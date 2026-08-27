Cyberleek утверждает, что утекший билд GTA 6 "свежий" и игра не готова к релизу, но игроки убеждены, что он врет

Вместе с одним из последних клипов с утечками Grand Theft Auto 6 хакер и сливщик Cyberleek опубликовал новое сообщение, в котором сообщил, что утекший билд GTA 6 на самом деле "свежий" и игра не готова к релизу. В тексте Cyberleek утверждает:

Этот билд на самом деле свежий, и игра совсем не готова. Sony и Rockstar убивают ваше право на владение и перепродажу игр, а Rockstar также убивает и своих сотрудников. Чтобы довести игру до "золотой", еще предстоит много работы при таком малом количестве оставшемся времени.

Однако игроки сразу отметили, что слова ликера плохо стыкуются с официальной позицией студии, которая написала в официальном сообщении, что игра почти готова. В комментариях к посту многие скептически отнеслись к заявлениям Cyberleek. Одни назвали их натянутыми и неубедительными, другие заявили, что если официальный показ будет выглядеть заметно лучше слитого материала, то ликер просто врет.

Rockstar подтвердила, что Extended Look все еще выходит 27 августа (на Netflix, затем на YouTube), а релиз запланирован на 19 ноября 2026 года. Rockstar попросила игроков по возможности избегать спойлеров и дождаться готовой версии.