День релиза GTA 6 объявили корпоративным выходным в американской компании

Американский производитель автомобильных компонентов Burger Motorsports объявил, что полностью приостановит работу в день официального релиза Grand Theft Auto VI. Руководство компании приняло решение сделать эту дату официальным корпоративным выходным, чтобы избежать массовых прогулов и парализации бизнес-процессов.

Тенденция брать отгулы ради прохождения ожидаемых игровых новинок давно распространена в индустрии. В Японии массовый уход сотрудников в отпуск в дни релизов таких франшиз, как Monster Hunter, Dragon Quest, The Legend of Zelda или Elden Ring, уже стал регулярным феноменом. Некоторые японские компании и ранее практиковали введение официальных выходных для персонала в подобные дни. Теперь данный тренд дошел до американского корпоративного сектора.

Поводом для закрытия калифорнийской компании Burger Motorsports стало то, что сразу несколько ключевых сотрудников заранее уведомили менеджмент о планах взять оплачиваемый отпуск на день выхода игры. Оценив беспрецедентный масштаб ожидания проекта, руководство рассудило, что по мере приближения даты число аналогичных запросов критически вырастет. Чтобы не сталкиваться со стихийной нехваткой кадров, администрация предпочла централизованно отправить весь штат на каникулы.

Официальное внутреннее уведомление компании, опубликованное в социальных сетях, было составлено с долей иронии. В тексте релиза отмечается:

«Мы вернемся к привычному графику, как только наши сотрудники завершат первое знакомство с миром Vice City, выполнят хотя бы одну миссию и вернутся в реальность».

Сейчас GTA VI удерживает статус главного и самого ожидаемого релиза года, а вся индустрия замерла в ожидании 19 ноября, чтобы оценить масштабы влияния этого релиза на мировую индустрию развлечений.