Cyberleek запустил очередной опрос по GTA 6 - фанаты выбирают следующий слив геймплея

Печально известный в сообществе сливщик Cyberleek, который недавно вернулся и снова начал публиковать фрагменты геймплея Grand Theft Auto 6, выложил новый опрос. На этот раз варианты касаются свободного перемещения и побочных миссий, без спойлеров основной сюжетной линии.
Варианты опроса:
- FREEROAM JASON (FIRST PERSON) - свободный режим за Джейсона от первого лица;
- FREEROAM LUCIA (THIRD PERSON) - свободный режим за Лусию от третьего лица;
- SIDE MISSION JASON NAKED - побочная миссия за голого Джейсона;
- SIDE MISSION LUCIA - побочная миссия за Лусию.
В данный момент с большим отрывом (буквально 100%) лидирует побочная миссия за Лусию. Опрос закончится 11 октября, и в этот же день, скорее всего, будет опубликован новый слив геймплея.
Подождите, а где вариант за голую Лусию? Так не пойдёт!
уже не смысла смотреть недоделку
Ну почему же: «печально известный»? «Стабильно радующий сообщество» :)
А что там с акциями Рокстар и Тейк ту щас присходит кто-то может сказать? Наверное летят вниз, как и горящая жо