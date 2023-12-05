Дебютный трейлер GTA 6 уже стал рекордсменом для немузыкального видео: более 60 миллионов просмотров за 12 часов

Первый трейлер GTA 6 за полдня уже стал рекордсменом, а именно поставил рекорд по наибольшему количеству просмотров немузыкального видео, но он легко приближается к достижению абсолютного рекорда.

Примерно за 12 часов трейлер GTA 6 превысил 60 миллионов просмотров, что сделало его самым просматриваемым видео немузыкальной тематики. Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому ютуберу Mr Beast, который за 24 часа набрал 46 миллионов просмотров, но трейлер GTA 6 легко его превзошёл.

Трейлер GTA 6 сейчас набрал около 66 миллионов просмотров всего за 12 часов, но он легко может побить небывалый рекорд. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит BTS, корейскому бойз-бэнду, который набрал 108 миллионов просмотров за 24 часа с одним из своих музыкальных клипов, и эта цель может быть вполне достижима трейлеру GTA 6.

Более того, трейлер был опубликован заранее, в явно неподходящее время, из-за утечки, которая начала распространяться заранее, что вынудило Rockstar Games перенести время публикации.