Десятки тысяч поклонников GTA 6 попались на поддельный аккаунт предполагаемой исполнительницы роли Люсии

Поклонники Grand Theft Auto 6 столкнулись с очередной попыткой выдать фанатский аккаунт за официальную страницу актрисы. Профиль, который представляет себя как Манни Л. Перес — предполагаемую исполнительницу роли Люсии, — уже собрал более 50 тысяч подписчиков, и часть пользователей, судя по активности, принимает его за настоящий.

Манни Перес давно считается одной из главных кандидаток на роль Люсии Каминос из GTA 6. Сходство её внешности и голоса с героиней привлекло внимание фанатов, однако Rockstar Games никогда официально не подтверждала участие актрисы в проекте. Ранее Перес сталкивалась с навязчивым вниманием поклонников и удалила свои аккаунты в социальных сетях.

У фальшивой страницы есть сразу несколько признаков подделки. В частности, прежний аккаунт Перес остаётся неактивным, а имя пользователя подозрительной страницы менялось 16 раз. Кроме того, аккаунт был зарегистрирован ещё в 2020 году, что указывает на возможное перепрофилирование страницы.

Не меньше вопросов вызывают сами публикации. В профиле обнаружены тексты и изображения, созданные с помощью ИИ, включая якобы детские фотографии Перес с семьёй. В некоторых постах заметны несоответствия в деталях изображений, однако публикации всё равно получают большое количество просмотров, лайков и комментариев.

При этом Rockstar не подтверждала ни участие Манни Перес в GTA 6, ни существование этого аккаунта как официальной страницы актрисы. Поэтому распространяемые от её имени заявления не стоит воспринимать как достоверную информацию.

На фоне огромного интереса к GTA 6 подобная мистификация показывает, насколько легко фанатский контент может получить широкое распространение. Поклонникам стоит внимательнее проверять источники, особенно когда речь идёт о неподтверждённых сведениях об актёрском составе игры.