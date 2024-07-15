Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 преодолел отметку в 200 млн просмотров

Rockstar Games дала новую жизнь старой доброй фразе "разорвать интернет", выпустив в декабре прошлого года трейлер Grand Theft Auto 6. И хотя с тех пор мы больше ничего не слышали о долгожданной криминальной эпопее, ажиотаж вокруг нее отнюдь не угас — об этом свидетельствуют постоянные просмотры, которые набрал вышеупомянутый трейлер.

Как заметил пользователь ResetEra, официальный трейлер релиза Grand Theft Auto 6 на данный момент превысил 200 миллионов просмотров. На момент написания статьи он набрал 200 210 217 просмотров, и для достижения этого рубежа потребовалось чуть больше семи месяцев.

В декабре прошлого года мы сообщали, что трейлер GTA 6 преодолел отметку в 150 миллионов просмотров менее чем за две недели после премьеры. За один день он набрал больше просмотров, чем трейлер GTA 5 за более чем 12 лет.

Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S. О том, когда игра появится на ПК, пока ничего не известно.