы публиковать не будем: в утечке присутствуют сцены с полной наготой персонажей.