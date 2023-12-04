Дата показа трейлера GTA 6 была обнаружена несколько месяцев назад в GTA Online

Любители игр исключительно наблюдательны, как известно издателям — они часто включают в свои игры пасхалки со скрытой информацией. Оказывается, в GTA 5 Online тоже были интересные намёки, которые теперь подтвердились.
Фанатская теория подтвердилась. Примерно в октябре в GTA Online появились новые футболки с длинными рядами цифр. Поклонники начали предполагать, что Rockstar раскрывает даты,связанные с Grand Theft Auto 6. И похоже, они были правы, поскольку значение «12523» действительно присутствует на футболке «One Day Will Reveal All». Что, конечно же, указывает на дату презентации первого трейлера GTA 6, которая состоится 5 декабря 2023 года (05.12.23).
Однако, пожалуй, самым интересным является значение «040125», видимое на футболке, которое может указывать на то, что игра появится на прилавках 1 апреля 2025 года. Вполне возможно, что уже завтра мы узнаем больше об окне выхода Grand Theft Auto 6.
Следующая новость: Дата анонса трейлера GTA VI была обнаружена на обоях основателя компании 16 лет назад
Пхаха, про то что игра появится 1 апреля знатный рофл конечно))
Ахах гений
Самое грустное в дате релиза, что к ней надо прибавлять год- ведь скорее всего игра первый год будет экзом для консолей.
В современном мире вообще не следует покупать большинство игр в первый год, так что не стоит расстраиваться)
Увы, но это так. Всегда бесила эта политика Rockstar, с эксклюзивом для консолей на год
Тогда уж два, потому как релизы ГТА5 и РДР2 переносили несколько раз. Вероятно, окном выпуска будет назван 2025 год, а выйдет в 2026..
Вообще я появился 1 апреля?_? Я рофл
Завтра скажут что игра выйдет 23 марта 2024 года и всё будут счастливы
Хорошо, ждём в мой день рождения)