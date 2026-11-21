Хакер CYBERLEEK сегодня сообщил о том, что решил снизить требование к капитализации собственной криптовалюты. Теперь необходимая сумма составляет $6 миллионов вместо $15 миллионов, которые он требовал ранее. На данный момент капитализация составляет примерно $1,5 миллиона.
По его словам, если капитализация достигнет нужной суммы, то он опубликует исполняемый файл от Xbox Series версии GTA 6, который необходим для эмулятора Xbox или создания неофициального PC-порта игры. Тем не менее, даже если сумма не будет достигнута, файл все равно будет опубликован 23 ноября.
Он обещает опубликовать файл в zip-архиве и предоставить контрольную сумму, чтобы пользователи могли быть уверены, что они скачивают оригинал - это поможет избежать поддельных файлов с вирусами.
>Блин, чёт не хотят мужики прогреваться, ладно, сделаю скидку, так сказать, по (уб)людски)
Серьезно кто то верит в то что он действительно скинет все? с учетом того что он уже сливался пару раз
А я напоминаю что когда он сливал инфу то его валюта уже стоила в районе 6 миллионов он сказал что все сливов не будет и ушел
Щас история повторяется хоть и сумма меньше но если не получится он просто уйдет или за все это время пока он тянет кота за понятное место то юристы рокстар могут его найти
Жадный червяк CYBER LICK чувствует, что деньги буквально сквозь пальцы утекают, вот и суетится. Очень надеюсь, что эта история закончится благополучно и его взгреют как следует по закону или по справедливости - не важно как, но чтобы был результат.
вообще скамеров всех нужно валить и раскулачивать, особенно скам офисов Украины
Даже если и скинет недостающие файлы, играть в его чухню все равно нет никакого желания. Лучше переждать и получить оригинальную версию