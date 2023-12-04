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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 965 оценок

Дата показа трейлера GTA 6 была обнаружена несколько месяцев назад в GTA Online

monk70
Новости

Любители игр исключительно наблюдательны, как известно издателям — они часто включают в свои игры пасхалки со скрытой информацией. Оказывается, в GTA 5 Online тоже были интересные намёки, которые теперь подтвердились.

Фанатская теория подтвердилась. Примерно в октябре в GTA Online появились новые футболки с длинными рядами цифр. Поклонники начали предполагать, что Rockstar раскрывает даты,связанные с Grand Theft Auto 6. И похоже, они были правы, поскольку значение «12523» действительно присутствует на футболке «One Day Will Reveal All». Что, конечно же, указывает на дату презентации первого трейлера GTA 6, которая состоится 5 декабря 2023 года (05.12.23).

Однако, пожалуй, самым интересным является значение «040125», видимое на футболке, которое может указывать на то, что игра появится на прилавках 1 апреля 2025 года. Вполне возможно, что уже завтра мы узнаем больше об окне выхода Grand Theft Auto 6.

-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Sergeant_Cross

Следующая новость: Дата анонса трейлера GTA VI была обнаружена на обоях основателя компании 16 лет назад

11
GL4Z

Пхаха, про то что игра появится 1 апреля знатный рофл конечно))

6
Марк Щелоков

Ахах гений

0
Alex Row

Самое грустное в дате релиза, что к ней надо прибавлять год- ведь скорее всего игра первый год будет экзом для консолей.

4
Маpc

В современном мире вообще не следует покупать большинство игр в первый год, так что не стоит расстраиваться)

1
Sickofitall

Увы, но это так. Всегда бесила эта политика Rockstar, с эксклюзивом для консолей на год

2
monk70

Тогда уж два, потому как релизы ГТА5 и РДР2 переносили несколько раз. Вероятно, окном выпуска будет назван 2025 год, а выйдет в 2026..

1
Марк Щелоков

Вообще я появился 1 апреля?_? Я рофл

0
alexhistory

Завтра скажут что игра выйдет 23 марта 2024 года и всё будут счастливы

0
Марк Щелоков

Хорошо, ждём в мой день рождения)

-3