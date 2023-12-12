Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 поставил новый рекорд по просмотрам на YouTube

С момента выхода на прошлой неделе трейлер последней части Grand Theft Auto был просмотрен более 142 миллионов раз. Дебютный ролик Grand Theft Auto 6 стал самым просматриваемым среди анонсирующих игровых трейлеров на YouTube

YouTube также сообщил, что создатели контента и игровое сообщество собрали более 250 миллионов просмотров контента, связанного с GTA 6.

"Серия Grand Theft Auto уже несколько десятилетий находится в эпицентре развлечений, и мы ожидаем, что с Grand Theft Auto 6 сообщество YouTube и его создатели достигнут новых высот на долгие годы вперед", - сказал Лео Олебе, глава глобального подразделения YouTube Gaming.

Он добавил: "Установление нового рекорда — свидетельство культурного влияния серии".

Трейлер GTA 6 вышел в эфир раньше, чем планировалось, 5 декабря после утечки в социальных сетях. Rockstar также сообщила, что игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox серий X и S в 2025 году.