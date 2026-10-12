Cyberleek выложил новое 4K-видео с полностью голой Лусией из GTA 6 и новую дорожную карту сливов

Печально известный сливщик Cyberleek сдержал обещание и опубликовал новое 4K-видео с Лусией Каминос из GTA 6 в полностью обнаженном виде. Ролик длится около минуты и просто показывает голую Лусию со всех сторон.

Все это - в разрешении 4K и с более заметной детализацией модели персонажа. Как и в предыдущей версии, NPC никак не реагируют на наготу героини. Эксперты и игроки по-прежнему считают, что обнаженная модель активируется через меню разработчика или читы в билде, а не является базовой функцией игры.

Публикация 4K-версии стала возможной после того, как рыночная капитализация мемкоина Cyberleek преодолела отметку в $6 млн - именно этот порог сливщик ранее назвал условием для выхода более качественного ролика. Параллельно с этим Cyberleek опубликовал обновленную дорожную карту. Согласно новому анонсу, при достижении определенных уровней капитализации на следующий день будут выходить следующие сливы:

• $5M - Мини-танк;

• $9M - Танк;

• $13M - Перестрелка с полицией;

• $17M - Резня на пляже;

• $21M - Истребитель;

• $25M - Поезд против поезда.

Cyberleek также продолжает угрожать релизом полного играбельного билда GTA 6 размером 200 гигабайт при достижении $30 млн капитализации, если Take-Two не выпустит игру на физических дисках.