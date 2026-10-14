Дата релиза GTA VI 19 ноября выглядит всё более реалистичной - Rockstar продолжает дорабатывать игру

Несмотря на продолжающуюся разработку Grand Theft Auto VI, нынешняя дата релиза игры — 19 ноября 2026 года — выглядит значительно надёжнее предыдущих сроков. Об этом ранее рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, неоднократно публиковавший подробности о внутренней работе Rockstar Games.

По словам Шрайера, разработка GTA VI всё ещё продолжалась: команда завершала отдельные миссии и определяла, какой контент войдёт в финальную версию. После этого основной объём работы должен сместиться в сторону тестирования и исправления ошибок, хотя отдельные изменения могут вноситься практически до самого конца производства.

При этом журналист подчёркивал, что никто внутри Rockstar не может со стопроцентной уверенностью гарантировать выход игры именно 19 ноября. Однако нынешняя дата, по его информации, выглядит «реальнее» и «твёрже», чем первоначальное окно осени 2025 года и последующая дата 26 мая 2026-го.

Rockstar, судя по всему, также не намерена выпускать GTA VI в неудовлетворительном состоянии. Масштаб проекта и его значение для Take-Two слишком велики, поэтому при возникновении серьёзных проблем студия скорее вновь перенесёт игру, чем выпустит её до полной готовности.

Сейчас Grand Theft Auto VI официально запланирована к выходу 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.