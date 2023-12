Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 побил несколько рекордов на YouTube

Трейлер GTA 6 от Rockstar Games уже превзошел по количеству просмотров трейлер Grand Theft Auto 5, достигнув 104 миллиона просмотров менее чем за два дня.

Долгожданный дебютный трейлер, премьера которого должна была состояться 5 декабря, но была раньше после утечки, только что преодолел колоссальную отметку в 103 миллион просмотров. И хотя по любым меркам это очень много, новый трейлер обошел по количеству просмотров анонсирующий трейлер GTA 5, которому понадобилось 12 лет для набора 100 миллионов просмотров.

Трейлер GTA 6, который вновь представляет поклонникам Майами, Vice City, а также вымышленный штат Леонида (Флорида), уже обошел некоторых сильных соперников по количеству просмотров. Так, всего за 15 часов он набрал больше просмотров, чем трейлеры Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild вместе взятые.

Каждый из них набрал 28,6 миллиона, 23,1 миллиона и 16,1 миллиона просмотров соответственно. Для сравнения: трейлер GTA 6 также опережает Hogwarts Legacy с 34,2, Baldur's Gate 3 с 2,7, Final Fantasy 16 с 4,6, Resident Evil 4 с 3,1, God of War Ragnarok с 19,4 и Spider-Man 2 с 30,8 миллионов.

Фактически, трейлер GTA 6 побил несколько рекордов на YouTube. Официальный аккаунт X/Twitter "Книги рекордов Гиннесса" подтвердил, что это

• самый залайканный трейлер игры за 24 часа — 9.2 млн лайков.

• самый просматриваемый трейлер игры за первые 24 часа — 90,4 млн просмотров.

• самый популярный ролик за 24 часа (без учёта музыки). Последний рекорд ранее принадлежал ролику Mr.Beast, который за 24 часа собрал 59,4 млн просмотров.

Несмотря на то, что дата выхода игры для PlayStation 5 и Xbox Series X и S была названа 2025 год, игроки на ПК были разочарованы тем фактом, что их платформа осталась за пределами списка.

Но не только они были немного расстроены: несколько разработчиков из самой Rockstar вышли в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство по поводу ранней утечки трейлера. Фактически, вся индустрия разделила свое разочарование тем, что захватывающий момент был омрачен.