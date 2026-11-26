Датамайнер Tex2 опубликовал полный список графических настроек Grand Theft Auto 6 на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X|S. RockstarINTEL изучил данные и составил сравнительную таблицу, включив в неё преимущественно те параметры, по которым версии игры отличаются друг от друга.

Главный вывод — базовая PS5 и Xbox Series X используют идентичные графические настройки. При этом консоль Microsoft имеет преимущество в производительности и поддерживает VRR, которой нет у версии для обычной PS5.

PS5 Pro получила дополнительные графические улучшения, включая трассировку лучей для теней и повышенное качество глобального освещения.

Больше всего отличий у Xbox Series S. Ради производительности Rockstar пришлось внести множество изменений в графические настройки. Кроме того, младшая консоль использует FSR 4.1 с целевым разрешением апскейлинга 1080p, тогда как на остальных трёх консолях оно составляет 4K.

Издание отмечает, что широкий диапазон настроек между Xbox Series S и PS5 Pro позволяет надеяться на хорошую масштабируемость GTA 6 на ПК. Однако конкретные параметры будущей компьютерной версии пока неизвестны.

Ранее уже выяснилось, что если снять ограничение в 30 кадров в секунду на Xbox Series X, то в некоторых сценах GTA VI может выдавать 50–60 FPS (в среднем — около 45 FPS). Эти данные указывают на то, что графическое качество можно снизить ради повышения частоты кадров — разумеется, ценой некоторой потери реализма.

Это также хорошие новости для ПК-геймеров, поскольку «начинка» PS5 Pro по своим характеристикам примерно соответствует уровню между AMD Radeon RX 6800 и 7800, дополненному технологиями трассировки лучей из архитектуры RDNA 4.

Это означает, что при условии качественного переноса GTA 6 на ПК, большинство компьютеров с видеокартами уровня NVIDIA RTX 4070 (или более мощными) смогут обеспечить такое же качество изображения и производительность, как и PS5 Pro. Современные настольные процессоры, такие как Ryzen 7 или Intel Core Ultra 7, также обладают достаточной вычислительной мощностью для обработки игровых симуляций и других задач, требовательных к центральному процессору в GTA 6.