Данные Xbox, похоже, намекают на наличие новой GTA Online в файлах для GTA 6

Недавнее открытие в версии для Xbox Series X/S вызвало дискуссию о будущем GTA Online и предполагает, что многопользовательский режим может функционировать как отдельный модуль.

После открытия предзаказов пользователи Xbox заметили, что GTA 6 была разделена на несколько отдельных загружаемых пакетов. Некоторые из них включают дополнительный контент из Ultimate Edition и бонусы за предзаказ. Однако наибольший интерес вызвал пакет с пометкой «Сюжет».

Согласно информации, доступной в системе консоли, модуль «Сюжет» устанавливать не нужно. Это особенность вызвала волну предположений среди фанатов, поскольку Rockstar ранее рекламировала GTA 6 исключительно как однопользовательскую игру.

Сообщество начало задаваться вопросом, почему сюжетную кампанию устанавливать не нужно, если в игре нет второго, независимого элемента. Многие игроки считают, что это может означать подготовку отдельной установки для новой версии GTA Online.

Это не первый случай, когда Rockstar Games использует подобное решение. В GTA 5 и Red Dead Redemption 2 игроки также могли устанавливать или удалять отдельные компоненты игры, отделяя сюжетную кампанию от онлайн-режима. Все указывает на то, что аналогичная модель может быть реализована и в GTA 6.

Однако пока это всего лишь предположения. Rockstar не опубликовала никакой официальной информации о новой GTA Online и не подтвердила, будет ли многопользовательский режим доступен на старте. Кроме того, предыдущие пресс-материалы предполагали, что игроки получат преимущественно однопользовательский опыт 19 ноября.

Поэтому вполне возможно, что новая версия GTA Online появится только после выхода базовой игры, как это было с GTA 5 и Red Dead Redemption 2. В обоих случаях сетевые режимы стали доступны лишь спустя некоторое время после релиза игры.