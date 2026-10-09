Cyberleek запустил очередной опрос по GTA 6 - фанаты выбирают следующий слив геймплея

Печально известный в сообществе сливщик Cyberleek, который недавно вернулся и снова начал публиковать фрагменты геймплея Grand Theft Auto 6, выложил новый опрос. На этот раз варианты касаются свободного перемещения и побочных миссий, без спойлеров основной сюжетной линии.

Варианты опроса:

FREEROAM JASON (FIRST PERSON) - свободный режим за Джейсона от первого лица;

FREEROAM LUCIA (THIRD PERSON) - свободный режим за Лусию от третьего лица;

SIDE MISSION JASON NAKED - побочная миссия за голого Джейсона;

SIDE MISSION LUCIA - побочная миссия за Лусию.

В данный момент с большим отрывом (буквально 100%) лидирует побочная миссия за Лусию. Опрос закончится 11 октября, и в этот же день, скорее всего, будет опубликован новый слив геймплея.