Датамайнер Tex2 опубликовал полный список графических настроек Grand Theft Auto 6 на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X|S. RockstarINTEL изучил данные и составил сравнительную таблицу, включив в неё преимущественно те параметры, по которым версии игры отличаются друг от друга.
Главный вывод — базовая PS5 и Xbox Series X используют идентичные графические настройки. При этом консоль Microsoft имеет преимущество в производительности и поддерживает VRR, которой нет у версии для обычной PS5.
PS5 Pro получила дополнительные графические улучшения, включая трассировку лучей для теней и повышенное качество глобального освещения.
Больше всего отличий у Xbox Series S. Ради производительности Rockstar пришлось внести множество изменений в графические настройки. Кроме того, младшая консоль использует FSR 4.1 с целевым разрешением апскейлинга 1080p, тогда как на остальных трёх консолях оно составляет 4K.
Издание отмечает, что широкий диапазон настроек между Xbox Series S и PS5 Pro позволяет надеяться на хорошую масштабируемость GTA 6 на ПК. Однако конкретные параметры будущей компьютерной версии пока неизвестны.
Ранее уже выяснилось, что если снять ограничение в 30 кадров в секунду на Xbox Series X, то в некоторых сценах GTA VI может выдавать 50–60 FPS (в среднем — около 45 FPS). Эти данные указывают на то, что графическое качество можно снизить ради повышения частоты кадров — разумеется, ценой некоторой потери реализма.
Это также хорошие новости для ПК-геймеров, поскольку «начинка» PS5 Pro по своим характеристикам примерно соответствует уровню между AMD Radeon RX 6800 и 7800, дополненному технологиями трассировки лучей из архитектуры RDNA 4.
Это означает, что при условии качественного переноса GTA 6 на ПК, большинство компьютеров с видеокартами уровня NVIDIA RTX 4070 (или более мощными) смогут обеспечить такое же качество изображения и производительность, как и PS5 Pro. Современные настольные процессоры, такие как Ryzen 7 или Intel Core Ultra 7, также обладают достаточной вычислительной мощностью для обработки игровых симуляций и других задач, требовательных к центральному процессору в GTA 6.
Вы хотите чтобы от перенапряжения сгорело еще больше консолей?
Какие "многие" параметры на ультра?))) Два параметра увидел на этом значении. Скорее, многие параметры установлены на "средние" даже на прошке)
Все на среднем почти , нынешнее поколение уже не тянет и нужны новые консоли для этой игры .
Но Аша обязательно что нибудь придумает и даже на Эску добавят ультра настройки , а вот на шумных напольных вентиляторах от сони , как обычно ничего не будет . Еще и снизят качество текстур и драв дистанс до 10 метров , что бы хоть как то держалось в районе 30 кадров .