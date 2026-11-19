Работа над одной из самых масштабных и ожидаемых игр в истории индустрии не гарантирует сотрудникам стабильного будущего. Программист по анимации Rockstar Нестор Уриарт признался, что он и его коллеги обеспокоены возможными увольнениями, несмотря на участие в создании GTA 6. В статье для The Guardian разработчик призвал поддержать признание профсоюза Rockstar Games в Великобритании, назвав объединение сотрудников важным инструментом защиты рабочих мест.

По словам Уриарта, даже огромный успех игры не избавляет команду от опасений. Игровая индустрия уже не раз показывала, что высокие продажи и положительные отзывы не обязательно защищают разработчиков от сокращений. В качестве примера можно вспомнить Battlefield 6: после коммерчески успешного запуска игры её студия также столкнулась с увольнениями.

Уриарт подчёркивает, что проблема касается не только возможных сокращений. Разработчики Rockstar хотят добиться более справедливых условий труда и не допустить возвращения к культуре постоянных переработок, с которой студию связывали в прошлом. По его словам, профсоюз уже помог добиться оплаты некоторых сверхурочных часов, но сотрудники намерены продолжать борьбу за то, чтобы каждый отработанный час в игровой индустрии оплачивался.

При этом программист уточнил, что сейчас нет никаких признаков подготовки массовых увольнений в Rockstar. Речь идёт именно о беспокойстве за будущее на фоне общей ситуации в отрасли. По приведённой им оценке, за последние два года игровая индустрия по всему миру потеряла около 24 тысяч рабочих мест.

Особенно показательно, что подобные опасения возникают даже в команде, работающей над GTA 6. Бюджет проекта и масштаб производства делают его исключительным явлением, но не превращают Rockstar в компанию, где сотрудники могут не беспокоиться о завтрашнем дне. Уриарт считает, что без коллективной защиты разработчики остаются практически бессильны перед очередной волной сокращений.

Сейчас в Великобритании проходит голосование о признании профсоюза Rockstar Games. Для его сторонников это возможность закрепить права сотрудников и добиться большей прозрачности в вопросах занятости. И хотя никаких подтверждённых планов по сокращению команды GTA 6 нет, сама необходимость такого голосования показывает, насколько сильно изменилась атмосфера в игровой индустрии за последние годы.