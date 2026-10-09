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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 211 оценок

Cyberleek запустил очередной опрос по GTA 6 - фанаты выбирают следующий слив геймплея

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Печально известный в сообществе сливщик Cyberleek, который недавно вернулся и снова начал публиковать фрагменты геймплея Grand Theft Auto 6, выложил новый опрос. На этот раз варианты касаются свободного перемещения и побочных миссий, без спойлеров основной сюжетной линии.

Cyberleek слил около 25 минут нового геймплея GTA VI с Джейсоном, Лусией, гонками и кастомизацией

Варианты опроса:

  • FREEROAM JASON (FIRST PERSON) - свободный режим за Джейсона от первого лица;
  • FREEROAM LUCIA (THIRD PERSON) - свободный режим за Лусию от третьего лица;
  • SIDE MISSION JASON NAKED - побочная миссия за голого Джейсона;
  • SIDE MISSION LUCIA - побочная миссия за Лусию.

В данный момент с большим отрывом (буквально 100%) лидирует побочная миссия за Лусию. Опрос закончится 11 октября, и в этот же день, скорее всего, будет опубликован новый слив геймплея.

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40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
ZAUSA
SIDE MISSION JASON NAKED - побочная миссия за голого Джейсона;SIDE MISSION LUCIA - побочная миссия за Лусию.

Подождите, а где вариант за голую Лусию? Так не пойдёт!

13
WerGC

уже не смысла смотреть недоделку

12
Noble Gideon

Ну почему же: «печально известный»? «Стабильно радующий сообщество» :)

10
FilthyZachary

А что там с акциями Рокстар и Тейк ту щас присходит кто-то может сказать? Наверное летят вниз, как и горящая жо