Дата показа трейлера GTA 6 была обнаружена несколько месяцев назад в GTA Online

Любители игр исключительно наблюдательны, как известно издателям — они часто включают в свои игры пасхалки со скрытой информацией. Оказывается, в GTA 5 Online тоже были интересные намёки, которые теперь подтвердились.

Фанатская теория подтвердилась. Примерно в октябре в GTA Online появились новые футболки с длинными рядами цифр. Поклонники начали предполагать, что Rockstar раскрывает даты,связанные с Grand Theft Auto 6. И похоже, они были правы, поскольку значение «12523» действительно присутствует на футболке «One Day Will Reveal All». Что, конечно же, указывает на дату презентации первого трейлера GTA 6, которая состоится 5 декабря 2023 года (05.12.23).

Однако, пожалуй, самым интересным является значение «040125», видимое на футболке, которое может указывать на то, что игра появится на прилавках 1 апреля 2025 года. Вполне возможно, что уже завтра мы узнаем больше об окне выхода Grand Theft Auto 6.