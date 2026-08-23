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Первоапрельская шутка стала реальностью: Хью и Диана из Pragmata получат костюмы-кроссоверы из Мегамена
Ubisoft выпустила оригинальную Heroes Of Might And Magic III в Steam, забыв загрузить файлы самой игры
Лицо героини Tides of Annihilation меняется даже в одном трейлере - игроки уже не понимают, какое будет на релизе
Красотка в мини-шортах против зомби-Америки: появились первые превью безумной Showa American Story
Трассировка пути, реконструкция лучей и многое другое - список графических улучшений ремастера The Witcher 3
"Это точно не ИИ": Amplitude объяснила необычный трейлер Humankind 2
Первый дневник разработчиков Afterworld раскрыл детали новой постапокалиптической стратегии Paradox
Красивые и эффектные скриншоты дополнения "Баллады прошлого" для The Witcher 3
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Gears of War: E-Day получила 25-минутную демонстрацию геймплея на ультра-настройках
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От RTX 3050 до RTX 5070: выбираем игровой ноутбук MSI под разные задачи и бюджет
Gamescom 2026 соберёт главные игровые анонсы конца августа: чего ждать от выставки и крупных шоу
В дополнении "Баллады прошлого" для Ведьмака 3 будет больше Гвинта!
Японский сюр и мясо: подборка интересных хоррор игр
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: STAR WARS Zero Company, 1666: Amsterdam, Resonance и некоторые другие
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
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