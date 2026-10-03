Дэн Хаузер не собирается играть в GTA 6 - бывший глава Rockstar избегает других игр ради новых идей

Бывший руководитель Rockstar Games и один из главных авторов Grand Theft Auto Дэн Хаузер признался, что почти не играет в современные игры с открытым миром и не собирается запускать GTA 6. Причина довольно необычная: он не хочет невольно перенимать чужие идеи во время работы над собственными проектами.

По словам Хаузера, когда он играет в другие игры с открытым миром, то начинает разбирать их по частям и замечать сильные и слабые стороны отдельных команд. Это отвлекает его от собственной работы и заставляет постоянно сравнивать чужие решения со своими.

Хаузер рассказал, что придерживался такого подхода ещё во времена работы над GTA и Red Dead Redemption. Например, во время создания Red Dead Redemption он намеренно не смотрел другие вестерны, а сериал «Клан Сопрано» впервые полностью посмотрел только после ухода из Rockstar.

Сейчас Хаузер работает над двумя играми в своей новой компании Absurd Ventures. Он объясняет, что старается искать идеи, которых ещё никто не использовал, или черпать вдохновение из других видов искусства, поэтому предпочитает держаться подальше от произведений, которые могут слишком сильно повлиять на его собственное творчество.

При этом Хаузер признаёт, что GTA 6 ему было бы интересно увидеть, но пока он сознательно избегает игры, чтобы не нарушать собственный творческий подход.