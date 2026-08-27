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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 069 оценок

Cyberleek утверждает, что утекший билд GTA 6 "свежий" и игра не готова к релизу, но игроки убеждены, что он врет

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Вместе с одним из последних клипов с утечками Grand Theft Auto 6 хакер и сливщик Cyberleek опубликовал новое сообщение, в котором сообщил, что утекший билд GTA 6 на самом деле "свежий" и игра не готова к релизу. В тексте Cyberleek утверждает:

Этот билд на самом деле свежий, и игра совсем не готова. Sony и Rockstar убивают ваше право на владение и перепродажу игр, а Rockstar также убивает и своих сотрудников. Чтобы довести игру до "золотой", еще предстоит много работы при таком малом количестве оставшемся времени.
Новая утечка показывает самое начало GTA 6 и Люсию в не самом приятном месте

Однако игроки сразу отметили, что слова ликера плохо стыкуются с официальной позицией студии, которая написала в официальном сообщении, что игра почти готова. В комментариях к посту многие скептически отнеслись к заявлениям Cyberleek. Одни назвали их натянутыми и неубедительными, другие заявили, что если официальный показ будет выглядеть заметно лучше слитого материала, то ликер просто врет.

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Комментарии:  231
Ваш комментарий
Dicrom Fox

Ну к выходу на ПК как раз доделают если что 😆

81
MNM 777

копы , когда поймают Лика ( надеюсь до этого не дойдет , он честно заработал и никого насильно не заставлял ему донатить )

55