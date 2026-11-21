Хакер CYBERLEEK сегодня сообщил о том, что решил снизить требование к капитализации собственной криптовалюты. Теперь необходимая сумма составляет $6 миллионов вместо $15 миллионов, которые он требовал ранее. На данный момент капитализация составляет примерно $1,5 миллиона.

По его словам, если капитализация достигнет нужной суммы, то он опубликует исполняемый файл от Xbox Series версии GTA 6, который необходим для эмулятора Xbox или создания неофициального PC-порта игры. Тем не менее, даже если сумма не будет достигнута, файл все равно будет опубликован 23 ноября.

Он обещает опубликовать файл в zip-архиве и предоставить контрольную сумму, чтобы пользователи могли быть уверены, что они скачивают оригинал - это поможет избежать поддельных файлов с вирусами.