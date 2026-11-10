Даже PS5 Pro не спасёт GTA 6 от 30 FPS - амбиции Rockstar оказались выше возможностей текущего поколения консолей

Grand Theft Auto VI будет работать с частотой 30 кадров в секунду на консолях нынешнего поколения, включая PlayStation 5 Pro. Это следует из официальной технической информации о версиях игры. Rockstar Games решила не гнаться за высокой частотой кадров, а сосредоточилась на детализации Леониды, плотности открытого мира и сложной физике. Таким образом, даже более мощная консоль Sony не получит отдельного режима с повышенной производительностью.

Игра Grand Theft Auto VI была полностью разработана с нуля с целью обеспечить наилучший игровой опыт на консолях текущего поколения. Разработчики нацелились на частоту 30 кадров в секунду, одновременно выжимая из обеих платформ максимум возможностей, чтобы воплотить в жизнь обширный и насыщенный мир Леониды — при этом сохранив плотность и визуальную достоверность всех его локаций и персонажей.

При этом PS5 Pro предложит улучшенную чёткость изображения благодаря PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), а также тени с трассировкой лучей. На обычной PlayStation 5 и PS5 Pro игра будет использовать возможности DualSense: тактильную отдачу можно настроить через параметры доступности, а адаптивные триггеры дополнят взаимодействие с игровым миром. Звуковое сопровождение задействует Tempest 3D Audio, также разработчики обещают сократить время загрузок.

Есть и любопытная особенность для владельцев Xbox: Grand Theft Auto VI можно будет запускать через облачный сервис только на консолях Xbox. То есть поиграть через облако на ПК не получится.

Ранее в файлах предзагрузки обнаружили упоминания PSSR 2 и режима 120 Гц, однако это не подтверждает возможность запуска игры при 120 FPS. Официально заявленный ориентир остаётся прежним — 30 кадров в секунду.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.