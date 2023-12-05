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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 1 052 оценки

Дебютный трейлер GTA 6 уже стал рекордсменом для немузыкального видео: более 60 миллионов просмотров за 12 часов

monk70
Новости

Первый трейлер GTA 6 за полдня уже стал рекордсменом, а именно поставил рекорд по наибольшему количеству просмотров немузыкального видео, но он легко приближается к достижению абсолютного рекорда.

Примерно за 12 часов трейлер GTA 6 превысил 60 миллионов просмотров, что сделало его самым просматриваемым видео немузыкальной тематики. Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому ютуберу Mr Beast, который за 24 часа набрал 46 миллионов просмотров, но трейлер GTA 6 легко его превзошёл.

Трейлер GTA 6 сейчас набрал около 66 миллионов просмотров всего за 12 часов, но он легко может побить небывалый рекорд. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит BTS, корейскому бойз-бэнду, который набрал 108 миллионов просмотров за 24 часа с одним из своих музыкальных клипов, и эта цель может быть вполне достижима трейлеру GTA 6.

Более того, трейлер был опубликован заранее, в явно неподходящее время, из-за утечки, которая начала распространяться заранее, что вынудило Rockstar Games перенести время публикации.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Lunersun

Слабовато, позовёте когда до миллиарда доберётся.

5
Ден Калашников

Да вы новости выпускайте считая каждый просмотр, а то чет маловато годноты в

4
РикоЧико

Респект Ютуб что сервера выдержали.

2
TSoft

Наверно еще рекорд много будет...

0
Deniss Petrenko

Похоже следующая новость будет на 70мл)

0
Serpentrage

Ну так уже 75 =)

0
askazanov

Так все ждут её!!!)

0
Newworld_DESTROYER

безоговорочная игра десятилетия, лучшая во всей индустрии

-1
Kenn1y

Смотря, что будет с сюжетом.

1
Pidv537

УРА

-2
Ганс Рудольф Гигер

Толерастический высер

-8
bysaturn

Где ты там толерантность увидел?

-2
worys

В трейлере показали тупо Майями как оно есть, дое... можно разве что до ГГ которая мужиковата и не фото модель внешне.

2
DmitriyKats worys

Героиня очень даже симпатичная.

1
barabear DmitriyKats

Для женоподобного мужика если только...

-5
HiRuKo14

Самый переоценённый кал вернулся, возрадуемся возвращению солнцеликой GTA.

-8