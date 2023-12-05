Дебютный трейлер GTA 6 уже стал рекордсменом для немузыкального видео: более 60 миллионов просмотров за 12 часов

Первый трейлер GTA 6 за полдня уже стал рекордсменом, а именно поставил рекорд по наибольшему количеству просмотров немузыкального видео, но он легко приближается к достижению абсолютного рекорда.
Примерно за 12 часов трейлер GTA 6 превысил 60 миллионов просмотров, что сделало его самым просматриваемым видео немузыкальной тематики. Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому ютуберу Mr Beast, который за 24 часа набрал 46 миллионов просмотров, но трейлер GTA 6 легко его превзошёл.
Трейлер GTA 6 сейчас набрал около 66 миллионов просмотров всего за 12 часов, но он легко может побить небывалый рекорд. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит BTS, корейскому бойз-бэнду, который набрал 108 миллионов просмотров за 24 часа с одним из своих музыкальных клипов, и эта цель может быть вполне достижима трейлеру GTA 6.
Более того, трейлер был опубликован заранее, в явно неподходящее время, из-за утечки, которая начала распространяться заранее, что вынудило Rockstar Games перенести время публикации.
Слабовато, позовёте когда до миллиарда доберётся.
Да вы новости выпускайте считая каждый просмотр, а то чет маловато годноты в
Респект Ютуб что сервера выдержали.
Наверно еще рекорд много будет...
Похоже следующая новость будет на 70мл)
Ну так уже 75 =)
Так все ждут её!!!)
безоговорочная игра десятилетия, лучшая во всей индустрии
Смотря, что будет с сюжетом.
УРА
Толерастический высер
Где ты там толерантность увидел?
В трейлере показали тупо Майями как оно есть, дое... можно разве что до ГГ которая мужиковата и не фото модель внешне.
Героиня очень даже симпатичная.
Для женоподобного мужика если только...
Самый переоценённый кал вернулся, возрадуемся возвращению солнцеликой GTA.