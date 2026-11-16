Даже создатели оригинальной GTA не получили раннего доступа к GTA VI: один из авторов уже оформил предзаказ новой игры

Даже люди, стоявшие у истоков легендарной серии Grand Theft Auto, не получили возможности опробовать GTA VI до официального релиза. Сооснователь оригинальной игры Дэйв Джонс и её сценарист и специалист по связям с общественностью Брайан Бэглоу признались в интервью BBC, что ожидают выхода новинки наравне с миллионами обычных игроков.

«Мы все ждём, чтобы увидеть, что они создали», — заявил Джонс, комментируя предстоящий релиз. Когда журналистка поинтересовалась, удалось ли кому-нибудь из них поиграть в GTA VI заранее, Бэглоу отрицательно покачал головой. При этом он не выразил разочарования и добавил: «Я уже оформил предзаказ».

Первая Grand Theft Auto вышла в 1997 году и была разработана небольшой шотландской студией DMA Design из Данди. Изначально проект задумывался как гоночная игра под названием Race'n'Chase, однако разработчики постепенно расширили концепцию, позволив игрокам выходить из автомобилей, угонять другие машины и свободно перемещаться по городу пешком.

По словам Джонса, первоначально команда даже рассматривала возможность игры за полицейского, однако впоследствии отказалась от этой идеи. Разработчики пришли к выводу, что играть за преступника значительно интереснее. Именно такой подход впоследствии стал одной из отличительных особенностей всей серии.

Бэглоу также вспомнил, что оригинальная GTA не сразу добилась коммерческого успеха. В отличие от предыдущего хита студии, Lemmings, продажи игры первоначально росли медленно. Однако рекомендации игроков постепенно обеспечили ей популярность, а спустя почти три десятилетия франшиза превратилась в один из крупнейших брендов игровой индустрии.

Теперь GTA VI готовится к выходу 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По информации BBC, игра уже установила рекорды предварительных заказов в цифровых магазинах обеих платформ. Несмотря на столь масштабный успех серии, её первоначальные создатели продолжают наблюдать за развитием франшизы со стороны.

Джонс отметил, что разработчикам обычно нравится работать над одной, двумя или тремя частями серии, однако со временем возникает желание заняться другими проектами. Бэглоу, в свою очередь, признался, что наблюдать за тем, как на протяжении последних 29 лет весь мир влюблялся в Grand Theft Auto, было настоящим удовольствием.